Le guide ultime pour comprendre ce qu’est une API

Les API (ou Application Programming Interface) sont incontournables dans l’univers de la création et du développement d’applications. Ces interfaces de programmation suscitent de plus en plus l’intérêt des développeurs. Elles facilitent en effet l’intégration de nouveaux services au sein d’un système d’information. Voyons ensemble ce qu’est une API, à quoi cela sert et comment en choisir une pour son entreprise.

Qu’est-ce qu’une API ?

Une API est une interface de programmation qui agit comme un intermédiaire entre différents logiciels ou applications. Il s’agit d’un ensemble de protocoles, de routines et d’outils qui facilitent les communications entre les applications logicielles. Son fonctionnement repose généralement sur des protocoles et des normes de communication bien définies. Cela garantit une bonne interopérabilité entre les systèmes qui s’en servent.

À quoi sert une API ?

Les programmes et services informatiques fonctionnent souvent de manière interconnectée. Les API ont ainsi pour objectif principal de faciliter la communication et l’intégration entre différentes applications. Cela se fait indépendamment de leur technologie ou plateforme sous-jacente.

Le recours aux API présente d’ailleurs plusieurs avantages. Elles sécurisent notamment les échanges. Plus concrètement, elles permettent de déterminer précisément quelles informations peuvent être échangées entre deux applications. Cela évite ainsi toute transmission non autorisée.

Ils simplifient également la transmission de données en évitant aux développeurs d’avoir à recréer chaque fois une solution spécifique d’échange. Enfin, les API favorisent la modularité des applications. Cela facilite leur maintenance et améliore l’adaptabilité face aux changements technologiques.

Qui en sont les principaux utilisateurs ?

Les développeurs de logiciels sont incontestablement les principales cibles des API. Effectivement, ces professionnels ont besoin d’intégrer et de maintenir différentes applications dans le cadre de leurs divers projets. Ils apprécient les API pour leur capacité à simplifier la tâche en fournissant une interface structurée, facilitant l’intégration et la communication entre les éléments du système ou de l’écosystème de partenaires.

Toutefois, toute entreprise ou organisation ayant la nécessité de connecter différentes applications informatiques à ses fins internes utilise des API pour améliorer sa productivité, sécuriser ses échanges de données et s’adapter rapidement aux changements technologiques.

Certaines sociétés développent aussi leurs propres API publiques. Elles peuvent ainsi attirer de nouveaux partenaires, générer des revenus supplémentaires et étendre leur écosystème digital. Les interfaces de programmation permettent alors de créer de nouveaux canaux de distribution pour les produits et services.

Les API sont comparables à des interprètes lors d’une conversation entre deux personnes parlant des langues différentes. Ceux-ci ont bien sûr pour mission de traduire et de transmettre fidèlement les messages échangés entre les interlocuteurs. De même, une API doit permettre la transmission de requêtes et de réponses entre les applications. Ce faisant, elle doit respecter les formats et les conventions propres à chaque côté.

Quoi qu’il en soit, grâce aux API, les développeurs peuvent accéder facilement à des services et des fonctionnalités difficiles à intégrer manuellement. Les entreprises bénéficient également de l’utilisation des API pour gagner en souplesse et en efficacité.

La notion de client et d’appel

Pour utiliser une API, il est essentiel de comprendre les notions de client et d’appel. Dans ce contexte, le client représente l’application ou le service qui souhaite communiquer avec une autre application via l’API. L’appel, quant à lui, correspond à la requête envoyée par le client à travers l’API pour obtenir une réponse précise.

Le client envoie généralement sa requête sous forme d’une URL (Uniform Resource Locator). Cette dernière contient divers paramètres permettant à l’API de traiter la demande et de renvoyer les données appropriées. Cette URL consiste en l’adresse du serveur hébergeant l’API ainsi que certains éléments spécifiques indiquant les ressources à récupérer ou les actions à effectuer.

Une fois la requête reçue et analysée, l’interface de programmation prépare une réponse appropriée. Pour cela, elle se base sur les informations disponibles et les renvoie au client sur la base du format convenu. Le développeur peut alors exploiter cette réponse pour afficher les résultats, réaliser des calculs ou mettre à jour les données de son application.

S’authentifier pour accéder aux services

Dans la plupart des cas, une authentification est requise pour activer et utiliser une API. Cette mesure vise généralement à protéger les services qu’elle propose. L’authentification permet de contrôler l’accès aux données ou aux fonctionnalités sensibles et de surveiller le trafic généré par les clients.

On recense plusieurs méthodes d’authentification permettant d’activer une API, parmi lesquelles on compte :

Les clés API : il s’agit d’un identifiant unique attribué au client qui doit être fourni lors de chaque appel pour prouver la légitimité de la demande.

: il s’agit d’un identifiant unique attribué au client qui doit être fourni lors de chaque appel pour prouver la légitimité de la demande. L’authentification basée sur les jetons : cette approche consiste à émettre un jeton temporaire (token) que le client doit présenter dans ses requêtes pour vérifier son accès aux services proposés.

: cette approche consiste à émettre un jeton temporaire (token) que le client doit présenter dans ses requêtes pour vérifier son accès aux services proposés. L’authentification OAuth : utilisée principalement pour les applications Web, elle repose sur un mécanisme de délégation d’autorisation entre le client, l’utilisateur final et l’API.

Quels sont les différents types d’API ?

API publiques ou open APIs

Ces interfaces de programmation sont ouvertes à tous les développeurs qui souhaitent les utiliser, sans restriction particulière. Elles peuvent être employées librement pour créer de nouveaux services ou applications. L’API de Google Maps, qui permet la création de services cartographiques personnalisés, constitue un exemple concret.

API internes ou private APIs

Celles-ci sont réservées à une utilisation en interne au sein d’une entreprise. Elles servent principalement à connecter différents systèmes informatiques au sein du même écosystème. L’accès à ces API est souvent restreint par des protocoles d’authentification et de sécurisation.

API partenaires

Ces outils facilitent la collaboration entre plusieurs entreprises. Ils peuvent ainsi partager certaines données et fonctionnalités dans un contexte bien défini. L’accès se fait généralement via des mécanismes d’autorisation et de contrôle stricts.

API composites

Ces interfaces de programmation se composent de plusieurs API individuelles. Elles permettent ainsi de créer des fonctionnalités complexes et diversifiées. Les services tiers peuvent alors accéder à un ensemble de fonctions sans avoir à intégrer séparément chaque API individuelle.

Quelles sont les API les plus utilisées ?

Les API publiques et gratuites

Ces outils sont largement répandus dans le milieu du développement logiciel. Les développeurs s’en servent pour accéder facilement à des données provenant de différentes sources. Il sera alors plus simple de les intégrer dans leurs propres applications.

Parmi les plus populaires, on peut citer l’OpenWeather Map API. Cet outil donne accès aux informations météorologiques pour de nombreuses villes à travers le monde. L’Open Food Fact API, quant à lui, est un programme qui offre un grand nombre d’informations sur les produits alimentaires disponibles sur le marché.

L’utilisation de ces API présente de nombreux avantages pour les développeurs et les entreprises. La gratuité de leur utilisation permet notamment de concevoir des applications sans investissement financier important. De plus, ces outils présentent l’avantage de la simplicité d’intégration. Il est ainsi possible de les mettre en œuvre avec peu de connaissances techniques préalables.

Les API REST, une approche moderne et flexible

Dans le domaine des API, l’approche REST (Representational State Transfer) est aujourd’hui la plus répandue. Elle se base sur les principes d’une architecture client-serveur et utilise le protocole HTTP pour l’échange de données. Les développeurs travaillant avec des API REST peuvent tirer parti de toutes les fonctionnalités offertes par ce protocole. Cela comprend la gestion des erreurs ou la mise en cache des données.

L’un des points forts des API REST réside dans leur modularité. Effectivement, ces dernières ont été conçues pour fournir un ensemble de ressources exploitables indépendamment les unes des autres. Cela donne aux développeurs la possibilité de ne sélectionner et de n’utiliser que les fonctionnalités dont ils ont besoin.

Contrairement à certaines autres approches qui imposent un format spécifique pour l’échange de données, les API REST se caractérisent par leur flexibilité en termes de formats supportés. JSON (JavaScript Object Notation), XML (eXtensible Markup Language) ou encore CSV (Comma Separated Values) peut ainsi être utilisé selon les besoins et les contraintes du projet. Ce choix de formats facilite grandement l’interopérabilité entre différents systèmes ou plateformes.

Les API SOAP, une solution éprouvée pour les échanges sécurisés

Initialement plébiscitée par les entreprises, l’approche SOAP (Simple Object Access Protocol) a progressivement cédé la place aux API REST. Toutefois, elle reste encore utilisée, et présente certains avantages qui lui sont propres. Basées sur le protocole HTTP, tout comme les API REST, les API SOAP se distinguent par leur structure rigoureuse et standardisée.

L’utilisation du protocole SOAP donne la possibilité de gérer très précisément les erreurs, qui peuvent survenir lors des échanges entre les différents éléments d’un système. Ce protocole permet de décrire avec une grande finesse les diverses erreurs possibles. Cela facilite ainsi la mise en place de mécanismes de traitement adaptés.

Les API SOAP offrent un niveau de sécurité plus élevé que celles basées sur REST. Elles permettent notamment de mettre en œuvre des mécanismes de chiffrement des données à l’aide de différentes technologies, telles que SSL (Secure Sockets Layer) ou encore TLS (Transport Layer Security), ce qui assure une protection contre les potentielles attaques informatiques.

Analyser vos besoins

Pour bien commencer votre recherche d’API, il est important de répertorier les besoins auxquels elle doit répondre. Il peut s’agir notamment du type de données dont vous avez besoin, des fonctionnalités spécifiques que vous souhaitez intégrer avec ou encore de la compatibilité avec les systèmes déjà en place.

N’hésitez pas à consulter différents membres de votre équipe IT ainsi que les autres départements concernés par l’utilisation de cette nouvelle API. Cette étape collaborative vous permettra aussi de comprendre le temps nécessaire à la mise en place et la compréhension de cette nouvelle solution.

Étudier les différentes alternatives sur le marché

Une fois vos besoins clairement identifiés, il est intéressant de vous pencher sur les solutions disponibles sur le marché. Il est souvent tentant de choisir la première option qui se présente ou celle qui semble être la plus populaire. Cependant, cette approche peut s’avérer décevante si elle ne correspond pas à vos attentes.

Dans cette étape de recherche, il faut inspecter certains aspects, comme la documentation fournie par le fournisseur de l’API, les fonctionnalités proposées ou le modèle tarifaire.

Il peut également être intéressant de prendre connaissance des avis d’autres utilisateurs, ainsi que du support technique proposé par le fournisseur. De cette manière, vous pourrez obtenir un aperçu réaliste des expériences précédentes.

Une API simple d’utilisation et facile à intégrer sera toujours préférable. Pensez au temps que votre équipe IT passera sur l’intégration et la prise en main de cette nouvelle solution. Un aspect clé est d’ailleurs d’évaluer la qualité de la documentation fournie. N’oubliez pas qu’une bonne documentation permettra à vos développeurs de gagner du temps dans la mise en place et l’utilisation de l’API.

De plus, une API compatible avec les langages de programmation et les technologies utilisés par votre équipe facilitera grandement son adoption.

Vérifier la fiabilité et la pérennité de l’API

Choisir une API fiable et performante est primordial pour garantir le bon fonctionnement de vos services. Il est donc important de vous pencher sur quelques critères, tels que :

La fréquence des mises à jour de l’API

Les garanties offertes en termes de sécurité et de confidentialité des données

Le niveau de disponibilité de l’API.

Pour vous assurer de la pérennité de l’API, assurez-vous aussi que le fournisseur propose un suivi régulier et des mises à jour pour éviter des problèmes d’obsolescence dans le futur.

Tester l’API avant de prendre une décision finale

L’une des meilleures façons de vérifier si une API correspond à vos besoins est de la tester au préalable. Cela vous donnera une idée précise de son fonctionnement et de ses performances. N’hésitez pas à comparer plusieurs services afin de déterminer celui qui semble répondre le mieux à vos attentes.

Pour faciliter cette étape, certains prestataires proposent des versions gratuites ou d’essai de leur API. Une fois les tests réalisés par votre équipe IT, il sera possible de prendre une décision plus avisée sur le choix d’API à adopter.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.