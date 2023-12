Google Cloud déploie son nouveau modèle IA

Une avancée majeure, Gemini, un modèle multimodal ultra-performant, disponible pour les développeurs du monde entier.

Google Cloud continue de repousser les limites de l’intelligence artificielle (IA) avec la mise à disposition mondiale de Gemini, un modèle IA révolutionnaire capable de comprendre et de traiter des informations multimodales telles que le texte, l’audio, l’image, et la vidéo. Cette annonce s’inscrit dans une série d’innovations tout au long de l’année 2023. Ce qui a placé Google Cloud à l’avant-garde de l’IA générative.

Un modèle multimodal pour l’IA du Futur

Gemini est une avancée significative dans la capacité des modèles IA à traiter des informations multiples simultanément.

Flexibilité et performance

Gemini est conçu pour être flexible et performant, il peut également traiter divers formats d’informations qui offrent une expérience IA aussi riche et fluide que la cognition humaine. Que ce soit pour le texte, le code, l’audio, l’image, ou la vidéo, Gemini est le modèle le plus général de Google Cloud à ce jour.

Infrastructure évoluée de Google Cloud

Google Cloud complète le lancement de Gemini par des améliorations de son infrastructure IA. Un écosystème complet pour répondre aux besoins des développeurs et des entreprises. Les TPU v5p et v5e, ainsi que l’AI Hypercomputer, démontrent l’engagement de Google Cloud envers des solutions d’IA puissantes et évolutives.

Vertex AI et Duet AI

Gemini s’intègre harmonieusement à Vertex AI, la plateforme d’IA d’entreprise de Google Cloud. Cette intégration offre des fonctionnalités étendues avec des outils complets pour le développement, le déploiement, et aussi la gestion d’agents IA. En outre, Duet AI, collaborateur boosté à l’IA, voit également ses capacités étendues qui renforce l’écosystème de solutions intelligentes.

Productivité et sécurité

Duet AI for Developers offre des fonctionnalités d’assistance au codage, tandis que Duet AI in Chronicle Security Operations renforce la posture de sécurité des entreprises. Ces avancées s’accompagnent de partenariats avec plus de 25 spécialistes en aide au codage.

Des prix compétitifs et une protection renforcée

Google Cloud propose des tarifs compétitifs pour Gemini, il rend cette technologie révolutionnaire accessible à un large éventail d’organisations. De plus, des modalités d’indemnisation étendues protègent les utilisateurs contre les problèmes de droits d’auteur.

Avec Gemini, Google Cloud propulse la prochaine génération d’agents optimisés par l’IA. Cela renforce son rôle de leader dans le domaine de l’IA générative.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.