PS5 Pro : cette énorme mise à jour va révéler la vraie puissance de la console

Cette mise à jour du PS5 Pro pourrait bien faire changer d’avis les plus sceptiques. Avec autant de promesses sur la table, difficile de ne pas vouloir tester.

Depuis sa sortie en novembre 2024, la PS5 Pro avait tout pour faire rêver. Avec plus de puissance, des graphismes améliorés et la promesse de hausser l’expérience console, la console avait tout pour convaincre. Pourtant, de nombreux joueurs restent perplexes, voire déçus. Et pour cause, les attentes n’ont pas toujours été à la hauteur de la réalité. Mais il semble que Sony veuille réparer le tir avec sa nouvelle mise à jour de la PS5 Pro. À quoi s’attendre alors ?

Pourquoi la PS5 Pro n’a pas convaincu les joueurs ?

Revenons d’abord à la base. Si de nombreux joueurs n’ont pas apprécié la PS5 Pro, ce n’est pas un hasard. C’est quoi alors le souci ?

D’abord, le prix élevé de la console a immédiatement refroidi une partie du public. Elle est affichée autour de 700 $, sans lecteur optique inclus. La facture grimpe rapidement lorsqu’on ajoute accessoires et supports physiques.

Ensuite, l’un des reproches les plus fréquents concerne le support logiciel des jeux. Beaucoup de titres majeurs ne tirent pas pleinement parti des capacités de la Pro. Certains ne proposent même pas d’optimisation significative à leur lancement.

Sur Reddit, l’annonce de performances jugées décevantes de Silent Hill f sur PS5 Pro a déclenché une vague de réactions négatives. De nombreux possesseurs de la console pointent directement Sony du doigt. « Encore une fois, on me punit pour avoir une Pro », a écrit un joueur. « J’adore débourser 715 dollars pour être bêta-testeur, c’est un de mes passe-temps favoris », a écrit un autre.

Metal Gear Solid Delta figurent aussi parmi les exemples où les améliorations promises peinent à se matérialiser. Ce qui laisse les joueurs sur leur faim.

Enfin, certains problèmes techniques ont alimenté l’impression que la console n’était pas totalement prête à satisfaire tous les profils de joueurs. Parmi ceux-ci, des menus lents, des bugs d’interface ou même des frustrations liées à l’absence d’optimisation universelle.

C’est précisément pour calmer ces colères que Sony déploie aujourd’hui cette mise à jour de la PS5 Pro.

Une mise à jour de la PS5 Pro qui va changer quelques choses

PPS 2.0. C’est le nom de cette évolution. À première vue, ça ne dit pas grand-chose. Pourtant, son impact s’annonce très concret. D’après le leaker bien informé Gust_Fan, Sony viserait un déploiement avant la fin du premier trimestre 2026.

Pour cette mise à jour, Sony s’appuie désormais sur l’architecture du FSR 4 d’AMD. Mark Cerny l’avait d’ailleurs évoqué dès l’an dernier. Aujourd’hui, cette stratégie devient tangible. La grande nouveauté repose sur la génération d’images par IA, aussi appelée Frame Generation.

PlayStation 5 Pro PSSR 2.0 Update.



Le principe ? Plutôt que de calculer chaque image de manière classique, l’IA crée des images intermédiaires. Le gain de performances devient alors spectaculaire, car la puce graphique respire mieux. La fluidité monte également. Et moi, joueur, je pourrais immédiatement ressentir la différence à l’écran.

Les jeux bloqués entre 70 et 80 images par seconde pourraient franchir un seuil bien plus confortable. La sensation de réactivité progresse nettement. Cette mise à jour du PS5 Pro exploite enfin la réserve de puissance longtemps sous-utilisée de la console.

Pourquoi maintenant ?

Je me suis posé la question. Pourquoi lancer cette mise à jour précisément entre janvier et mars ? La réponse me semble évidente. Sony anticipe une année 2026 extrêmement exigeante sur le plan technique. Les moteurs graphiques deviennent plus lourds, et les attentes des joueurs explosent.

Cette évolution arrive aussi pour répondre à une demande claire. Celle de profiter de la 4K sans sacrifier la fluidité. Grâce à l’IA, les jeux peuvent calculer une image en 1440p, puis l’upscaler intelligemment. Le rendu reste net, et les performances suivent.

Sony joue aussi une carte stratégique. La console Pro doit justifier son positionnement haut de gamme. Une mise à jour visible, immédiate et mesurable renforce ce discours. Et difficile de ne pas penser à l’arrivée de GTA VI.

Le futur mastodonte de Rockstar servira de juge de paix. Sony veut sans doute que sa machine soit prête. Certes, si la mise à jour PSSR 2.0 tient ses promesses, l’écart avec la PS5 standard deviendra évident. Alors, encore réticent face à la PS5 Pro ?

