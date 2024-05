Adoptons une nouvelle norme en gestion comptable

Workday, reconnue pour ses solutions intégrées de gestion, a connu une année 2023 exceptionnelle avec une adoption croissante de ses services par des cabinets comptables de renom. Ces derniers recherchent une efficacité accrue et une meilleure organisation interne pour servir leurs clients de manière optimale.

Unification des données pour une meilleure gestion

L'adoption des solutions de Workday par des cabinets tels que Forvis aux États-Unis démontre une tendance croissante à centraliser les fonctions RH, financières et de gestion de projets. Le système intégré de Workday permet une vision globale qui favorise des décisions stratégiques rapides et éclairées. Abe Cole de Forvis témoigne de la transformation apportée par Workday. Cela permet une gestion plus fluide et une amélioration continue du service client.

Automatisation au service de l'excellence

Workday Professional Service Automation (PSA) révolutionne la manière dont les projets sont gérés dans les cabinets comptables. Workday intègre les fonctions de gestion de projet dans sa plateforme. Cela permet aux cabinets de gérer les budgets efficacement et d'assurer la livraison des projets dans les délais. Stuart Collins partage comment l'accès en temps réel à des données consolidées a renforcé la rentabilité des projets.

« En accédant en temps réel à une seule source de données, nous avons pu fournir les bonnes informations aux bonnes personnes et au bon moment. Notre partenariat avec Workday a concouru à l'accélération de notre transformation numérique. » Stuart Collins de BDO UK.

Innovation continue pour une adaptation stratégique

Workday ne se repose pas sur ses lauriers et continue d'innover pour répondre aux besoins spécifiques des cabinets comptables. L'introduction de Workday Services Configure, Price, & Quote (CPQ) est un exemple éloquent de leur engagement à simplifier et à accélérer les processus de vente et de gestion de projet. Cette innovation permet une meilleure adaptation aux exigences de chaque projet, en optimisant les devis et la tarification.

Vision futuriste et engagement durable

Patrice Cappello, directeur chez Workday, souligne l'engagement de l'entreprise à surmonter les défis auxquels les cabinets comptables sont confrontés. Ces défis incluent notamment ceux liés aux systèmes traditionnels et personnalisés. L'investissement de Workday dans des fonctionnalités spécifiques et l'intégration de l'IA améliorent significativement la capacité des cabinets à servir leurs clients de manière efficace et personnalisée.

L'évolution des services de Workday marque un tournant dans la gestion des cabinets comptables. Ces services offrent des solutions qui ne se contentent pas de répondre aux attentes actuelles, mais anticipent les besoins futurs. Avec une suite de services en constante évolution, Workday se positionne comme un partenaire clé pour les cabinets désireux de transformer leur manière de travailler et de maximiser leur efficacité opérationnelle.

