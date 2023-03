IVR : l’IA conversationnelle signe-t-elle la fin des SVI ?

L’IA conversationnelle est-elle le seul futur envisageable pour la relation client ?

Explorer les possibilités de l’IA conversationnelle : est-ce la fin des SVI traditionnels ?

L‘IA conversationnelle est la dernière technologie à révolutionner le service client. Il s’agit d’une forme d’intelligence artificielle qui permet aux machines d’interagir avec les humains grâce au traitement du langage, permettant des conversations plus naturelles. Cette technologie a le potentiel de changer complètement la façon dont le service client est géré, et cela pourrait être la fin des systèmes traditionnels IVR (Interactive Voice Response), ou en français, SVI (Serveur Vocal Interne).

Avec l’IA conversationnelle, les clients peuvent avoir une expérience plus personnalisée lorsqu’ils interagissent avec les entreprises, et ces dernières peuvent améliorer leurs offres de service client en proposant des temps de réponse plus rapides et une meilleure précision. Mais est-ce pour autant la fin des SVI ? Dans cet article, nous explorerons le fonctionnement de l’IA conversationnelle, ses possibilités mais également ses limites.

Qu’est-ce que l’IA conversationnelle et en quoi elle diffère des IVR ?

L’IA conversationnelle est une technologie qui permet aux machines d’interagir avec les humains dans un langage naturel. Elle est basée sur la technologie de reconnaissance vocale ou le traitement du langage naturel (NLP) pour comprendre et répondre aux requêtes des utilisateurs. Contrairement aux systèmes IVR, l’IA conversationnelle peut comprendre les conversations humaines et fournir des réponses uniques et précises. L’IVR, quant à elle, ne fait que rediriger le client dans une arborescence de conversation préétablie.

Les avantages et les inconvénients de l’adoption de l’IA conversationnelle par rapport aux systèmes IVR traditionnels

L’IA conversationnelle est de plus en plus plébiscitée pour le service client par rapport aux systèmes IVR traditionnels. Cet outil offre aux clients un moyen plus naturel et efficace d’interagir avec les entreprises. La technologie peut être utilisée pour répondre aux demandes des clients, fournir des recommandations personnalisées et même aider les clients à effectuer des transactions.

Cependant, il existe encore des défis associés à cette technologie, tels que le besoin d’ensembles de données de haute qualité et le potentiel d’erreurs dans la compréhension de l’intention des clients. Contrairement aux SVI, l’IA conversationnelle est susceptible de générer de fausses informations, avec des conséquences potentiellement graves.

Pourquoi l’IVR a encore de beaux jours devant lui malgré le développement de l’IA conversationnelle ?

Malgré le développement de l’IA conversationnelle, l’IVR a donc encore de beaux jours devant lui. L’IVR peut fournir aux clients un moyen efficace et rentable d’accéder rapidement à des informations fiables. Il est tout autant capable de fournir un service client automatisé, permettant aux clients d’obtenir l’aide dont ils ont besoin sans avoir à attendre un représentant du service client. Il s’agit d’un bon compromis entre efficacité et fiabilité qui, dans la plupart des cas, est amplement suffisamment pour répondre à la demande des clients.

L’IA conversationnelle ne signifie ainsi pas la fin des SVI, bien au contraire. Cette technologie peut être utilisée en combinaison avec l’IA conversationnelle, permettant aux entreprises de fournir une expérience personnalisée tout en maintenant un certain niveau de fiabilité. Si l’IVR échoue à répondre à la requête du client et qu’aucun intervenant humain n’est disponible, alors l’IA conversationnelle peut être sollicitée, tout en prévenant l’utilisateur que les informations fournies doivent être prises avec un certain recul.