Digital Employee Experience : comment mesurer l’efficacité de vos outils numériques

Tout le monde utilise un outil numérique. Entreprises ou particuliers, ces innovations sont des incontournables à l'heure actuelle. Mais comment connaître leur efficacité et leur performance ? C'est ici que le Digital Employee Experience ou DEX intervient.

L'homme et la technologie ne doivent faire qu'un pour fournir un meilleur résultat. C'est pour cette raison que la majorité des entreprises utilisent des outils numériques. Afin de mieux évaluer l'efficacité de cette approche, des spécialistes ont mis en place le Digital Employee Experience. Le concept mesure la relation entre les employés et les espaces de travail numérique. De ce fait, il est plus facile de corriger les lacunes. Tour d'horizon sur cette évolution de l'ère du high-tech.

Digital Employee Experience (DEX) : définition

La définition de Gartner sur le DEX explique parfaitement ce concept. En 2023, ce groupe de spécialiste a dit :

« Les outils d'expérience numérique des employés (DEX) mesurent et améliorent en permanence les performances et le sentiment des employés à l'égard des technologies fournies par l'entreprise. Ils aident également le support informatique, la gestion des actifs, les achats et d'autres équipes dont le travail dépend d'informations fiables. » Gartner, Guide du marché 2023 pour les outils DEX.

Le Digital Employee Experience n'est autre qu'une approche pour évaluer l'efficacité des outils numériques envers les utilisateurs. Il n'y a donc pas de stratégie définitive. Chaque entreprise doit établir une stratégie DEX qui s'adapte à leurs plateformes technologiques.

L'importance du DEX en quelques chiffres

Les outils numériques sont devenus des indispensables pour les entreprises. En effet, il faut classer les données, utiliser des visuels, sécuriser les informations sensibles, etc. La majorité des activités passe alors sur un logiciel ou une application. Les employés sont dans l'obligation de maîtriser ses innovations.

Selon une étude de McKinsey sur 800 PDG, 85 % d'entre eux utilisent des outils informatiques. Cette approche est en hausse depuis la pandémie de 2020. Désormais, l'usage de la digitalisation a augmenté de 35 % en seulement quatre ans.

Firstup a mené une enquête auprès de 100 responsables informatiques. Selon les conclusions, 78 % des employés manipulent au moins 6 outils numériques.

Le Digital Employee Experience est ainsi de mise pour avoir un suivi précis sur ces outils. C'est aussi un moyen efficace pour mesurer la satisfaction des employés. L'objectif est simple : assurer une harmonie entre la tech et l'utilisateur humain.

Les 4 piliers du Digital Employee Experience

Le concept doit tenir compte du bien-être des employés. Même si les outils technologiques sont les plus sollicités, se focaliser sur des détails est aussi un grand atout.

La communication et la collaboration sont alors les mots d'ordre de la DEX. Ainsi, les analyses doivent concentrer sur les outils de messagerie, réseau, visioconférence, etc.

Toutefois, il ne faut pas négliger la formation des employés. C'est aussi un moyen de référence pour mesurer le Digital Employee Experience.

La productivité émane de la DEX. Ici, on parle de gestion de projet, de relations avec les clients, et d'analyse des données.

Enfin, les ressources humaines doivent inclure le DEX dans leurs approches. D'ici peu, cette variable sera essentielle pour améliorer le bien-être des employés.

Les avantages du DEX pour une l'entreprise

Le Digital Employee Experience est un concept assez complexe. En effet, il n'y a pas de dogme pour savoir tous ses avantages. Chaque entreprise peut avoir ses privilèges respectifs. Néanmoins, voici les apports de cette stratégie au sein de vos équipes.

Boost de productivité

Utiliser un outil numérique est assez plaisant. Mais que faire si ces technologies sont difficiles à maîtriser ? Sans suivi, les employés seront frustrés à l'idée de manipuler des outils complexes. C'est aussi un obstacle pour plusieurs entreprises.

C'est ici que le DEX intervient. En analysant l'expérience des utilisateurs, les entreprises peuvent avoir des données précieuses sur leurs outils numériques. Ils auront alors la possibilité de corriger les lacunes, ou d'améliorer les logiciels en général.

De leur côté, les employés auront un sentiment de considération. Ils seront plus motivés, et plus productifs. Que demander de plus ?

« Les travailleurs satisfaits de leurs candidatures indiquent qu'ils sont deux fois plus enclins à rester dans leur organisation actuelle », explique Gartner dans une enquête sur le DEX en 2021.

Développement de la collaboration entre les employés

Tout le monde est sur un même pied d'égalité avec le Digital Employee Experience. En effet, cette stratégie permet de connaître les obstacles dans l'utilisation des outils numériques. Chacun pourra améliorer ses lacunes grâce aux solutions des entreprises. De ce fait, chaque employé aura plus de facilité à atteindre ses objectifs avec la technologie.

Ce n'est pas tout, car l'approche permet aussi de perfectionner l'organisation entre les employés. Une équipe soudée, alignée, et structurée pourra passer à travers tous les obstacles.

« Je dis toujours que nos employés sont notre source d'avantage concurrentiel. Nous pouvons avoir des stratégies, mais si vous n'avez pas de personnes profondément passionnées par l'entreprise, dont vous êtes capable de gagner le cœur et l'esprit pour vous fournir cet effort discrétionnaire, alors vous n'avez rien » explique Elizabeth Adefioye, Ingredion.

Employees want a smooth, flexible work experience. #IT needs tech tools tailored for the Digital Employee Experience. Discover why #DEXManagement is crucial for supporting devices and Unified Communications. Learn more in our @ITOpsTimes article #DEX #UC https://t.co/gCsF206W8a — Douglas A. Brown (@douglasabrown) February 6, 2024

Une communication interne plus efficace

Tout le monde doit exploiter une technologie de communication définie par l'entreprise. Le DEX est alors une approche de référence pour instaurer cette stratégie. Les échanges à travers les outils technologiques seront une base pour tous. Chaque employé, après une évaluation DEX, pourra maîtriser ces innovations sans le moindre problème.

« La façon dont vous communiquez avec vos employés est vraiment importante, surtout lorsque vos employés s'attendent à ce qu'ils soient inclus dans les conversations. Et ce que vous dites est important. Vous devez être capable d'avoir une conversation qui touche les gens, qui semble réelle. Qui semble conséquente, intentionnelle et délibérée » affirme Malcolm Gladwell lors de du sommet Attune Digital Employee Experience.

Et pour les clients ?

Le Digital Employee Experience n'est pas seulement un atout pour les employés. C'est aussi un privilège pour les clients. En effet, ils auront des produits et des services de qualité.

Selon Glassdoor, le DEX, la motivation des employés, et la satisfaction des clients sont étroitement liés : « Il existe aujourd'hui un lien statistique fort entre le bien-être des employés rapporté sur Glassdoor et la satisfaction client dans les plus grandes entreprises »

Dans quel service intervient le Digital Employee Experience ?

Le DEX peut œuvrer dans tous les services d'une entreprise. Du RH, en passant par le marketing, pour finir vers la Direction, tout le monde peut utiliser cette approche.

Département des ressources humaines

En plus du Digital Employee Experience, ces professionnels doivent assurer le bien-être des employés en général. Ils doivent alors veiller à une harmonie entre les utilisateurs et les outils numériques. C'est un moyen pour attirer les talents, tout en fidélisant les employés, en même temps.

Direction

Le DEX permet d'évaluer la performance des outils technologiques utilisés par la direction. Ces logiciels peuvent aider à la prise de décision, ainsi qu'aux échanges avec les collaborateurs.

Communication

C'est le service qui utilise le plus les outils technologiques. Les employés doivent alors avoir une bonne connaissance de ces innovations sur le long terme. Le DEX est la clé pour assurer le suivi de cette performance.

Équipe informatique

Le service se focalise surtout sur les données extraites d'une analyse Digital Employee Experience. Les spécialistes de l'équipe vont étudier ces informations, et agir en conséquence.

Instaurer une approche Digital Employee Experience efficace : le guide pratique

L'objectif du DEX n'est pas seulement de créer des outils technologiques avancés. La stratégie doit se focaliser sur l'accessibilité, la maniabilité, la facilité de manipulation et la satisfaction. Il existe alors quelques éléments à prendre en compte pour utiliser l'approche dans une entreprise.

Des interfaces intuitives

Tout doit être simple et minimaliste. Les outils technologiques doivent respecter ce concept pour avoir une Digital Employee Experience. Les utilisateurs, avec ces interfaces intuitives, auront plus de facilité à assurer leurs fonctions.

Outils technologiques efficaces

Les appareils, les logiciels, et les autres services doivent être à la pointe de la technologie pour offrir un DEX positif. Dans le cas contraire, l'entreprise est dans l'obligation de perfectionner ses outils.

Personnalisation

Même si tous les employés utilisent des outils similaires, chacun doit avoir un espace personnel. Cette approche permet à l'usager de se sentir dans son élément. La productivité sera au rendez-vous.

Formation et accompagnement

Améliorer l'efficacité des employés passe toujours par une formation. C'est ici que les entreprises peuvent perfectionner leur indice Digital Employee Experience.

DEX, la clé pour une productivité accrue ?

Le Digital Employee Experience se fera petit à petit une place au sein des entreprises. D'ici 2025, le DEX sera une partie intégrante de la vie professionnelle.

Selon les récentes enquêtes, les jeunes nés dans l'époque de la tech représenteront 65 % des employés. Ces derniers ont toujours été habitués aux outils numériques. Le DEX est alors un indice pour améliorer leur familiarisation avec ces innovations. D'un autre point de vue, le concept sera aussi un indicateur de confiance pour les entreprises du futur.

Actuellement, le concept n'est pas encore répandu. Mais ce n'est qu'une question de temps. Le DEX a un avenir radieux devant lui. On sera là à admirer cette évolution.

