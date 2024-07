Compenser la misère en volant des tasses… Que se passe-t-il chez Tesla ?

Les activités de Tesla en Allemagne font face à une crise inédite. Des dizaines de milliers de tasses à café disparaissent sans explication. L'agence de presse allemande Deutsche Welle rapporte que les responsables de l'usine de Tesla en Allemagne ont dû commander un nombre incroyable de tasses au fil des ans.

Lors d'une récente réunion du personnel, André Thierig, le directeur de l'usine Gigafactory de Berlin, a partagé un chiffre surprenant. « Nous avons acheté 65 000 tasses à café depuis le début de la production ici. 65 000 ! », a-t-il déclaré. Selon lui, chaque employé aurait déjà cinq tasses à café Ikea chez lui. Thierig menace même de retirer tous les couverts des salles de pause en raison de cette situation.

Historique des controverses de Tesla

La polémique autour des tasses à café volées n'est que la pointe de l'iceberg. L'usine de Tesla dans le Land de Brandebourg a suscité la controverse avant même le début des travaux en 2022. En 2020, le gouvernement local a reçu 406 objections à la construction de l'usine. Les habitants ont protesté contre l'abattage d'arbres et les impacts sur l'approvisionnement en eau potable.

Plus tôt cette année, l'usine a été fermée et évacuée après un incendie criminel présumé. Cet incident a laissé le site sans électricité. Tesla a utilisé cet incident pour expliquer une baisse massive des ventes d'une année sur l'autre. Un mois plus tard, des manifestants masqués ont pris d'assaut le site et ont montré le mécontentement face aux projets d'expansion de Tesla.

Réactions des organisations et syndicats

Esther Kamm, porte-parole du groupe anti-Tesla Turn Off the Tap, a déclaré à Wired : « Les entreprises comme Tesla sont là pour sauver l'industrie automobile, pas pour sauver le climat. » Pendant ce temps, Elon Musk, PDG de Tesla, a tenté d'attirer des talents en construisant une boîte de nuit nommée « mega rave cave ». Mais les efforts pour séduire les employés restent insuffisants.

Tesla a activement lutté contre la syndicalisation de ses employés à Berlin. Bien que la majorité des travailleurs aient voté contre les représentants syndicaux du puissant syndicat industriel IG Metall en mars, le syndicat a fait des progrès significatifs. En outre, Electrek a rapporté ces avancées plus tôt ce mois-ci.

Conditions de travail déplorables

Les travailleurs de Tesla ont déjà dû faire face à des licenciements massifs, à des conditions de travail dangereuses, à une discrimination généralisée et à de bas salaires. En Allemagne, ils semblent emporter des tasses à café pour compenser ces difficultés. Mais cela ne suffit pas pour améliorer leurs conditions de travail.

La disparition des tasses à café est un symptôme d'un malaise plus profond chez Tesla en Allemagne. Les controverses entourant l'usine, les protestations des habitants, les incidents et les luttes syndicales montrent une situation préoccupante. Les efforts d'Elon Musk pour attirer des talents semblent insuffisants face aux défis rencontrés par les employés. De ce fait, la situation chez Tesla en Allemagne mérite une attention particulière.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.