Générez vos crypto, et encore plus avec ChainGPT

L'intelligence artificielle commence à se faire une place dans le monde de la cryptomonnaie. Cet outil permet de générer des NFT avec quelques manipulations. Ce n'est pas sa seule fonctionnalité dans ce domaine. Partez sans tarder à la découverte de ChainGPT, l'IA qui va révolutionner le monde des monnaies virtuelles.

Imaginez une IA pour vous accompagner dans vos transactions de crypto. Cette scène sera une réalité avec ChainGPT. Lancée en juin 2023, cette IA dispose de fonctionnalités clés pour les traders. De la création d'une cryptomonnaie, en passant par la mise à jour de l'actu des monnaies virtuelles, tout en concevant des contrats, ChainGPT est vraiment l'IA tout-en-un pour les spécialistes du milieu. Tout savoir.

ChainGPT : qu'est-ce que c'est ?

ChainGPT est un modèle IA avancée pour satisfaire les besoins des adeptes de la cryptomonnaie, les développeurs de cet outil ont utilisé des données considérables, basées sur la blockchain et les monnaies virtuelles. Ils ont aussi combiné quatre modèles LLM, ainsi que deux modèles de technologie text-to-image pour perfectionner l'outil.

Actuellement, l'outil dispose de six fonctionnalités clés, dont deux sont comprises dans l'offre Premium. Toutefois, la version gratuite suffit largement à développer son expérience dans le monde de la crypto.

L'utilisateur peut résoudre les bugs, rédiger des contrats intelligents, ou trouver les opportunités dans un seul et même outil. Une aubaine, surtout avec l'émergence des monnaies virtuelles depuis quelques années.

L'IA de ChainGPT se base sur un modèle de programmation précis et d'une technique de transformation avancée. Elle peut alors comprendre les prompts des utilisateurs en quelques secondes. Cette prouesse ne concerne que la partie Chatbot de l'outil. Elle réserve encore des surprises pour les abonnés.

L'algorithme peut aussi analyser les données blockhchains, ainsi que les graphiques liés aux variables du marché de la crypto. L'utilisateur aura une idée sur le prix actuel, la prévision des actifs, et bien plus encore.

Ces avantages donnent une longueur d'avance aux traders. En effet, ils peuvent limiter les pertes sur le long terme, tout en développant les actifs. ChainGPT sera aussi un atout considérable pour les débutants du milieu.

Quelles sont les fonctionnalités de ChainGPT ?

Vous aurez accès à six fonctionnalités clés avec ChainGPT. Elles seront vos alliées pour développer votre activité de traders.

Chatbot

Comme les intelligences artificielles de référence, ChainGPT possède aussi son chatbot. L'outil se focalise surtout sur les données blockchain, ainsi que sur les actualités dans le marché.

Ce chatbot couvre un large éventail d'informations dans le monde de la crypto. Renseignements en temps réel, analyses de cryptographie, etc.

L'utilisateur se base sur des prompts. Pour améliorer les résultats, il est recommandé de se reposer sur des requêtes textuelles spécifiques. L'IA pourra alors trier les données avec précision pour fournir la meilleure réponse possible.

Générateur de NFT

Créer des NFT en quelques secondes. Oui, c'est possible avec ChainGPT. L'utilisateur se base toujours sur des prompts pour générer ces cryptos spécifiques. Il peut ensuite les échanger avec d'autres adeptes des NFT.

Ask Crypto People

Cette fonctionnalité permet d'échanger avec les grands noms de la cryptomonnaie. Ici, vous aurez un chatbot spécifique, qui répondra comme les célébrités du secteur.

Actualités crypto

L'IA peut analyser toutes les données dans le monde de la cryptomonnaie. Elle fournit alors des informations régulières sur les changements dans l'espace cryptographie. Non, ce ne sont pas de longs textes. ChainGPT résume les contenus pour n'en garder que les plus utiles pour l'utilisateur.

Need help staying current on Web3 news? 😅 📰



Our advanced AI scans the internet for updates & curates short-form articles worth reading: no noise, no bias: only quality content, all in one place 🏆



➡️ https://t.co/ijyfW8RSQB pic.twitter.com/QCHC9qVd55 — ChainGPT (@Chain_GPT) April 20, 2024

Générateur de contrats intelligents

ChainGPT peut aussi analyser les problèmes liés aux contrats rédigés par un spécialiste. L'IA peut corriger les lacunes, proposer des recommandations, et encore plus. Vous pourrez alors inclure des clauses concernant les NFT, les échanges décentralisés, et même des contrats commerciaux. L'objectif est de faciliter les démarches entre les parties prenantes.

Smart Contract Auditor

Cette fonctionnalité intervient aussi dans la création de contrats intelligents. Elle se concentre surtout sur la détection des incohérences lors de la rédaction. Il sera plus facile de repérer les failles pour toutes les parties prenantes. L'objectif est de trouver un terrain d'entente pour tous.

Ce ne sont que les fonctionnalités de base. L'équipe de ChainGPT travaille actuellement sur une AI Trading Assistant. Cette option sera disponible dans les prochaines mises à jour. Comme quoi, ChainGPT vise à faciliter les décisions commerciales durant les séances de trading.

CryptoGuard scans contracts using advanced AI🔒👀



After evaluating transactions and wallet interactions, you'll receive a risk score for each:



🟢 Low-Risk

🟡 Warning

🔴 High-Risk



Download CryptoGuard: https://t.co/tScjtvWmcR pic.twitter.com/wcqHOmKKO6 — ChainGPT (@Chain_GPT) April 19, 2024

Jeton CGPT : qu'est-ce que c'est ?

Afin de faciliter les échanges entre les utilisateurs de ChainGPT, la plateforme a mis en place un moyen de transaction unique. Ce sont les jetons CGPT. Ces derniers font figure de récompenses pour les usagers qui participent à l'amélioration du système de ChainGPT.

Les utilisateurs peuvent employer ces jetons de trois manières différentes. L'accès à ChainGPT Pad est une des références sur la plateforme. Ici, les intéressés accumulent leurs jetons afin de les exploiter pour accéder aux fonctionnalités spécifiques.

Par exemple, ces actifs permettent d'accéder gratuitement à la version Premium de ChainGPT. Les utilisateurs les plus performants peuvent alors faire une croix sur les démarches de paiements classiques.

Le jalonnement, la participation au DAO, ainsi que les fonctionnalités Pay-Per-Prompt se basent aussi sur les jetons CGPT. Ces derniers sont de véritables tremplins, surtout pour les utilisateurs qui ne veulent pas dépenser de l'argent réel sur la plateforme.

Pourquoi utiliser ChainGPT ?

Certes, il existe plusieurs outils pour faciliter la vie des traders. Ils ont fait leurs preuves dans le domaine de la crypto. Toutefois, ChainGPT pourra encore innover ce secteur. Les spécialistes ont créé un système bien rodé pour développer les monnaies virtuelles.

Staking and Farming

Ce sont les premiers avantages de ChainGPT. Les utilisateurs peuvent jalonner les jetons CGPT afin d'obtenir des récompenses. Dans la majorité des cas, ce sont des accès prioritaires aux fonctionnalités spécifiques de l'outil.

Burn Mechanism

Il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent réel sur ChainGPT. En effet, les usagers peuvent utiliser les jetons CGPT pour payer les services de l'outil. C'est une aubaine, car la plateforme n'a pas besoin de ressources extérieures en permanence. Cependant, une partie de ces jetons seront « brulés ». Cette démarche contribue à la hausse de la valeur des CGPT. En les brûlant, ChainGPT diminue les offres, et augmente en même temps les demandes. La rareté provoquée sera alors une des clés de réussite de la plateforme.

Cet avantage concerne surtout les fonctionnalités de ChainGPT. En les exploitant, l'utilisateur peut analyser la blockchain, corriger les bugs, s'informer sur le marché, créer des NFT, etc.

Premier pas sur ChainGPT : le guide ultime

Commencez par vous rendre sur le site de ChainGPT. Vous allez ensuite cliquer sur le bouton « connect wallet ». Cette démarche permet de connecter vos portefeuilles cryptés à ChainGPT. Une nouvelle section va s'ouvrir, et elle contient tous les portefeuilles pris en charge par l'outil. Il ne reste plus qu'à en choisir un. Entrez vos identifiants et le tour est joué. Vous pourrez maintenant utiliser ChainGPT dans vos échanges de crypto.

Focus sur les abonnements

Les jetons CGPT sont des moyens de paiements uniques sur ChainGPT. Les utilisateurs peuvent les échanger contre des services ou des fonctionnalités clés. À noter que 1 CGPT équivaut à 0,01 dollar. Il suffit d'accumuler ces jetons, et de faire le calcul.

Cependant, tous les utilisateurs peuvent accéder aux services de ChainGPT, même sans jetons. C'est le « free plan » de la plateforme. L'intéressé aura accès à l'IA en général, les actualités, le générateur de NFT, ask crypto people, et enfin l'achat et la revente de prompts. Cette offre est déjà une aubaine pour les débutants.

On a aussi le plan « Pay-Per-Prompt ». Ici, les utilisateurs peuvent payer pour profiter des outils IA. L'offre est sans engagement pour les usagers. Vous aurez toujours accès aux offres « Free plan », en plus des propositions suivantes :

Multi-NFT generator : vous allez dépenser 2 CGPT/NFT

Smart contract auditor: 5 CGPT par requête

Générateur de contrats : 1 CGPT par demande

Trading AI Assistant : cette mise à jour sera accessible à partir de 5 CGPT par requête

Si ces fonctionnalités ne suffisent pas, vous pourrez accéder à l'offre « Freemium » de ChainGPT. Il faut atteindre le niveau Diamant, et accumuler plus de 200 000 CGPT pour bénéficier de cette offre. Cependant, l'accès n'est possible qu'une fois par mois. Après le dépassement de ce délai, les jetons seront réinitialisés à 20 000 CGPT.

En plus de toutes les fonctionnalités, l'utilisateur bénéficie d'un accès DAO.

ChainGPT, l'outil qui façonne l'avenir de la cryptomonnaie

Le monde du crypto ne cesse d'évoluer. Mais avec ChainGPT, ce secteur pourra se développer à une vitesse grand V. En combinant la technologie Blockchain, et l'IA, cette plateforme a créé un écosystème unique, basé sur les jetons.

Le développement de contrats intelligents facilite les échanges entre les grandes entreprises. Tout le monde trouvera alors des bénéfices avec cette fonctionnalité.

L'analyse des données et l'actualité des cryptos accélèrent la prise de décision des traders. Les transactions se font de plus en plus vite, et les profits sont au rendez-vous.

Enfin, cette IA contribue aussi à l'amélioration des fameuses NFT. Comme quoi, ChainGPT peut rehausser la valeur de ces cryptos.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.