Triskell Software : une référence pour les méthodologies agiles selon Gartner

Triskell Software a annoncé sa nomination en tant que fournisseur représentatif dans le « Market Guide for Enterprise Agile Planning Tools » 2024 de Gartner. Cette reconnaissance confirme l'engagement de Triskell à offrir des solutions innovantes qui aident les entreprises à adopter et à réussir les pratiques agiles.

« Nous sommes honorés d'être nommés par Gartner comme fournisseur représentatif sur ce marché crucial, » a déclaré Ángel García, PDG de Triskell Software. Cette distinction souligne l'importance des solutions de Triskell pour combler le fossé entre la stratégie et l'exécution dans un environnement agile.

L'importance de l'agilité en entreprise

Dans un monde des affaires en constante évolution, les entreprises adoptent de plus en plus les méthodologies agiles. Ces méthodes aident à gérer les complexités, à encourager l'innovation et à répondre aux demandes changeantes du marché. Selon Gartner, les outils de planification agile d'entreprise sont essentiels pour définir, planifier, gérer et déployer le travail au sein des équipes.

Les outils de Triskell Software

Les outils de gestion de portefeuille agile de Triskell Software répondent aux défis des entreprises adoptant des méthodologies agiles.

« Notre suite complète de solutions permet aux équipes de fournir de la valeur de manière répétitive, d'atteindre l'agilité à grande échelle, de gérer les versions et les flux de valeur de manière collaborative. ». Explique Ángel García. Ces outils offrent également des informations financières cruciales sur les projets et produits en cours.

Un engagement constant pour l'innovation

Triskell Software reste dédié à l'innovation, à l'excellence et à la satisfaction des clients. « Notre objectif est d'ajouter et d'améliorer continuellement les outils pour aider les entreprises à s'adapter et à fournir de la valeur de manière cohérente. », a souligné Ángel García.

L'entreprise vise à soutenir non seulement l'agilité des entreprises. Mais elle promeut aussi les approches de gestion hybrides, nécessaires pour certaines en raison de la nature de leurs processus.

Soutenir la transformation agile

Alors que de plus en plus d'entreprises se lancent dans la transformation agile, Triskell Software se positionne comme un partenaire clé. La plateforme de Triskell permet aux entreprises de gérer efficacement leurs projets et d'assurer une collaboration fluide entre les équipes. Cette approche intégrée favorise la visibilité en temps réel sur les cycles de vie des projets et des produits. De ce fait, cette méthode facilite une meilleure prise de décision.

Les avantages des solutions Triskell

Les solutions de Triskell Software sont conçues pour offrir une valeur ajoutée constante aux entreprises. Elles permettent de gérer les versions et les flux de valeur de manière collaborative. Le but étant d'offrir aux entreprises des perspectives financières détaillées. Cette capacité à intégrer la gestion financière dans les pratiques agiles est un atout majeur pour ceux qui cherchent cherchent à optimiser leurs ressources.

Un soutien aux méthodologies hybrides

Triskell Software reconnaît que toutes les entreprises ne peuvent pas adopter pleinement les méthodologies agiles. Pour celles qui évoluent d'un modèle traditionnel vers un modèle agile, les solutions de Triskell offrent un support aux approches de gestion hybrides. Cela permet une transition en douceur et une adaptation aux besoins spécifiques des processus internes des entreprises.

La vision de Triskell pour l'avenir

Avec cette reconnaissance de Gartner, Triskell Software renforce sa position sur le marché des outils de planification agile d'entreprise. L'entreprise continue d'innover pour répondre aux besoins changeants des entreprises modernes. En offrant des solutions qui allient stratégie et exécution, Triskell aide ses clients à naviguer dans un environnement commercial complexe et dynamique.

La nomination de Triskell Software par Gartner en tant que fournisseur représentatif est une preuve de la qualité et de l'efficacité de ses solutions. En tant que partenaire de confiance pour la transformation agile, Triskell Software est bien placé pour soutenir les entreprises dans leur quête d'agilité et d'innovation. Cette reconnaissance renforce l'engagement de Triskell à fournir des solutions de pointe qui répondent aux défis des entreprises modernes.

Clause de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner. Par conséquent, elles ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Gartner décline toute garantie concernant cette recherche. Cela comprend la garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.