Watershed établit un nouveau standard de conformité CSRD

Watershed a récemment annoncé le lancement de sa nouvelle solution logicielle, “Watershed for CSRD”. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Directive CSRD de l'Union européenne. Elle vise à faciliter pour les entreprises le rapport de données environnementales, sociales, et de gouvernance (ESG).

Réponse au défi CSRD

La Directive CSRD impose des exigences inédites en matière de divulgation des informations durables. Plus de 50 000 entreprises mondiales sont concernées. Watershed, avec son expertise reconnue dans la gestion de données durables, offre une réponse concrète aux défis imposés par la CSRD. Son logiciel promet de transformer la façon dont les données ESG sont collectées, calculées et rapportées.

Impacts profonds sur les entreprises

La CSRD établit des standards de reporting ESG, comparables à ceux des données financières. Ceci représente un changement radical pour les entreprises, qui doivent désormais assurer la transparence et la régularité de leurs informations ESG. “Watershed for CSRD” propose des outils adaptés pour naviguer cette nouvelle ère de conformité, cruciale tant pour les directions que pour les équipes de finance et de durabilité.

Les atouts de “Watershed for CSRD”

Le logiciel se distingue par sa capacité à gérer plus de 1 100 indicateurs ESG exigés par la CSRD. Il facilite la collaboration interne et assure la conformité aux normes strictes de reporting. Grâce à des fonctionnalités telles que les flux de travail guidés et le générateur de rapports automatisé, les entreprises peuvent s'attendre à une transition fluide vers les exigences CSRD.

Vers une décarbonisation facilitée

Au-delà de la conformité, “Watershed for CSRD” soutient les objectifs de décarbonisation des entreprises. Taylor Francis, cofondateur de Watershed, souligne l'importance de cette solution dans le contexte actuel de crise climatique.

« 2024 signe le début d'une nouvelle ère de divulgation réglementée sur le climat. Dans le cadre du CSRD, les rapports climatiques des entreprises, autrefois volontaires et incohérents, deviendront pleinement réglementés et soumis aux mêmes normes strictes que les rapports financiers », déclare Taylor Francis. « Avec notre solution “Watershed for CSRD”, les équipes de finance et de conformité pourront satisfaire à ces nouvelles exigences en toute confiance, tandis que les responsables de la durabilité auront accès aux données essentielles pour encourager la décarbonisation. »

Un pas en avant pour la durabilité

En somme, “Watershed for CSRD” représente un jalon important dans l'évolution du reporting ESG. Avec ses outils avancés et son approche intégrée, ce logiciel est prêt à transformer le paysage de la conformité et de la durabilité pour les entreprises à travers le monde. Watershed se positionne ainsi comme un acteur clé dans la transition vers une économie plus verte et plus responsable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

