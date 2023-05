Après ChatGPT, OpenAI dévoile sa cryptomonnaie Worldcoin : tout savoir

Sam Altman, PDG d’OpenAI et fondateur de Worldcoin, prononce un discours liminaire au siège de Microsoft.

Le chatbot ChatGPT, lancé par Sam Altman, PDG d’OpenAI et fondateur de Worldcoin, a suscité un engouement mondial pour l’IA. Il a attiré des milliards de dollars de financement en capital-risque et est devenu omniprésent dans le paysage technologique.

Worldcoin : approche des 100 millions de dollars de financement

Des sources proches de l’accord, citées par le Financial Times, indiquent que le projet de cryptographie Worldcoin se rapproche des 100 millions de dollars de financement. Ce projet est soutenu par Sam Altman, le PDG d’OpenAI. En dépit d’une année sombre pour les investissements dans la cryptographie, ce financement est un point positif. D’après Crunchbase, le financement par capital-risque des startups Web3 a subi une baisse importante, passant de 9,1 milliards de dollars au premier trimestre 2022 à seulement 1,7 milliard de dollars en 2023. Cette chute représente une diminution de 82% par rapport à l’année précédente.

Worldcoin, relevant de la société faîtière Tools for Humanity, a révélé ses plans pour la première fois en juin 2021. Ce projet ambitieux vise à répondre à une question cruciale : dans un monde où l’intelligence artificielle prédomine, comment savoir ce qui est véritablement humain ? Afin de prouver leur humanité, il propose aux individus de scanner leurs iris. Cette approche unique vise à convaincre des milliards de personnes à travers le monde.

Parmi les contributeurs au projet figurent de nouveaux investisseurs ainsi que des investisseurs antérieurs. Parmi les contributeurs, on compte notamment a16z crypto, la branche de capital-risque de Coinbase, ainsi que Khosla Ventures. De plus, Sam Bankman-Fried, fondateur en disgrâce de l’échange de crypto-monnaie FTX qui a fait faillite, y participe également. Worldcoin n’a pas commenté spécifiquement l’accord financier, mais cette nouvelle de financement apporte un certain optimisme dans le domaine de la cryptographie. Elle offre un rayon d’espoir dans un paysage d’investissement en pleine évolution.

L’IA soutenue par OpenIA pour une crypto-monnaie universelle et l’avenir du travail

L’équipe composée de docteurs et d’ingénieurs expérimentés derrière Worldcoin, soutenu par OpenIA, vise à prouver « l’humanité » en scannant les iris. Pour encourager les utilisateurs à participer, le projet a décidé de distribuer la crypto-monnaie Worldcoin. Ces jetons, considérés comme un revenu de base universel, deviennent pertinents dans un avenir où l’IA prend le pas sur les emplois humains.

Depuis que Bloomberg a initialement rapporté sur Worldcoin, le projet a été soumis à un examen minutieux pour ses essais de technologie de balayage de l’iris dans les pays en développement. La société a réfuté les rapports sur ces essais, initialement publiés par BuzzFeed News et MIT Technology Review, les jugeant injustes. Elle se prépare maintenant pour un lancement public prévu au premier semestre 2023.

En effet, la semaine dernière, Worldcoin a introduit World App, un portefeuille crypto permettant de stocker Bitcoin, Ethereum et bien sûr, Worldcoin. Cette étape marque une avancée significative dans le développement du projet. Elle renforce sa préparation pour une introduction plus large et une adoption future avec le soutien d’OpenIA.