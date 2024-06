Hamster Kombat : pourquoi ce jeu mobile défonce tout sur son passage ?

Après Mortal Kombat, on a Hamster Kombat. Mais selon les internautes, ce jeu cache un secret assez inquiétant. Il pourrait détourner l'opinion publique, surtout dans le domaine de la politique. Les réponses dans ces quelques lignes.

Quelles sont les choses qui motivent les joueurs à tester sur un jeu mobile ? Il existe plusieurs réponses, mais les cryptos sont les références. Et les développeurs de Hamster Kombat ont compris le concept. Lancé en mars, ce jeu promet de la monnaie virtuelle aux joueurs. À l'heure actuelle, Hamster Kombat enregistre plus de 200 millions d'adeptes à travers la planète. Mais ce succès cache un horrible secret.

Hamster Kombat, là où le danger se cache derrière le minimalisme

Un petit hamster inoffensif qui dirige une banque de cryptomonnaie. Le concept est assez habituel des jeux mobiles lambda. Jusque-là, rien d'anormal. Le joueur doit taper sur l'écran pour gagner de la crypto dans son jeu.

Et si on ajoute Telegram dans l'équation ? Si vous n'êtes pas un adepte de cette application, vous ignorez sûrement son pouvoir. On peut jouer à des jeux avec l'appli, et recruter des filleuls pour augmenter ses gains. Les amateurs de Hamster Kombat doivent alors passer par cette case afin de garder leur ligne de performance.

Ce n'est qu'un simple jeu pour certains, et un danger national pour d'autres. Le contre-amiral Habibollah Sayyari s'est exprimé sur le sujet.

‘Hamster Kombat' Slammed by Iran Official as Telegram Game Claims 200 Million Players

► https://t.co/mC0CWg2lVS https://t.co/mC0CWg2lVS — GG (@ggDecrypt) June 24, 2024

« L'une des caractéristiques de la guerre douce (soft war) menée par l'ennemi est le jeu du Hamster Kombat. Les forces occidentales tentent de détourner l'attention des Iraniens de l'élection présidentielle afin qu'ils ne prêtent pas attention aux projets des candidats à la présidence. »

The mysterious online game Hamster Kombat promising financial rewards has swept through Iran, attracting players who defy government warnings in their pursuit of wealth.https://t.co/pYDRJV28qu — Iran International English (@IranIntl_En) June 9, 2024

Mais les divergences d'opinions ne s'arrêtent pas là. Le média de l'État iranien a aussi donné sa désapprobation concernant le jeu du Hamster.

« Ce jeu encourage le rêve de devenir riche du jour au lendemain et d'acquérir des richesses dans effort. Une société, qui au lieu de travailler et d'essayer de réussir et de gagner de l'argent, se tourne vers de tels jeux et cherche des raccourcis et des gains perd progressivement la culture de l'effort et de l'esprit d'entreprise, et se tourne vers la facilité. »

L'Iran n'est pas le seul à prévenir des dangers du jeu

Hamster Kombat connaît un succès fou, mais aussi plusieurs critiques. Les autorités ouzbeks ont averti les adeptes dans son territoire. Pour eux, ce jeu est une arnaque monumentale.

Mais la situation est beaucoup plus tendue en Ukraine. Le jeu a été créé par des Russes, les autorités ukrainiennes le considèrent comme une arme de guerre. Elles pensent que Hamster Kombat est un appât pour collecter les données de joueurs.

Même en Russie, le jeu ne fait pas l'unanimité. Une des banques du pays a mené une enquête qui cible le système de rémunération de Hamster Kombat. Pour ces spécialistes de la finance, ce jeu n'est qu'un autre schéma pyramidal. Dans tous les cas, il faut y aller doucement afin de ne pas perdre le contrôle.

Arme de « soft war », arnaques, ou encore système pyramidal. Hamster Kombat a une mauvaise réputation auprès de plusieurs internautes. Pourtant, le jeu gagne plusieurs utilisateurs, même en France.

Hamster Kombat n'est pas le premier jeu qui s'aventure sur cette voie. Mais est-ce que vous voulez y jouer, malgré les avis des internautes ?

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.