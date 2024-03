Avis sur Trello : fonctionnalités, avantages et inconvénients

Trello est un outil de gestion de projet populaire qui utilise un système de tableaux et de cartes pour organiser les tâches, voici notre avis.

Trello est un logiciel de gestion connu pour sa facilité d'utilisation et son approche visuelle de l'organisation des tâches et des projets. Cet outil est basé sur le principe des tableaux Kanban. Il permet aux équipes de tout horizon de suivre leurs travaux de manière intuitive. Dans cet article, nous explorerons les caractéristiques, les avantages, les différentes utilisations et les avis des utilisateurs de Trello.

L'histoire de Trello

Trello est un logiciel développé par Fog Creek Software. C'est une société de développement de logiciels fondée par Joel Spolsky et Michael Pryor. L'outil est basé sur la méthode Kanban, un système de gestion de la production mis en place par Toyota dans les années 1940. Ce dernier met l'accent sur la livraison continue et l'efficacité. En fait, la méthode Kanban utilise des tableaux et des cartes pour visualiser le travail et suivre la progression.

Lors de son lancement, Trello a tout de suite gagné en popularité. Il a séduit de nombreux utilisateurs, non seulement dans le domaine de la gestion de projet mais aussi dans des secteurs variés grâce à sa flexibilité et à sa facilité d'utilisation. Les indépendants, les équipes et les entreprises ont commencé à adopter Trello pour une multitude d'usages, de la gestion des tâches personnelles à la coordination de grands projets d'équipe.

En 2014

Quelques années plus tard, Trello est devenu une entité indépendante. Il s'est détaché de la société Fog Creek Software. Cette évolution lui a permis de se concentrer pleinement sur l'expansion de sa plateforme et sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités. Le but étant de répondre aux besoins de sa base d'utilisateurs en pleine croissance.

En 2017

Trello a été acquis par Atlassian, une entreprise australienne de logiciels. La société est connue pour des produits comme Jira, Confluence et Bitbucket. Depuis lors, Trello a continué à évoluer, ajoutant de nouvelles fonctionnalités et d'intégrations. Son objectif a été d'améliorer sa facilité d'utilisation et sa flexibilité tout en bénéficiant des ressources et de l'expertise d'Atlassian.

De nos jours

Aujourd'hui, Trello reste l'un des outils de gestion de projet et de collaboration les plus populaires. Il est utilisé par des millions de personnes à travers le monde pour organiser et gérer des tâches quotidiennes aux projets d'entreprise assez complexes.

Avis sur Trello : quelles sont les fonctionnalités offertes par l'outil de gestion de projet ?

Trello a reçu de nombreux avis positifs grâce aux fonctionnalités proposées. Voici les caractéristiques notables :

Tableaux, listes et cartes

La structure de base de Trello est composée de tableaux. Ils peuvent représenter des projets ou des thèmes. Chaque tableau contient des listes qui ordonnent les tâches par catégories ou par étapes de progression. Quant aux cartes, ce sont les éléments individuels des listes (des tâches ou des idées). Ces derniers peuvent renfermer des détails comme des descriptions, des checklists, des commentaires et des pièces jointes.

Personnalisation et étiquettes

Les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser les cartes avec des étiquettes de couleur. Cela facilite le tri et la catégorisation des tâches. Il est également possible d'ajouter des arrière-plans personnalisés et des stickers aux tableaux.

Vous pouvez ajouter des dates d'échéance aux cartes. Cela vous permet de suivre les délais importants. Trello envoie des rappels par e-mail ou via des notifications push pour vous aider à respecter ces échéances. Il vous informe également des changements effectués sur les cartes, listes ou tableaux auxquels vous êtes associés. Ainsi, vous serez toujours au courant des nouvelles mises à jour.

N'oubliez pas d'assigner chaque tâche à des membres spécifiques de l'équipe. Le but étant de faciliter la répartition des responsabilités et le suivi des contributions de chacun.

Intégrations et compatibilité

Trello s'intègre à de nombreux services tiers comme Google Drive, Slack, Dropbox. De plus, il est compatible avec les appareils iOs et Android. Par conséquent, vous pouvez accéder à vos tableaux même si vous êtes en déplacement. En outre, il met à votre disposition la fonction hors ligne. De ce fait, vous pouvez continuer à travailler même si vous n'avez pas de connexion Internet.

Pièces jointes, recherche et filtre

N'hésitez pas à ajouter des fichiers, des images, des liens et d'autres documents à vos cartes. Cette technique vous permet de centraliser les ressources du projet. Vous voulez trouver des cartes spécifiques plus rapidement ? Ne vous inquiétez pas, il y a des fonctionnalités de recherche et de filtrage. C'est particulièrement utile surtout si vous avez de grands tableaux avec de nombreuses tâches.

Sécurité et confidentialité

Trello fournit des options de confidentialité et de partage flexibles. Ainsi, vous avez la possibilité de contrôler les personnes qui peuvent voir et interagir avec les tableaux.

Avis sur Trello : les diverses utilisations

Trello est souvent associé au monde professionnel. Toutefois, il n'est pas limité à la gestion de projet d'entreprise. Ses applications sont diverses et s'étendent à la gestion personnelle, à l'éducation et même à la planification d'événements. A titre d'exemple, les enseignants peuvent l'utiliser pour organiser leurs leçons et suivre les progrès des étudiants. De plus, Trello peut aider les particuliers à planifier des vacances, à suivre des objectifs de remise en forme ou à gérer des projets de rénovation de maison.

Quels sont les avantages de l'utiliser selon les avis des utilisateurs ?

L'utilisation de Trello offre plusieurs avantages, en particulier dans le domaine de la gestion de projet et de la collaboration en équipe :

Facilité d'utilisation

Trello dispose d'une interface intuitive et conviviale. Sa simplicité permet aux utilisateurs de tous niveaux, même ceux qui n'ont pas d'expérience préalable en gestion de projet, de le prendre en main rapidement. Autrement dit, vous pouvez commencer à organiser vos tâches et vos projets sans formation approfondie.

Flexibilité

Trello s'adapte à divers types de projets et de workflows. Ainsi, il peut vous aider à gérer un grand projet d'entreprise, une petite équipe ou même des tâches personnelles. En fait, il peut être personnalisé pour répondre à vos besoins spécifiques grâce à son système de tableaux, listes et cartes.

Collaboration en temps réel

Trello facilite la collaboration en permettant à plusieurs utilisateurs de travailler sur le même tableau et de voir les mises à jour en temps réel. Il facilite également la communication à travers les commentaires et les notifications. Cela aide les équipes à rester synchronisées et à réduire les malentendus.

Organisation visuelle

Avec le modèle Kanban, Trello permet une visualisation claire de la progression du projet. Par conséquent, vous pouvez facilement voir quelles tâches doivent être faites, en cours ou terminées. Cela facilite la gestion des priorités et des échéances.

Avis sur Trello : quels sont ses points faibles ?

Bien que Trello soit un outil très apprécié pour la gestion de projet et la collaboration, il présente certains inconvénients selon le contexte et les besoins spécifiques des utilisateurs :

Gestion de projets complexes

Selon l'avis des utilisateurs, Trello n'est pas en mesure de gérer des projets très complexes qui nécessitent une planification détaillée des ressources, des dépendances entre tâches et des sous-tâches.

Overload d'informations

Les utilisateurs éprouvent une surcharge d'informations quand il y a de nombreuses cartes et listes. Par conséquent, il n'est pas facile de trouver des tâches spécifiques ou de garder une vue d'ensemble du projet.

Suivi du temps

Trello ne dispose pas de tracker du temps. C'est un très grand inconvénient pour les équipes qui ont besoin de suivre le temps passé sur les tâches ou les projets pour la facturation ou l'évaluation de la productivité.

Notifications

Certes, les notifications sont utiles pour rester à jour sur les activités du projet. Cependant, elles peuvent devenir envahissantes, surtout si un utilisateur est membre de nombreux tableaux actifs.

Absence de vues alternatives

Trello se concentre uniquement sur la vue en tableau Kanban. Vous pouvez personnaliser votre interface comme vous le voulez, toutefois, si vous recherchez des vues alternatives comme des diagrammes de Gantt ou des listes de tâches, il vaut mieux chercher un autre outil de gestion de projet.

Trello Le logiciel de gestion de projet est disponible à partir de 10 €/mois Voir l'offre Verdict Vous recherchez un outil de gestion de projet simple et visuel ? Vous n'avez pas de projet très complexe ? Trello peut répondre à vos besoins. Il est particulièrement adapté aux petites et moyennes équipes en quête d'une plateforme flexible et intuitive. Cependant, si vos projets exigent une gestion détaillée des ressources, des dépendances entre tâches et des sous-tâches, il est conseillé d'opter pour une plateforme plus robuste. En fin de compte, le meilleur choix dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de la manière dont vous travaillez en équipe. Vous pouvez exploiter la version gratuite de Trello pour tester sa compatibilité avec vos processus de travail avant de vous engager dans un plan payant. On aime Facile à utiliser

Collaboration en temps réel On aime moins Version gratuite assez limitée

Impossible de suivre le temps passé

