« Allo c’est Julien pour la prime énergie… » Saracroche, l’app qui bloque les appels spam

Et si je vous disais qu’il est désormais possible de ne plus subir ces spams téléphoniques ? Et tout ça, en un, deux, trois clics ? Saracroche version 4.0 débarque pour neutraliser les appels indésirables.

Ceux qui ont déjà décroché un numéro inconnu pour entendre des bêtises savent à quel point c’est agaçant. D’ailleurs, qui peut aimer ça ? Heureusement, Saracroche dévoile sa dernière mise à jour pour bloquer les appels spam, sans compromis. Et le meilleur ? Elle gère désormais aussi les SMS malveillants. Ça sent déjà la tranquillité, non ?

C’est quoi cette application Saracroche qui bloque les appels indésirables ?

Saracroche est une application mobile conçue pour bloquer les appels indésirables. Elle est là pour protéger votre téléphone contre les numéros qui harcèlent.

Saracroche ne masque pas seulement un appel. Elle l’empêche de sonner sur votre appareil, que ce soit un appel provenant d’un centre de démarchage téléphonique ou d’une tentative d’arnaque téléphonique. Avouons-le, cela réduit le stress. Ça libère aussi votre journée de ces interruptions qui vous coupent en plein milieu d’un moment important.

Comment l’application est-elle en mesure de limiter les appels indésirables ? Elle utilise une grande base de données de numéros jugés suspects, provenant de plusieurs sources. C’est ainsi qu’elle peut décider ce qu’il faut bloquer et ce qu’il faut laisser passer.

Il s’agit d’une sorte de gardien automatique pour vos communications. Le site officiel la présente comme simple et efficace, avec plus de 15 millions de numéros bloqués déjà intégrés.

Une mise à jour qui change tout

La toute nouvelle version 4.0 de Saracroche n’est pas une simple amélioration cosmétique. Depuis Toulouse, les développeurs ont retravaillé l’application, avec un moteur de filtrage plus robuste. Selon le site spécialisé iGeneration, les utilisateurs ont droit à une refonte complète de l’interface.

HARCÈLEMENT DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE :



Depuis des années, j'étais démarchée, non stop, au téléphone. Bloctel, aucun effet.

J'ai trouvé une application qui devait bloquer ces appels intempestifs.

Il s'agit de l'application "Saracroche" et ça fonctionne.

Si ça peut vous aider. — À-côté (@annickchatoune) December 27, 2025

Cette mise à jour rend l’expérience plus fluide. L’interface est claire, intuitive et pensée pour être activée en quelques clics. Plus besoin de naviguer dans des menus complexes. Tout est direct. Vous activez le filtre, et votre smartphone devient silencieux face aux intrus.

L’intéressant dans tout ça ? Saracroche reste gratuite et sans publicité. C’est rare et précieux. Il n’y a pas de pièges freemium ni de pop‑ups incessantes. Juste un bouclier bien affûté contre le harcèlement téléphonique.

Application totalement gratuite et très efficace .. ça ne sonne plus .. son nom « SARACROCHE » pic.twitter.com/u6gcPV9UEK February 13, 2026

SMS malveillants : le nouveau combat

Avant, bloquer les SMS piégés demandait souvent une application supplémentaire. Junkman, par exemple, reposait sur un modèle freemium et limitait vite l’expérience. Dorénavant, Saracroche s’occupe de tout.

Chaque message suspect est analysé et filtré automatiquement. Qu’il s’agisse de textos promettant une prime ou d’avertissements alarmistes, l’application détecte et neutralise le danger.

#saracroche , #antispam

Y a-t-il une application que si tu peux télécharger pour bloquer les appels indésirables



Le lien se trouve sur le site Internet ⬇️ pour tout type téléphone Android, apelehttps://t.co/GWl4n6qRYJ pic.twitter.com/70ZH5ks6pP — Mathieu Rembry (@RembryMathieu) January 22, 2026

En quelques clics, vous sécurisez votre messagerie et réduisez le stress inutile. Certes, avec cette version 4.0, Saracroche s’impose donc comme un outil indispensable pour quiconque veut reprendre le contrôle de ses communications.

Installer Saracroche ne demande aucune compétence particulière. Elle est disponible sur l’App Store d’Apple, le Google Play Store, mais aussi sur F‑Droid ou directement via APK.

Vous choisissez votre méthode, vous téléchargez, vous activez les filtres. Voilà, votre téléphone commence à respirer. La configuration est intuitive. Vous sélectionnez simplement ce que vous voulez filtrer : appels, SMS ou les deux. Ensuite, l’application prend le relais.

Vous êtes averti pour les contacts légitimes et les inconnus douteux sont bloqués automatiquement. Plus de numéro surtaxé, plus de “Julien pour votre prime énergie”, et surtout, moins de stress.

Saracroche mise sur la transparence

C’est d’ailleurs ce qui fait la différence avec cette application. Elle est libre et open source. Cela signifie que n’importe qui peut consulter le code. Tout le monde peut donc comprendre le fonctionnement du filtre et contribuer à l’améliorer.

Cette transparence inspire la confiance, n’est-ce pas ? On sait ce qui se passe derrière l’écran. Pas besoin d’avoir peur du risque de collecte de données suspectes ni d’opérations marketing cachées. Vous pouvez être tranquille.

On ne le répétera jamais assez : les arnaques téléphoniques n’ont jamais été aussi variées. Elles jouent sur l’urgence, la peur, ou la curiosité. On vous appelle en prétendant être votre banque, votre assureur ou un service officiel. Tout est ficelé pour vous pousser à rappeler un numéro surtaxé ou à divulguer des infos sensibles.

Avant, vous deviez compter sur votre jugement. Maintenant, une application comme Saracroche augmente vos chances de ne jamais subir ces pièges. Elle ne promet pas un monde sans spam. Mais elle réduit drastiquement le bruit et les interruptions inutiles.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.