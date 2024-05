Einstein Copilot IA, les nouvelles fonctionnalités dédiées à la vente

Salesforce, le leader mondial des solutions CRM alimentées par l'IA, annonce la disponibilité d'Einstein Copilot, son assistant conversationnel dopé à l'IA. Doté de nouvelles fonctionnalités, Einstein Copilot vise à optimiser la productivité des équipes commerciales tout en boostant l'adoption de l'IA générative.

Une évolution cruciale pour les équipes commerciales

Depuis un quart de siècle, Salesforce accompagne les équipes commerciales à chaque étape du processus de vente. Avec Einstein Copilot, l'entreprise franchit une nouvelle étape en transformant les processus de vente en interactions conversationnelles. Cette approche personnalisée et évolutive permet d'accroître la confiance des professionnels en l'IA.

Boostez vos ventes avec Einstein Copilot

Copilot Actions offre des fonctionnalités préprogrammées pour répondre aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ces fonctionnalités combinent workflows et données d'entreprise pour une expérience personnalisée et efficace. Cette approche simplifiée libère du temps pour les interactions clients et élargit les cas d'utilisation de l'IA conversationnelle sans nécessiter de formation spécifique.

Einstein Copilot propose désormais une panoplie d'actions commerciales pour accélérer les ventes et réduire les risques liés aux prévisions. De la création de plans de vente personnalisés à l'analyse des comptes-rendus d'appels, en passant par la rédaction d'e-mails de suivi, Einstein Copilot devient un allié incontournable pour les équipes commerciales.

Des analyses pour accélérer l'adoption

Avec Copilot Analytics, les équipes administratives disposent d'un tableau de bord pour suivre et accélérer l'adoption d'Einstein Copilot. Ces données permettent de comprendre les tendances d'utilisation et d'optimiser les stratégies de déploiement.

Einstein Copilot se distingue également par son approche unifiée de l'IA conversationnelle. Basé sur la plateforme Einstein de Salesforce et alimenté par les données d'entreprise, Copilot offre une expérience sécurisée et personnalisée à chaque utilisateur.

Disponibilité et modalités d'accès

Einstein Copilot, ainsi que ses fonctionnalités additionnelles, sont disponibles pour les clients Salesforce. Différentes éditions permettent un accès adapté aux besoins de chaque entreprise, avec la possibilité d'opter pour un déploiement via le Bundle AI Implementation pour une intégration optimale.

Avec Einstein Copilot, Salesforce ouvre une nouvelle ère dans l'IA conversationnelle appliquée au CRM. Salesforce renforce sa position en tant que partenaire privilégié des entreprises en offrant des fonctionnalités innovantes et personnalisées. Celles-ci visent à optimiser leur productivité et à booster leurs ventes.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

