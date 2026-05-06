Projet Helix : Xbox abandonne enfin l’IA que les joueurs détestaient

La prochaine génération de console Xbox connue sous le nom de projet Helix semble enfin abandonner les assistants IA bavards que les joueurs ne supportaient plus.

Depuis plusieurs années, Microsoft tentait d’imposer l’IA dans tout l’écosystème Xbox. Une ambition qui a souvent laissé les joueurs perplexes. Aujourd’hui, la firme veut changer de stratégie avec son projet Helix. Elle mise sur moins de chatbots gadgets, et sur davantage d’IA utile pour améliorer les graphismes, les performances et l’expérience de jeu sans casser l’immersion.

Le projet Helix tourne la page des chatbots

Sur X, Asha Sharma, nouvelle dirigeante de Xbox, a confirmé l’arrêt progressif de Gaming Copilot sur mobile ainsi que la fin de son développement sur console. Cette décision a évidemment rassuré une partie de la communauté. Parce qu’il faut dire que cet assistant IA n’avait jamais vraiment trouvé sa place.

Conçu pour guider les joueurs grâce à une interface de type chatbot et à la reconnaissance d’image, l’assistant IA accumulait surtout les erreurs. Avec des conseils peu pertinents, de la mauvaise compréhension des jeux et des recommandations techniques approximatives, l’expérience ressemblait davantage à une démo expérimentale qu’à un outil utile.

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… — Asha (@asha_shar) May 5, 2026

Microsoft semble avoir compris que les joueurs ne veulent pas discuter avec leur console. Ils veulent simplement qu’elle soit plus performante. Et c’est précisément la philosophie adoptée avec la future Xbox Helix.

Ici, l’IA ne cherche plus à parler au joueur ou à remplacer certaines interactions. Elle travaille discrètement en arrière-plan afin d’améliorer le rendu des jeux et la fluidité générale. Une approche beaucoup plus logique dans un secteur où les meilleures technologies sont souvent celles qui savent rester invisibles.

Mais l’IA reste bien présente dans la future Xbox

La grande force de cette nouvelle stratégie repose sur l’upscaling dopé à l’IA. Derrière ce terme technique se cache une technologie devenue incontournable dans le jeu vidéo moderne.

Le principe consiste à calculer les jeux dans une résolution plus basse afin de préserver les performances. Ensuite, l’IA reconstruit l’image en temps réel afin d’afficher un rendu plus net, plus détaillé et plus fluide.

AMD travaillerait déjà avec Microsoft sur une nouvelle version de cette technologie, connue sous le nom de FSR Diamond. Et les promesses sont particulièrement ambitieuses. Parmi elles, ray tracing plus précis, meilleure qualité d’image et fréquence d’images plus stable, même sur des jeux très gourmands.

Certaines fonctionnalités restent toutefois controversées. La génération multi-images, par exemple, ajoute artificiellement des images créées par IA entre deux vraies images. Cela dans le but d’augmenter les FPS affichés. Sur PC, cette technologie divise fortement les joueurs, certains dénonçant une sensation de flottement et une latence supplémentaire.

Mais la future console Xbox Helix pourrait justement mieux exploiter cette technologie grâce à un matériel entièrement standardisé. Les développeurs pourront optimiser leurs jeux spécifiquement pour cette architecture et limiter les défauts observés sur PC.

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