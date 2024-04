L’intelligence artificielle au service du financement des PME

Silvr, start-up française spécialisée dans les financements à court terme pour les PME, annonce un partenariat stratégique avec Google Cloud. L'objectif est d'accélérer l'accès au financement grâce à l'intelligence artificielle. Cette collaboration vise à simplifier et à accélérer le processus de demande de crédit pour les entrepreneurs.

Le Partenariat Silvr-Google Cloud

Silvr accélère son développement dans un environnement régulé et géographiquement dispersé avec l'infrastructure et les technologies Google Cloud ;

En s'appuyant sur l'IA, Silvr entend faciliter l'accès des entrepreneurs au financement, plus rapidement, plus efficacement et toujours en conformité.

Accès au crédit simplifié grâce à l'IA

Silvr s'appuie sur les technologies d'intelligence artificielle de Google Cloud pour automatiser l'évaluation de la solvabilité des entreprises. Grâce à des outils avancés tels que Vertex AI et Silvr Classif.ai, les données bancaires sont rapidement transformées en ratios financiers. L'utilisation de ces outils permet une décision de crédit instantanée. Cette approche réduit considérablement les délais d'attente pour les entrepreneurs. Elle offre également un accès plus rapide et plus efficace au financement nécessaire.

Expansion internationale et standardisation

Outre l'amélioration de l'accessibilité au financement en France et en Allemagne, Silvr envisage d'étendre son empreinte internationale. Les technologies de Google Cloud offrent à Silvr une infrastructure flexible et évolutive, indispensable pour répondre aux demandes croissantes de financement dans différentes régions. L'approche standardisée de l'IA permet une expansion harmonieuse, tout en garantissant le respect des normes et des règlementations locales.

Un engagement envers l'innovation et la proximité client

Nima Karimi, Cofondateur et CEO de Silvr, souligne l'importance des solutions d'IA de Google Cloud pour répondre aux besoins changeants des PME européennes.

« … , Nous disposons ainsi d'un véritable atout stratégique pour permettre aux PME françaises et européennes d'accéder plus facilement et rapidement au financement dont elles ont besoin ». A déclaré Karimi.

Il met en avant la valeur ajoutée de cette collaboration qui permet à Silvr d'offrir des options flexibles adaptées aux besoins spécifiques de ses clients. De son côté, Isabelle Fraine, Directrice générale de Google Cloud France, se réjouit de cette association fructueuse. “L'IA, le modèle d'innovation ouvert, l'ensemble des capacités technologiques et la proximité des équipes de Google Cloud ont permis à Silvr d'atteindre un niveau de performance inégalé en Europe”. Elle souligne l'engagement de Google à soutenir l'innovation et à offrir un service de qualité supérieure à ses partenaires.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.