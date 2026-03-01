Fuite Cegedim : les commentaires intimes de votre médecin exposés en public

Une fuite de Cegedim n’a rien d’anodin. Parce que des confidences médicales sensibles se retrouvent exposées hors de leur cadre confidentiel.

Un tel incident fait regretter l’époque où les médecins notaient tout sur un carnet. En effet, la fuite de Cegedim expose des millions de patients à des risques directs pour leur vie privée et leur réputation. Et l’entreprise française l’a confirmé dans un communiqué officiel.

Des commentaires médicaux très personnels circulent désormais en ligne. Ces notes, rédigées par les médecins pour le suivi clinique, deviennent accessibles bien au-delà du cercle de soin. Ce qui pose immédiatement la question des impacts concrets pour les personnes concernées.

Qu’est-ce qui a fuité dans la base Cegedim ?

Les premières analyses confirment l’ampleur de cette fuite de Cegedim. Des données issues de la plateforme MonLogicielMedical ont été exfiltrées. Pour ceux qui ne savent pas, c’est cette dernière qui centralise les informations administratives et des notes liées au suivi des patients. Elle fournit l’infrastructure numérique utilisée au quotidien dans de nombreux cabinets médicaux.

Le groupe de cybercriminels Dumpsec revendique être à l’origine de l’attaque. Il assure avoir mis la main sur plus de 65 millions d’entrées médicales. Plusieurs sources indépendantes corroborent ces révélations. Nos confrères de 01net indiquent avoir vérifié l’authenticité d’échantillons diffusés en ligne.

Le hacker éthique Clément Domingo, connu sous le pseudonyme SaxX, a aussi examiné un large extrait. Cet échantillon compterait plus de 22 millions d’entrées.

Cyberattaque Cegedim (Mon Logiciel Medical) : Des données de Santé extrêmement sensibles dans les commentaires (à la.discrétion du médecin) sur les patients font froid dans le dos…



👉🏾 "4 ans attouchement à 7 ans avec le fils de la nourrice tentative de vi*l à 20 ans dépression… pic.twitter.com/ea5p0EpJQL — SaxX ¯\_(ツ)_/¯ (@_SaxX_) February 27, 2026

Concrètement, les pirates ont surtout aspiré le champ de commentaires libres. Il s’agit de notes rédigées par les médecins au fil du suivi. Elles complètent les dossiers administratifs et décrivent souvent le contexte personnel du patient.

Parallèlement, des informations plus classiques figurent dans la base. On y trouve noms, prénoms, dates de naissance et numéros de téléphone. Des adresses postales et des données liées à la mutuelle apparaissent aussi.

Selon le ministère de la Santé, environ 15 millions de personnes seraient concernées. Parmi elles, 169 000 patients verraient leurs coordonnées associées à des notes médicales.

Des notes médicales d’une sensibilité extrême

Le cœur du problème réside dans les zones de texte libre des dossiers médicaux. Contrairement à des données structurées, comme un poids ou une tension, ces notes contiennent l’historique profond et intime des patients. Elles décrivent parfois des événements traumatiques ou des éléments personnels sensibles.

Certaines notes mentionnent des agressions subies, des dépressions ou des épisodes familiaux difficiles. D’autres évoquent l’orientation sexuelle ou des situations de harcèlement. On y lit aussi des éléments sur le contexte social ou familial.

Il faut comprendre que ces notes ont une réelle utilité clinique. Elles permettent aux médecins de mieux adapter le suivi et de contextualiser un diagnostic.

Le problème, c’est qu’en sortant du cadre médical, ces informations changent de nature. Sans le filtre de la déontologie et la compréhension du praticien, ce ne sont plus des outils de soin, mais des fragments d’intimité exposés à nu. Cqui explique l’onde de choc provoquée par cette fuite de Cegedim.d

Cegedim a déjà pris l’initiative nécessaire face à cette fuite

Cegedim Santé n’est pas restée les bras croisés. L’entreprise a déjà publié un communiqué officiel. Elle indique avoir détecté un comportement anormal fin 2025. L’incident aurait touché environ 1 500 médecins parmi les 3 800 utilisateurs français de la plateforme.

L’éditeur insiste sur un point précis. Les dossiers médicaux structurés seraient restés intègres. Selon l’entreprise, les pirates auraient surtout récupéré les volets administratifs. Ces fichiers incluraient identités, coordonnées et commentaires libres associés.

🇫🇷 ALERTE INFO | "La fuite de données médicales la plus critique de l’histoire en France" : plus de 65 millions de données de santé concernant des Français seraient désormais en vente, après le piratage du logiciel "Mon logiciel médical" de Cegedim Santé par le groupe de hackers… pic.twitter.com/PlfH7BE8oE — AlertesInfos (@AlertesInfos) February 27, 2026

Cegedim affirme avoir accompagné les professionnels concernés dès janvier. La société indique avoir notifié la CNIL et informé les patients touchés. Elle assure aussi que ces annotations sensibles concerneraient un nombre limité de personnes.

La chronologie de l’attaque fait tout de même débat. L’entreprise déclare ne jamais avoir été contactée par les cybercriminels. De son côté, la chaîne France 2 affirme être restée sans réponse après plusieurs sollicitations. Une plainte a été déposée auprès du procureur de la République pour éclaircir l’intrusion.

Les conséquences de cette fuite

Même avec ces précisions, les conséquences restent concrètes pour les patients. Des informations intimes circulent désormais sur des espaces en ligne qui est déjà difficiles à contrôler. Cette situation crée un risque direct pour la vie privée des personnes concernées.

L’impact dépasse la seule question technique. La relation entre patient et médecin repose sur la confidentialité. La fuite de Cegedim fragilise donc ce socle en exposant des confidences consignées pour le suivi médical. Certains patients pourraient hésiter à livrer des éléments personnels lors de futures consultations.

Il y a plus de 2 semaines je réitérais ma demande d'une inscription très rapide du texte Résilience a l'ordre du jour compte tenues des fuites quotidiennes de données & des attaques de SI…

La fuite Cegedim n'est que la partie émergée & médiatique de l'iceberg…

Agissons vite ! pic.twitter.com/fI1gyBpjVV — Philippe Latombe (@platombe) February 28, 2026

La question de la responsabilité se pose également. Le ministère de la Santé rappelle qu’il s’agit d’un prestataire privé responsable du traitement des données. Cette précision ne change toutefois pas la perception du public. Pour beaucoup, l’incident touche l’ensemble du système de soins.

À plus long terme, la fuite Cegedim relance le débat sur la gestion des données médicales numériques. Les plateformes centralisées facilitent le partage d’informations entre professionnels, certes. Mais elles concentrent aussi des données extrêmement sensibles. Leur sécurisation devient un enjeu central de confiance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.