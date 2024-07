Distribuer de l’argent pour le RBU : qu’est ce que Sam Altman a derrière la tête ?

Sam Altman, PDG d'OpenAI, a discrètement distribué de l'argent pour tester l'efficacité du revenu de base universel (RBU). Aujourd'hui, les résultats de cette étude sont publiés.

Pendant plusieurs années, Sam Altman a financé une étude via OpenResearch, une organisation à but non lucratif. Cette étude, appelée « unconditional cash study« , visait à évaluer l'impact du RBU sur la qualité de vie des participants.

L'étude a inclus 3 000 participants du Texas et de l'Illinois dont les revenus annuels étaient inférieurs à 28 000 dollars. Un tiers des participants a reçu 1 000 dollars par mois, tandis que les deux autres tiers, qui constituaient le groupe de contrôle, n'ont reçu que 50 dollars par mois. Les versements se sont étalés sur une période de trois ans.

L'impact du RBU : bienfaits immédiats et défis persistants

Les résultats de l'étude présentent des aspects positifs, mais aussi des limites. Selon le rapport d'OpenResearch, les premiers mois ont montré des effets bénéfiques significatifs. Durant la première année, les bénéficiaires du RBU ont vu une réduction notable du stress, de la détresse mentale et de l'insécurité alimentaire. Cependant, ces effets ont tendance à s'estomper au fil des années.

L'étude souligne que le cash seul ne peut résoudre des problèmes complexes comme les maladies chroniques, le manque de services de garde d'enfants ou le coût élevé du logement. Ces défis nécessitent des solutions plus holistiques.

Utilisation des fonds

Les participants ayant reçu les 1 000 dollars mensuels ont dépensé en moyenne 310 dollars de plus par mois que le groupe de contrôle. Ces dépenses supplémentaires ont principalement été allouées à des besoins essentiels comme le loyer, la nourriture et le transport.

Une tendance intéressante a été observée, les bénéficiaires du RBU ont également aidé plus fréquemment les autres membres de leur communauté par rapport au groupe de contrôle.

Impact sur la santé

Le RBU a eu des effets significatifs sur certains comportements de santé des participants.

Réduction de la consommation d'alcool : les bénéficiaires ont montré une réduction de 20 % de la consommation problématique d'alcool ;

Diminution de l'utilisation de médicaments : une baisse de 53 % de la consommation de médicaments antidouleurs non prescrits a également été constatée parmi ceux recevant le RBU.

Bien que les résultats de l'étude soient prometteurs, l'application à grande échelle du RBU reste difficile à envisager politiquement. De nombreuses études sur le RBU ont montré des résultats positifs similaires, mais le soutien politique manque encore pour une mise en œuvre généralisée.

Projet WorldCoin

Il est intéressant de noter que cette étude n'est pas liée au projet WorldCoin de Sam Altman. Ce dernier vise à établir une forme de revenu de base universel en cryptomonnaie. Le concept de WorldCoin repose sur un échange. Les participants acceptent un scan de leurs iris pour prouver leur identité humaine et reçoivent en contrepartie des jetons cryptographiques.

En somme, l'étude sur le RBU montre des résultats encourageants, mais soulève également des questions sur ses limites. La réduction du stress et de la consommation problématique de substances sont des points positifs, mais des solutions complémentaires sont nécessaires pour aborder les problèmes plus complexes des participants.

