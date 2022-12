Comment générer les meilleurs prompts pour IA : le guide complet

Sur des services comme MidJourney, générer les meilleurs prompts pour IA est tout un art. Pour développer ce talent, il faut avoir un certain niveau technique.

Un prompt est clair et concis s’il donne assez d’informations pour que l’IA puisse comprendre ce qu’il veut afficher. Il a aussi ajouté qu’il faut être pertinent tout en décrivant la spécificité de la demande. Ce qui signifie qu’il faut développer un certain niveau technique pour générer les meilleurs prompts pour IA. En effet, l’IA requiert une stimulation suffisante pour qu’elle puisse donner des réponses intéressantes. Mot-clé, phrase entière, question, etc. nombreuses sont les manières de créer des prompts significatives. Cela étant, il ne faut pas écarter la créativité. Dans cet article, on va vous donner un guide pour vous permettre d’obtenir des prompts pertinentes. Avant cela, on va faire un petit détour pour connaître la manière dont l’IA comprend un prompt.

Comment l’IA peut-elle comprendre un prompt ?

L’intelligence artificielle fait appel à des algorithmes de traitement du langage naturel ou NLP afin de comprendre un prompt. L’intelligence de ces algorithmes leur permet de reconnaître une pléthore de demandes. On peut, par exemple, y introduire des mots-clés ou des phrases. Celles-ci ont la capacité d’identifier les syntaxes de la phrase leur permettant d’en déduire son sens.

Il arrive toutefois que l’IA se base sur des dictionnaires ainsi que des bases de données de synonymes afin de comprendre ce que les mots et expressions signifient. En plus, les termes et connaissances qu’elles ont acquis auparavant lui servent d’outils pour interpréter les demandes. Cela leur facilite la compréhension pour ensuite répondre aux requêtes.

Dans tous les cas, il ne faut pas oublier que l’IA n’est pas une panacée, elle ne peut pas toujours comprendre le langage humain. De la sorte, elle peut avoir des difficultés à répondre aux demandes, notamment les plus complexes. Ce qui peut poser des problèmes lorsqu’on veut générer les meilleurs prompts pour IA.

Les étapes à suivre pour générer un prompt intéressant

Tout le monde n’est pas un artiste. Mais vous pouvez toujours générer les meilleurs prompts pour IA en suivant simplement les étapes nécessaires à cet effet. On a sélectionné les étapes les plus importantes pour vous guider dans cette aventure artistique :

Générer les meilleurs prompts pour IA en adoptant un sujet concis

La première étape à suivre pour générer les meilleurs prompts pour IA consiste à définir le sujet. Vous pouvez opter pour un domaine général ou spécifique. L’IA gère mieux quand on lui demande d’apporter des réponses sur un domaine bien délimité.

Commencer la rédaction du prompt

Une fois que le sujet est délimité, il est temps de rédiger le prompt. Pour ce faire, il faut bien choisir les mots ou phrases à utiliser afin d’être le plus clair possible. Dans la partie suivante, on va vous donner des conseils spécifiques pour bien rédiger un prompt.

Passez au test

Le test est aussi une étape indispensable lorsque vous souhaitez générer les meilleurs prompts pour IA. Avant de passer à la publication, assurez-vous qu’il fonctionne à merveille. Pour cela, vous pouvez le soumettre autant de fois que nécessaire à l’IA. A chaque soumission, vous devez analyser les réponses fournies. Cette étape nécessite un peu, voire beaucoup de patience.

Publier les prompts ainsi générés

La dernière étape consiste à publier les prompts ainsi créés. Si vous êtes sur le point de publier vos prompts, c’est que vous avez déjà réussi les étapes précédentes. En plus de la publication, vous avez aussi la possibilité de les partager. En ce qui concerne la publication, vous pouvez vous rendre sur les forums et les réseaux sociaux. Cela permet à d’autres utilisateurs de les voir.

Nos conseils pour générer les meilleurs prompts pour IA

Voici les conseils à suivre pour générer les meilleurs prompts pour IA. Dans ce guide, on va vous donner les incontournables de la création de prompts intéressants et efficaces :

Pour commencer, utilisez un terme ou un verbe concis

Si vous souhaitez générer les meilleurs prompts pour IA, vous devez utiliser un verbe ou un terme concis. Comme on l’a dit plus haut, l’IA n’est pas un humain. Si vous employez des termes sophistiqués, elle peut ne pas toujours comprendre votre requête.

Cela implique également de laisser de côté les jargons. Le langage complexe, tout comme les jargons techniques, l’IA ne les apprécie pas vraiment. La complexité ne lui facilite pas la tâche. En revanche, si vous optez pour des termes plus faciles à comprendre, des expressions directes et claires, l’IA les comprendra plus aisément.

Il est préférable d’utiliser un verbe décrivant exactement ce que vous voulez qu’elle fasse. Par exemple, optez pour les verbes « décrire », « expliquer », « justifier », etc. Vous devez également adopter les termes convenables tels que : « une photographie », « un meme », etc. Les choix ne manquent pas, il suffit de développer un peu de créativité.

La précision est impérative

L’intelligence artificielle est dotée d’un niveau de créativité assez élevé. Ce qui lui permet de décider à votre place quand votre requête manque de précision. Alors, que vous optez pour une image ou un texte, ne manquez surtout pas de préciser les couleurs et le ton que vous souhaitez obtenir. A défaut, l’IA va choisir à votre place.

Pour cela, n’hésitez pas à donner le maximum de précision possible pour décrire ce que vous avez en tête. Vous devez également situer votre requête dans un contexte tout en donnant le plus de détails. Il en est autant de la couleur dominante.

Par exemple, dans un premier temps, entrez tout simplement « chien dans le désert ». Dans un second temps, utilisez « chien de couleur fauve, affamé errant dans le désert sous le ciel bleu ». Vous verrez que la dernière requête va fournir une image plus concise, avec un ton plus explicite.

Générer les meilleurs prompts sur un ton positif pour IA

Bien que vous souhaitiez obtenir une image morose, il convient toujours d’adopter un ton positif lorsque vous entrez votre requête. Les experts ont démontré que l’IA préfère gérer les demandes présentées de manière positive. En d’autres termes, essayez d’entrer ce que vous voulez et non ce que vous ne voulez pas.

En général, il y a des termes que les modèles ne prennent pas en compte : « excepté », « mais », « sans », « sauf », etc. Ainsi, lorsque vous voulez générer les meilleurs prompts pour IA, vous devez éviter ces termes à tout prix.

Un peu de sentiment est souhaitable

Tout ce qui a une connotation mystique est plus facile à comprendre pour l’intelligence artificielle. Ce qui implique la nécessité d’y mettre des sentiments forts lors de la création de vos prompts. Vous pouvez, par exemple, ajouter quelques précisions sur l’ambiance (romantique, joyeuse, triste, etc.). Il est aussi possible d’ajouter de la concision sur le caractère du personnage. Utilisez par exemple les termes « motivés », « hésitants », « perplexes », etc.

Ajoutez une atmosphère définie et précisez la nature de votre demande

Si vous voulez générer les meilleurs prompts pour IA, faites comme si vous parliez à un enfant de 5 ans. Souvenez-vous qu’il faut toujours être clair et concis. Mais à part cela, il faut aussi ajouter une atmosphère bien définie. Vous pouvez, par exemple, ajouter les termes « un matin nuageux, avec la neige qui commence à tomber à l’approche de Noël ».

Beaucoup les négligent, mais ces petits détails font très bien la différence et apportent votre touche personnelle à votre prompt. Il y a une grande différence entre « une vache qui broute des herbes dans la montagne » et « une vache de couleur marron et noire, en train de brouter des herbes dans la montagne le matin, juste au levée du soleil ».

Par ailleurs, ajouter le maximum de critères pour un rendu intéressant. En effet, si vous souhaitez générer les meilleurs prompts pour IA, n’oubliez pas de préciser si vous souhaitez obtenir un rendu 3D, un dessin, ou un effet peinture.

Mettez-vous dans la peau des grands artistes

Leonardo Da Vinci, Vincent Van Gogh ou encore Michel Houellebecq sont des artistes de renommée mondiale dont les œuvres demeurent les plus recherchées. Leur créativité peut vous inspirer si vous souhaitez générer de meilleurs prompts pour IA. Cependant, vous n’êtes pas obligé d’avoir autant d’inspiration. Il suffit de demander à l’IA d’adopter leur style lors de la création de vos prompts. Pour ce faire, vous n’avez qu’à préciser dans votre requête que vous souhaitez obtenir une image, un texte, etc.

Quelques exemples de prompts pour IA

Pour clore notre dossier, voici quelques exemples de prompts. A partir de ces exemples, vous pouvez générer vos meilleurs prompts pour IA.

« Donnez les étapes à suivre pour cuisiner la recette d’un génoise au citron » ;

« Traduisez cette phrase en anglais » ;

« Donnez les homonymes de ce mot » ;

« Prédisez la météo dans la ville de Paris pour demain matin ».