Anthropic déploie Claude Code sur le Web, soufflez, l’IA prend le relais

Le déploiement de Claude Code sur le Web permet de déléguer des tâches de codage à des agents IA, directement depuis le navigateur.

🔥 Nous recommandons AskCodi AskCodi est le générateur de code IA idéal pour gagner en productivité. Intuitif et puissant, il propose des options variées pour stimuler votre créativité et accélérer vos projets de développement. J'en profite

Lundi 20 octobre 2025, Anthropic lance une application web pour Claude Code. Les abonnés Pro, à 20 dollars par mois, accèdent immédiatement à cette bêta. Les plans Max, à 100 ou 200 dollars, bénéficient des mêmes privilèges. Les utilisateurs cliquent sur l’onglet « Code » sur claude.ai et l’interface s’ouvre sans effort. Aucune ligne de commande ne contraint plus le flux quotidien.

Du terminal au web, Claude Code automatise vos sessions GitHub

Déjà reconnu pour sa version en ligne de commande, Claude Code quitte le terminal pour le Web. Ce passage élargit son usage et rend le codage assisté par IA accessible à un plus grand nombre d’ingénieurs.

Selon Cat Wu, responsable produit chez Anthropic, son succès repose sur la précision et l’adaptabilité des modèles d’IA. Elle souligne également l’intention de rendre l’outil agréable, presque ludique, sans sacrifier la rigueur technique.

Avec Claude Code sur le Web, il devient possible d’exécuter plusieurs tâches de programmation en parallèle. Le système repose sur une infrastructure cloud entièrement gérée par Anthropic.

With Claude Code on the web, assign multiple tasks that run in parallel while you monitor and steer from your browser or iOS app.



Ideal for tackling bug backlogs, routine fixes, and parallel development work. pic.twitter.com/WbU7g5BaKo — Claude (@claudeai) October 20, 2025

Chaque session s’exécute dans une sandbox isolée, garantissant sécurité et confidentialité du code. Les développeurs suivent les progrès en temps réel, interviennent à tout moment et ajustent le cap selon les besoins du projet.

L’intégration avec GitHub simplifie encore le flux de travail. Les utilisateurs relient leurs dépôts, décrivent la tâche à accomplir, puis laissent Claude Code écrire, corriger et tester le code.

L’IA crée automatiquement les pull requests et rédige des résumés clairs des modifications. Ce fonctionnement accélère les cycles de développement et rend le codage plus fluide, presque ludique.

My favorite feature in Claude Code on the web is teleport.



It moves your remote session, wit

h all the context, messages, and edits to your local dev environment allowing you to stay in the flow. pic.twitter.com/O3F39S3Lsr — Ado (@adocomplete) October 20, 2025

Un allié flexible pour la CLI et une expérience iOS sécurisée

Anthropic présente cette version Web du son Claude Code comme un complément à la CLI, pas comme un remplacement. Le terminal reste l’outil de référence pour les développeurs expérimentés, mais ce déploiement apporte flexibilité et accessibilité. Il permet de corriger rapidement des bugs, de gérer des tâches récurrentes et d’assurer la maintenance à distance.

La mobilité devient un atout. Claude Code débarque sur l’application iOS. Cela offre la possibilité de superviser ou de lancer des projets depuis un smartphone.

Cette version reste préliminaire, mais l’équipe d’Anthropic prévoit d’améliorer l’expérience mobile rapidement, en tenant compte des retours des utilisateurs.

Sur le plan de la sécurité, Anthropic adopte une approche stricte. Chaque tâche s’exécute dans un environnement virtuel isolé, séparé du système principal. Les interactions réseau et les accès aux fichiers restent limités.

Les connexions Git passent par un proxy sécurisé, garantissant que sur le Web, Claude Code n’interagit qu’avec les dépôts autorisés. Les développeurs peuvent même définir des restrictions réseau personnalisées, comme autoriser uniquement le téléchargement de paquets nécessaires aux essais.

Anthropic invite les utilisateurs à tester dès maintenant la version préliminaire sur claude.com/code. L’accès reste réservé aux abonnés Pro et Max, mais un déploiement plus large est déjà prévu pour les mois à venir.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.