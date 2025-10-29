Voici les jeux gratuits PlayStation Plus pour novembre 2025

Après une année 2025 presque terminé et marquée par une croissance record ainsi qu’une communauté toujours plus fidèle, PlayStation Plus poursuit dans son éln. Novembre ne déroge pas à la règle : entre grosses licences, expériences immersives et pépites inattendues, la sélection du mois promet de satisfaire tous les profils de joueurs. Sans plus attendre, découvrons ensemble les jeux gratuits (et quelques titres payants forts intéressants) proposés sur PlayStation Plus en novembre 2025.

Stray parmi les jeux gratuits PlayStation Plus en novembre 2025

Le jeu d’aventure Stray s’impose comme l’un des titres phares du mois dès l’abonnement Essential. Ce récit singulier place le joueur dans la peau d’un chat perdu. L’action se déroule dans une cité post-apocalyptique aux airs de cyberpunk77. Cette ville déchue est peuplée uniquement de robots humanoïdes. L’expérience se vit depuis une perspective inédite, à seulement 50 centimètres du sol.

Cette faible hauteur accentue la majesté de la cité abandonnée. Le studio BlueTwelve a choisi une approche de narration environnementale très travaillée. Le chat atterrit d’abord dans un décor rappelant The Last of Us. Il découvre ensuite les taudis des robots. L’intrigue repose sur la nécessité de progresser dans ces zones.

Beaucoup d’explorations et le plein d’actions

Notre coup de cœur va à Stray, grâce à son gameplay ficelé. Le chat reçoit l’aide d’un petit drone nommé B-12. Ce compagnon sert d’interface linguistique et facilite la compréhension du dialecte robotique. L’équipe de développement a intégré de nombreuses micro-interactions pour renforcer l’illusion féline. Les joueurs peuvent griffer des objets ou s’allonger pour dormir. Ces détails ajoutent au charme du titre.

Le gameplay repose sur l'aventure et les séquences de plateforme. Le studio a choisi un système de sauts assistés afin d'éviter la frustration des chutes. Un réticule s'affiche pour garantir la réussite de chaque bond. Ainsi, le jeu trouve un équilibre entre la découverte et la progression narrative. Le danger survient surtout lors des phases de tension, qui exigent discrétion et prudence.

EA Sports WRC 24 débarque sur PS5

EA Sports WRC 24 s’impose comme la simulation de rallye la plus complète du moment. Le titre plonge les joueurs dans la saison officielle de rallye mondiale 2024 et propose plus de 600 km de routes détaillées dont Monte Carlo. Les pilotes affrontent plus de 200 spéciales inspirées de l’histoire du rallye. Les défis se déclinent sur trois surfaces distinctes : asphalte, gravier et neige.

La diversité des parcours inclut des lieux officiels comme le Tet Rally Latvia. Cependant, le jeu exige une attention extrême à la préparation des notes de copilote. Cette rigueur devient indispensable pour négocier les sauts et virages techniques. Ainsi, l’offre séduit une niche de passionnés de simulation automobile exigeante.

Un large choix de bolides dans le parc auto

Les Content Packs enrichissent régulièrement l’expérience. Le titre intègre une sélection impressionnante de véhicules légendaires. La flotte s’étend des modèles emblématiques des années 1970 aux modernes Rally1 HYBRID. L’authenticité reste au cœur de l’expérience de pilotage.

Le modèle de conduite se veut particulièrement réaliste pour la catégorie simulation. De plus, l’ajout d’un jeu de sport annuel récent renforce la diversité de l’offre Essential. EA Sports WRC 24 apporte une valeur ajoutée forte aux abonnés en quête de défis de pilotage. Les joueurs peuvent ainsi repousser leurs limites sur des pistes fidèlement reproduites.

Totally Accurate Battle Simulator

Ce simulateur de combat aux notes comiques, souvent abrégé TABS, apporte une dose d’absurdité à la sélection. Ce jeu sandbox médiéval se concentre entièrement sur une physique hilarante et chaotique. Le joueur endosse le rôle de commandant d’une armée. Sa tâche principale consiste à placer stratégiquement différentes unités.

Les armées sont composées d’unités appelées les « wacky waving armies« . Une fois positionnées dans le mode Sandbox, les unités s’affrontent de manière autonome. Le plaisir du jeu vient des résultats imprévisibles et généralement comiques. Le joueur observe ses minions détruire, ou être détruits, par les ennemis rouges.

Ce jeu vous fait revivre des batailles épiques

L’éventail d’unités disponibles est extrêmement varié. Les factions couvrent les périodes médiévales jusqu’aux conflits modernes. Des ajouts récents ont inclus des unités des guerres mondiales. On peut ainsi assister à l’affrontement entre le grenadier au gaz moutarde et le lance-flammes. Il lui manque juste les drones et les robots de combats.

L’offre de TABS fournit un contenu léger et très accessible pour les joueurs occasionnels. Ce titre se prête parfaitement à l’expérimentation grâce à son moteur physique unique. Le jeu propose des unités contemporaines, dont le char de combat principal M1 Abrams. Les utilisateurs peuvent créer des scénarios tactiques et observer le chaos qui en résulte.

Dernière chance pour les titres offerts du mois précédent

Les abonnés Extra et Premium doivent se hâter pour ne pas manquer les trois titres majeurs du mois précédent. La rotation constante des catalogues est stratégiquement gérée pour encourager l’engagement rapide des utilisateurs. Le départ de jeux acclamés augmente la perception de valeur immédiate du service. Ces titres resteront disponibles jusqu’à la mi-novembre.

Le survival horror primé de Remedy, Alan Wake 2, quitte le catalogue PS Plus. Les joueurs doivent se dépêcher de découvrir l’agent du FBI, Saga Anderson. Le jeu innove avec la zone mentale, appelée Mind Place, pour l’investigation. Cette mécanique permet de visualiser les déductions et de résoudre les mystères.

Goat Simulator 3. L’expérience sandbox la plus chaotique s’apprête également à partir. Ce simulateur est centré sur la physique déjantée et les découvertes loufoques. Les joueurs doivent explorer l’environnement à la recherche de secrets. Le jeu propose des modes multijoueur variés et compétitifs. Parmi eux se trouve le défi Hoofball, une version chaotique du football.

Cocoon. Ce puzzle-game atmosphérique quitte aussi le service PlayStation Plus. Le titre fut créé par l’ancien lead designer d’Inside et de Limbo. Il se distingue par son concept intelligent. Le jeu manipule des mondes interconnectés contenus dans des orbes portables. La progression repose sur la découverte de nouvelles orbes et le déblocage des zones critiques.

Jeux conseillés pour PlayStation Plus Extra et Premium

Resident Evil 4 Remake

Le remake de Resident Evil 4 réinvente l’opus culte de 2005 et propulse Leon S. Kennedy dans une mission éprouvante. Le héros doit secourir la fille du président, Ashley, retenue dans une zone rurale espagnole. Leon affronte les Ganados, des villageois infectés par un parasite redoutable. Le titre repose sur le puissant RE Engine de Capcom, garantie d’un réalisme graphique supérieur. De plus, une nouveauté technique majeure enrichit l’expérience : la compatibilité avec le casque PlayStation VR 2.

Le ton général se révèle plus sombre, plus gore et viscéral que l’original. Capcom a répondu aux attentes sans les séquences de QTEs (Quick Time Events). Ce choix renforce l’immersion continue et accentue la tension du survival horror. L’ambiance oppressante et les mécaniques de combat améliorées sont largement saluées.

Dragon’s Dogma II

Ce RPG d’action s’impose comme une refonte ambitieuse et un affinement des forces du premier opus. Le joueur incarne l’Insurgé, destiné à affronter un dragon menaçant. Ainsi, l’aventure se déroule dans un vaste territoire médiéval fantastique. Le système de Pions demeure la marque de fabrique du titre. Ces compagnons contrôlés par l’IA forment des équipes dynamiques. De plus, ils se révèlent cruciaux pour l’exploration et les combats.

Le jeu est réputé pour son système de combat nuancé et extrêmement gratifiant. Pourtant, l’expérience peut sembler impitoyable dès les premières heures. Les joueurs sont, en effet, rapidement confrontés à des rencontres chaotiques. Cependant, l’exploration reste récompensée et conduit à des découvertes importantes. D’ailleurs, cette exigence renforce l’identité du titre et fidélise les amateurs de défis. L’intégration de ce RPG exigeant sur PS Plus élargit son audience.

Tales of Arise

Bandai Namco raconte à travers ce JRPG épique de une histoire de libération complexe. Ainsi, le récit met en scène l’affrontement entre les habitants des planètes Dahna et Rena. Après 300 ans de domination de Rena sur Dahna, l’intrigue débute. Les deux protagonistes, Alphen et Shionne, s’unissent pour mettre fin à l’oppression. Le jeu est acclamé pour son style visuel distinctif. De plus, les personnages bénéficient d’une expressivité graphique de nouvelle génération.

Le système de combat se révèle rapide, dynamique et fortement axé sur l’action. Il intègre, entre autres, une mécanique des Boost Strikes ainsi que des attaques coopératives puissantes. Ces frappes spectaculaires associent un personnage choisi et un partenaire aléatoire. Cependant, la véritable force du titre réside aussi dans sa direction artistique.

The Crew Motorfest

Troisième titre de la franchise, The Crew Motorfest s’affirme comme un véritable festival automobile sur l’archipel d’Hawaï. Ainsi, la carte réduite mais détaillée de l’île d’Oahu devient un terrain de jeu vibrant. Les Playlists structurent l’expérience et transforment chaque campagne en hommage à une sous-culture automobile. Par ailleurs, chaque événement met en avant un style de conduite ou un type de véhicule précis. L’ambiance festive, soutenue par une mise en scène colorée, rappelle les grands rassemblements de passionnés.

La variété des véhicules impressionne immédiatement. Le titre propose, en effet des bolides terrestres, des engins aériens et même des machines maritimes. Cependant, c’est le multijoueur compétitif qui marque une vraie montée en puissance. Les défis hebdomadaires, d’ailleurs, entretiennent une dynamique communautaire forte. Quoi qu’il en soit, la richesse des activités et la diversité des disciplines assurent une longévité remarquable. The Crew Motorfest ne se contente pas d’offrir des courses : il célèbre la culture automobile dans toute sa pluralité.

Assassin’s Creed Mirage

Ce titre marque un retour ciblé aux fondamentaux de la série Assassin’s Creed. L’histoire se concentre sur Basim Ibn Ishaq, un personnage déjà introduit. Le jeu se déroule dans le Bagdad du IXe siècle, offrant une immersion dans l’Âge d’Or islamique. La narration est plus resserrée, rompant avec les vastes structures RPG.

Le gameplay privilégie fortement l’infiltration, la discrétion et les assassinats ciblés. Les mécaniques de parkour ont été améliorées pour une fluidité accrue dans la ville. On note l’intégration des free ejects, permettant des mouvements plus libres. Ce choix éditorial vise à satisfaire les fans souhaitant une expérience davantage axée sur le rôle d’Assassin. L’ambiance et la fidélité historique du décor sont des points forts souvent mentionnés.

NieR Replicant ver.1.22474487139…

Cette version améliorée est un prequel essentiel qui établit le contexte de NieR:Automata. L’histoire suit un jeune homme déterminé à sauver sa sœur, la malade Yonah. Il explore un territoire sombre, confronté à la maladie et à la mélancolie omniprésentes. La narration poignante constitue le cœur de l’expérience proposée.

Le jeu bénéficie d’une bande-son légendaire entièrement réorchestrée. Le système de combat a été considérablement ajusté pour une meilleure modernité et fluidité. Cette édition est considérée comme la version définitive du jeu. Elle intègre l’ajout crucial de la Fin E (Ending E). Cette fin inédite crée un lien narratif direct et profond avec les événements d’Automata.

