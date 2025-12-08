PS5 Pro : les graphismes des jeux vont être boostés massivement grâce à l’IA

Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Avec l’IA qui s’invite dans les graphismes de la PS5 Pro, Sony pourrait amener la console à un nouveau sommet visuel.

Les graphismes, c’est important quand on joue, n’est-ce pas ? Quand un jeu en met plein la vue, l’expérience prend une toute autre dimension. Les textures sont plus fines, les lumières sont plus naturelles et les mouvements sont plus fluides.

Tout cela peut transformer un simple moment de jeu en véritable immersion. Et ça, Sony l’a compris. La firme se lance dans une revisite en profondeur du PSSR, son upscaler maison. Avec le PS5 Pro, les graphismes deviennent presque un argument à eux seuls.

Graphismes des jeux du PS5 Pro améliorées

La première génération de PSSR est déjà bluffante. Les utilisateurs le savent déjà. En effet; ’IA augmente la résolution sans exploser les ressources. Histoire de garder du 4K propre et du 60 ou 120 FPS quand c’est possible. Pourtant, certains jeux ont dévoilé des artefacts qui donnaient l’impression de voir des pixels éternuer en plein combat. Ce n’est pas très élégant.

Avec PSSR 2, il s’agit d’un remaniement complet. Les informations viennent d’un développeur qui connaît bien les coulisses. Il n’hésite même pas à comparer l’ampleur du chantier à celui qu’AMD a connu entre FSR 3 et FSR 4.

Ce remaniement passe par une réécriture d’algorithmes. Mais aussi de nouveaux outils, et même l’usage d’une API différente. Oui, cela oblige à patcher les jeux. Oui, cela demande du boulot, mais le jeu en vaut la chandelle.

Les gains annoncés donnent envie. Car Sony propose une meilleure qualité d’image, une réduction de la charge sur la RAM et le GPU ainsi qu’une maîtrise plus fine des défauts visuels. Le tout accompagné d’outils de débogage spécialement pensés pour aider les studios à traquer les bugs.

Et avec un constructeur qui investit autant dans un upscaler software, cela veut dire quelque chose. La PS5 Pro pourrait bien offrir des graphismes encore plus impressionnants sans toucher au hardware. Le matériel reste stable et l’IA continue d’évoluer. Ensemble, la combinaison peut devenir monstrueuse.

Le meilleur des deux mondes pour les joueurs

Alors, faut-il craindre que PSSR écrase tout sur son passage ? Pas vraiment. Les documents évoquent la cohabitation avec FSR 4. Sony veut renforcer son propre outil sans imposer un monopole. Le développeur pourra ainsi choisir, optimiser et comparer. Bref, arbitrer au cas par cas.

Pour les joueurs, c’est un cadeau discret mais extrêmement précieux. Le visuel peut monter d’un cran sans acheter une nouvelle console. Les performances peuvent se libérer sans recompilation lourde. Certains titres pourraient même gagner un second souffle juste avec un patch. Et cela signifie surtout qu’avec la PS5 Pro pourrait offrir des graphismes d’un nouveau niveau sans tout réorganiser.

Bien sûr, rien ne tombe du ciel. Chaque jeu devra être mis à jour et chaque studio devra tester, valider et corriger. Mais si l’ensemble suit, la PS5 Pro pourrait offrir en 2026 un niveau de fidélité qui ferait rougir certaines machines PC sans leur prix ni leur bruit.

