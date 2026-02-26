Anthropic rachète Vercept : que devient l’agent Vy pour vos Mac ?

Anthropic met la main sur Vercept. Il s’agit d’une jeune pousse de Seattle spécialisée dans l’IA pour ordinateurs, peu après que Meta ait débauché l’un de ses fondateurs.

La société derrière Claude a officialisé l’acquisition mercredi. Vercept, pour info, s’était fait remarquer avec Vy. C’est un agent cloud à même de piloter un MacBook à distance, et plus largement avec des outils d’automatisation sophistiqués.

La startup faisait partie des nombreuses entreprises tentant de réinventer l’ordinateur personnel à l’ère des agents d’IA.

Que savons-nous sur cette startup ?

Née de l’incubateur AI2 de Seattle, Vercept bénéficie de liens solides avec le prestigieux Allen Institute for AI. Plusieurs de ses fondateurs, dont Matt Deitke, avaient été chercheurs à l’Allen Institute avant de se faire remarquer par Meta.

Ce, pour un salaire record de 250 millions de dollars dans son laboratoire de superintelligence. Mercredi, Deitke a même salué ses anciens collègues via un message sur X.

La startup n’était pas inconnue sur la scène tech locale. Selon Kiana Ehsani, PDG de Vercept, l’entreprise avait levé au total 50 millions de dollars, avec Seth Bannon, de Fifty Years, en investisseur principal.

Une première levée de fonds de 16 millions avait déjà été annoncée en janvier dernier. Des investisseurs providentiels de renom, comme Eric Schmidt, Jeff Dean, Kyle Vogt ou Arash Ferdowsi, avaient également participé, d’après GeekWire.

Qu’est-ce que l’acquisition change pour Anthropic et Vercept ?

Dans le cadre de l’acquisition, Anthropic arrêtera la commercialisation des produits Vercept. Certains fondateurs de Vercept, dont Ehsani, Luca Weihs et Ross Girshick, vont aussi rejoindre Anthropic. D’autres, comme Oren Etzioni, cofondateur et investisseur, ne suivent pas et ont exprimé leur déception sur LinkedIn.

Selon lui, l’arrêt des activités de Vercept après un peu plus d’un an est regrettable, même s’il reconnaît avoir obtenu un retour sur investissement positif. Les échanges entre investisseurs ont même été tendus, chacun reprochant à l’autre des choix ou des paroles discutables.

Malgré ce feuilleton public, l’objectif est d’attirer les meilleurs talents pour bâtir le prochain géant de l’IA. Les fondateurs rejoignant Anthropic se disent enthousiastes. Selon Ehsani, l’union avec l’équipe d’Anthropic permet d’accélérer la concrétisation de leur vision plutôt que de poursuivre deux trajectoires séparées.

Cette opération s’inscrit d’ailleurs, dans la continuité du rachat de Bun. Le moteur d’agents de programmation, en décembre dernier, pour renforcer le développement de Claude Code.

Actuellement, Claude dispose déjà d’un ensemble d’outils pour comprendre le langage, générer du texte ou écrire du code via Claude Code. Cependant, il restait limité dans sa capacité à interagir visuellement et physiquement avec des applications comme on le fait sur un ordinateur.

Et Vercept, lui, avait justement fait de cette interaction le cœur de son activité avec Vy. Un domaine que l’on appelle computer‑use agents. Cette compétence est cruciale pour accomplir des tâches complexes et multi‑étapes sans API dédiée.

Par exemple, remplir des formulaires, naviguer entre des onglets ou automatiser des workflows. Alors, pour Claude, intégrer cette technologie signifie passer d’un modèle qui “pense et suggère” à un modèle qui exécute réellement des actions concrètes dans un environnement logiciel réel.

Vy complète l’expertise de Claude Code (production, test et automatisation de code). Comment ? Avec une capacité à interagir avec des environnements visuels et logiques complexes comme un utilisateur humain.

Evidemment, tout ceci n’est qu’une hypothèse. Les projets d’Anthropic pourraient aller bien au-delà de nos suppositions.

Quel impact pour les utilisateurs de Vercept ?

Eh bien, comme mentionné précédemment, les produits externes de Vercept vont être arrêtés. Les utilisateurs disposent d’un délai de 30 jours, le 25 mars donc, suivant l’annonce pour migrer après quoi le service sera désactivé. Comme https://www.anthropic.com/news/acquires-vercept.

A noter que l’arrêt du service entraîne automatiquement la fin du support client et des mises à jour de sécurité. Sans ces éléments, les utilisateurs n’ont plus d’assistance pour les bugs ou incompatibilités.

Vercept, de son côté, tient a clarifié les choses. L’équipe explique que la vision initiale de l’entreprise est de “faire travailler l’IA directement avec votre ordinateur”. Que cela n’a pas changé et qu’ils rejoignent Anthropic justement pour accélérer ce travail.

Ils remercient les utilisateurs et confirment qu’ils doivent maintenant migrer vers d’autres solutions. Car Vercept cesse ses activités en tant que produit autonome.

