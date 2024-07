Vacances : vous pouvez refuser la reconnaissance faciale à l’aéroport, voici comment

Voyager est synonyme de plaisir et de détente. Pourtant, l'essor de la reconnaissance faciale dans les aéroports peut engendrer des soucis. Heureusement, il est possible de refuser cette technologie. Découvrez comment protéger vos droits et éviter la reconnaissance faciale.

En voyageant, beaucoup de personnes ignorent qu'elles peuvent refuser les scans faciaux. Mais d'après la TSA, « la participation des passagers aux tests biométriques de la TSA est volontaire. » Si vous désirez une vérification plus traditionnelle, il suffit de le communiquer à l'agent.

« Votre droit à dire non »

Pour refuser, éloignez-vous de la caméra en présentant votre pièce d'identité. Dites alors : « Je refuse la biométrie. Je veux le processus de vérification standard. » L'agent vérifiera manuellement votre pièce d'identité et la comparera à votre visage. C'est aussi simple que cela !

Gardons à l'esprit que, la reconnaissance faciale présente aussi de nombreux soucis. Par exemple, vos données faciales pourraient être volées en cas de violation de sécurité.

Mais ce n'est pas tout, il existe aussi un risque d'identification erronée comme suspect criminel. Prenons le cas de violations du système CBP : elles ont déjà eu lieu. De plus, des personnes ont été faussement identifiées et arrêtées.

Auparavant, la reconnaissance faciale montrait un biais disproportionné contre les personnes de couleur. Bien que le CBP affirme que leur algorithme est neutre, les biais existent toujours.

De cette façon, même si la reconnaissance faciale fonctionnait parfaitement, il est crucial de réfléchir aux implications.

Joy Buolamwini, spécialiste des technologies, affirme que la reconnaissance faciale habitue le public à la collecte d'informations sensibles. Elle dit : « Je vois cela sur une trajectoire à long terme. Et ils vous ont montré la trajectoire. »

Notons que refuser la reconnaissance faciale est un acte de protection de vos droits biométriques. Si vous avez déjà opté pour la reconnaissance faciale, vous pouvez choisir de la refuser désormais.

La TSA affirme que cela simplifie les contrôles. Mais si vous n'aimez pas cette technologie, refuser pourrait être bénéfique. Cela vous donne aussi l'occasion de sécuriser vos droits.

À l'heure actuelle, plus de 80 aéroports à travers les États-Unis mettent à l'essai la reconnaissance faciale. La TSA souhaite déployer cette technologie dans plus de 430 aéroports. Seulement, ils argumentent que l'automatisation réduit le temps nécessaire pour passer les contrôles.

Certaines compagnies aériennes scannent les visages des passagers au lieu de leurs cartes d'embarquement. Pour les vols intérieurs, vous pouvez également refuser cette option. C'est alors que la vigilance s'impose !

Néanmoins, cette promesse suscite des inquiétudes légitimes. Les risques vont des violations de données à la fausse identification comme suspect criminel. En clair, les biais raciaux présents dans cette technologie ne peuvent être négligés.

Mais dire non à la reconnaissance faciale peut parfois compliquer les choses. Considérez l'expérience du sénateur Jeff Merkley, à qui l'on avait prévenu que son refus pourrait significativement retarder son processus.

Heureusement, aucun retard ne s'est avéré. Ces situations amènent à s'interroger si l'on peut véritablement rejeter cette technologie sans rencontrer d'obstacles.

Alors, souvenez-vous bien de cela ! La technologie, c'est super, jusqu'à ce que ça ne le soit pas.

