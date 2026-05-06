IBM veut faire de l’IA le moteur de transformation des entreprises

Pour IBM, les entreprises doivent désormais orchestrer leurs systèmes IA comme un ensemble cohérent qui fonctionne en temps réel à travers tous les métiers. Le géant américain a présenté un modèle opérationnel d’IA. Celui-ci va connecter données, agents IA, automatisation et infrastructures hybrides pour transformer durablement le fonctionnement des entreprises.

Lors de sa conférence annuelle Think 2026, IBM a dévoilé une nouvelle vision de l’IA pour les entreprises. Le groupe veut transformer le fonctionnement même des organisations grâce à un modèle opérationnel d’IA. Ainsi, IBM veut répondre au problème d’industrialiser l’IA à grande échelle sans perdre le contrôle des données, de la sécurité et de la gouvernance.

Selon le géant américain, les entreprises sont maintenant confrontées à un “AI divide”. Il s’agit d’un fossé entre celles qui incluent l’IA dans leurs opérations quotidiennes et celles qui restent bloquées au stade des expérimentations. Ainsi, IBM veut déployer une IA fiable, gouvernée et réellement intégrée aux opérations.

IBM mise sur un modèle opérationnel d’IA pour transformer l’entreprise

La stratégie du groupe repose sur quatre piliers liés, dont les données, les agents IA, l’automatisation et l’infrastructure hybride. IBM parle désormais d’un véritable “AI operating model”. Ce modèle va faire fonctionner l’IA comme un système global à l’échelle de l’entreprise.

Pour Rob Thomas, vice-président senior des logiciels chez IBM, la qualité des données reste le point de départ de toute stratégie IA crédible. Selon lui, une entreprise ne peut pas bâtir une IA performante sans données fiables, contextualisées et accessibles en temps réel.

Pendant plusieurs années, les entreprises ont multiplié les pilotes IA isolés. Comme les assistants internes, l’automatisation documentaire, l’analyse prédictive ou les agents conversationnels. IBM considère que cette logique atteint ses limites. Les organisations doivent donc connecter ces bases entre elles. Afin de créer des systèmes coordonnés sur l’ensemble des opérations métier.

Watsonx Orchestrate devient le centre de contrôle des agents IA

L’annonce phare de Think 2026 concerne la nouvelle version de IBM watsonx Orchestrate. La plateforme évolue vers un système de contrôle multi-agents. Il sera capable d’orchestrer plusieurs IA au sein d’une même organisation.

Ainsi, IBM veut permettre aux entreprises de superviser des agents IA spécialisés dans différents domaines. Que ce soit la finance, le support client, la cybersécurité, les ressources humaines ou le supply chain. Ces agents pourront partager des informations, collaborer et exécuter automatiquement des workflows complets.

En plus, les entreprises déploient davantage d’agents autonomes. Mark Tauschek, vice-président recherche chez Info-Tech Research Group, estime que les organisations font déjà face à une prolifération des agents. Avec des politiques appliquées de manière incohérente et des risques croissants liés au manque d’auditabilité. IBM tente donc de se positionner comme un fournisseur de gouvernance IA plutôt que comme un simple éditeur d’outils génératifs.

La donnée en temps réel devient la clé de l’IA d’entreprise

IBM insiste également sur l’importance des données temps réel. L’entreprise s’appuie notamment sur les technologies issues de son rapprochement avec Confluent. C’est pour renforcer le streaming de données basé sur Kafka et Flink.

L’objectif est d’éviter que les modèles IA travaillent sur des données obsolètes. IBM ajoute ainsi une couche de contexte en temps réel dans watsonx.data afin d’aider les IA à mieux comprendre les informations métier.

"🔵 IBM Think 2026 sees @RobDThomas unveil the @IBM marketecture for the new AI Operating Model — Intelligence, Action, Trust, and Operations working together as one.



Enterprises aren't just deploying more AI models… they're redesigning how their entire business runs.… pic.twitter.com/NbHG7KGiSb — Holger Müller #EnterpriseAcceleration (@holgermu) May 5, 2026

Le groupe affirme également que son accélération GPU Presto permettrait de réduire les coûts et les temps de traitement de certaines charges analytiques massives. Surtout dans les environnements qui exploitent les technologies de NVIDIA.

IBM veut rassurer les grandes entreprises sur la gouvernance et la conformité

IBM cherche surtout à répondre aux inquiétudes des grandes organisations concernant la sécurité, la conformité et la maîtrise des systèmes IA.

L’entreprise a ainsi officialisé la disponibilité générale de IBM Sovereign Core, sa solution hybride destinée aux environnements réglementés. IBM Concert doit, quant à lui, offrir une visibilité unifiée sur les applications, les infrastructures et les réseaux. Et cela sans imposer de remplacement des outils existants. La plateforme est présentée en version préliminaire publique.

Pour Sanchit Vir Gogia, analyste principal chez Greyhound Research, la stratégie d’IBM repose avant tout sur la notion de responsabilité. Selon lui, les entreprises ne manquent plus d’outils IA. Leur véritable difficulté consiste désormais à contrôler le comportement de ces systèmes. Surtout lorsqu’ils interagissent avec des données sensibles, des workflows critiques ou des infrastructures réglementées.

L’analyste estime aussi que l’IA d’entreprise ne peut plus fonctionner comme une succession de projets expérimentaux. Elle doit devenir un système interconnecté, gouverné et auditable.

Avec cette nouvelle feuille de route, IBM cherche donc à occuper une place dans l’industrialisation de l’IA. Après la course aux modèles génératifs, le géant américain veut convaincre que la valeur viendra des plateformes qui orchestrent, sécurisent et supervisent l’IA à grande échelle.

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