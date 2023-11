ServiceNow, Now Assist bouleverse l’IA Générative pour la transformation numérique

ServiceNow donne une nouvelle dimension à son offre d’IA générative avec Now Assist tout pimpée de nouvelles fonctionnalités.

Les nouvelles fonctionnalités de Now Assist

Now Assist in Virtual Agent, flow generation et Now Assist for Field Service Management sont les dernières solutions d’AI générative à être intégrées dans la plateforme ServiceNow. Cela promet d’améliorer ce large éventail en évolution constante des applications d’IA générative de ServiceNow. De quoi faire sauter au plafond nos clients, qui sont en train de réinventer leur mode de travail façon 2023!

Zou, à Paris — 16 novembre 2023 — ServiceNow, capitaine en chef de la transformation numérique, la tête bien dans le cloud, dégaine une expansion majeure de son portefeuille d’IA générative Now Assist avec de nouvelles super-pouvoirs pour transformer les expériences et booster la productivité. Prêt à l’emploi, à portée de clic pour tous nos clients, découvrez Now Assist in Virtual Agent, Flow Generation et Now Assist for Field Service Management (FSM), dernier bijoux AI plus vrais que nature, intégrés dans la plateforme ServiceNow. Ces trois joyaux sont là pour étoffer le portefeuille de ServiceNow en ébullition d’applications concrètes d’IA générative qui aident nos clients à transformer leur manière de travailler.

Gartner prévoit une croissance explosive de l’IA générative

Gartner prévoit que « d’ici 2023 à 2027, 3 trillions de dollars seront lâchés pour l’IA », et « l’IA générative représentera le jackpot de 36% des dépenses totales en IA« . Autant dire que l’IA générative a des beaux jours devant elle, et nos clients ServiceNow ont déjà allumé les moteurs, constatant des économies et une croissance souriante, ainsi que les améliorations sur l’efficacité et la productivité à l’échelle de l’entreprise. ServiceNow, avec Now Assist, trace la voie de la transformation numérique des clients grâce à des mises en œuvre efficaces et à un retour sur investissement en mode turbo.

CJ Desai sur l’impact de l’IA générative chez ServiceNow

CJ Desai, Big Boss des opérations chez ServiceNow, nous a confié : « Nos clients se frottent à des marchés de plus en plus piercing et compétitifs, et l’IA va permettre une exécution plus éclair, une prise de décision avec une cervelle de moineau et une flexibilité commerciale en acier ». Il ajoute, « ServiceNow est en première ligne, imbriquant avec brio l’IA générative au cœur de la plateforme Now et permettant aux organisations de jouer avec l’IA de manière sécurisée et confiante pour générer une valeur commerciale digne d’un trésor de pirates.

Des clients satisfaits de Now Assist

Now Assist in Virtual Agent, Flow Generation, et Now Assist in Field Service Management (FSM), véritables baguettes magiques, font la pluie et le beau temps en matière de productivité chez nos clients. Ils diminuent le temps passé à extraire, synthétiser, et créer des informations dites de base tout en permettant l’interactivité, la déviation d’incidents, et l’automatisation des workflows.

L’IA générative comme levier de transformation

L’assistant virtuel Now Assist propose un superbe atout aux organisations qui souhaitent mettre en place des expériences de chat haut de gamme grâce à des capacités de configuration guidée plus intuitives. Désormais, clients et collaborateurs pourront résoudre des problèmes au galop et recevoir ce dont ils ont besoin rapidos, tout en permettant aux organisations de voir chuter leur taux de déviation des appels.

Mais ce n’est pas tout! Flow Generation, accélère le pas des workflows sur la plateforme Now en aidant les administrateurs et les développeurs à générer des plans de workflow à une vitesse éclaire. C’est comme un super-pouvoir qui permettrait aux développeurs de créer des automatisations de flux en partant de zéro.

ServiceNow et NVIDIA : Une collaboration prometteuse

Des gros bras de l’industrie sont déjà des utilisateurs de Now Assist, dont CBRE, Deloitte, Teleperformance, et une agence gouvernementale américaine. NVIDIA est également sur le coup, en tant que client mais aussi en tant que partenaire technologique de ServiceNow.

« Des entreprises de premier plan du monde entier utilisent l’IA générative pour transformer la productivité », a déclaré Sonu Nayyar, le grand manitou chez NVIDIA.

Hey, Ne cligne pas des yeux, car tu risques de manquer un tour de magie de notre équipe de technomages ! Nous allons utiliser les fonctionnalités ultra-performantes de ServiceNow Now Assist, propulsées par NVIDIA. Et devine quoi ? Ce cocktail explosif de case recap et Q&A, va nous donner un coup de boost dans nos opérations grâce à l’IA générative.

Les avantages du Now LLM

L’IA, c’est comme le beurre de cacahuètes de notre sandwich à la Now Platform. Vous visualisez un peu le truc ? Leur stratégie d’IA générative est ce qui donne du punch à ses clients, en leur offrant un support d’apprentissage automatique à grande échelle bien sécurisé. Ils ont comme deux saveurs pour le LLM : la version généraliste et celle confectionnée par les chefs de ServiceNow.

Les généralistes, ce sont un peu nos couteaux suisses. Ils offrent une flexibilité à ses clients et actuellement, ils s’étendent jusqu’au service LLM Microsoft Azure OpenAI et à l’API OpenAI. Leur LLM maison, qu’e nous avons’ils ont baptisé Now LLM, est spécialement cuisiné pour les workflows, les cas d’utilisation et les processus de ServiceNow.

Vous vous demandez ce que ça donne ? Eh bien, le Now LLM de ServiceNow, c’est un support LLM sûr et responsable qui met sur la table des expériences utilisateur haut de gamme, tout en veillant à la transparence, à la gouvernance et à la sécurité des données.

Communiqué de presse du 17 novembre 2023.