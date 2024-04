Salesforce renforce son soutien aux PME avec de nouvelles offres intégrées

À un moment où les petites et moyennes entreprises (PME/PMI) visent à s'adapter et à se développer, Salesforce introduit des offres novatrices. Ces solutions associent gestion de la relation client (CRM), données, intelligence artificielle (IA) et confiance. Elles sont conçues pour être simples d'utilisation.

Des solutions pensées pour l'accélération numérique

Kheira Boulhila, SVP Technologies & Solutions chez Salesforce, souligne l'importance de cette initiative. Elle permet aux PME-PMI d'embrasser la transformation numérique et l'IA pour stimuler leur croissance. Une enquête récente de Slack révèle que 40% des PME/PMI voient 2024 comme une année clé pour leur futur.

Salesforce Pro Suite, un CRM tout-en-un propulsé par l'IA

Le Salesforce Pro Suite centralise les services essentiels de la plateforme Customer 360 en une expérience simplifiée. Les clients de Salesforce Starter peuvent évoluer vers une offre plus personnalisée, dotée d'outils d'automatisation et de fonctionnalités avancées.

Une offre flexible pour les petites entreprises

La disponibilité générale de Pro Suite marque une étape significative. Cette solution tout-en-un enrichie par l'IA, vise à faciliter l'adoption et l'utilisation de la plateforme CRM leader. Elle s'adresse spécifiquement aux petites entreprises cherchant à croître.

De Starter à Pro : une transition enrichissante

Pro Suite élargit les capacités de « Salesforce Starter Suite ». Cette dernière offre un processus d'intégration assisté et des outils d'IA pour optimiser l'utilisation du CRM dès le départ. La transition vers Pro offre une personnalisation accrue et des fonctionnalités de vente et de service client améliorées.

Une vision à 360 degrés des clients

Pro Suite permet une harmonisation des données de divers produits et systèmes. Cette intégration offre une vue complète des clients et met à disposition des technologies avancées pour toute opération métier. Cela traduit l'engagement de Salesforce envers les PME/PMI en leur fournissant les outils nécessaires pour leur croissance et leur transformation numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

