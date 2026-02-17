La cybersécurité, l’un des enjeux majeurs des plateformes numériques à l’ère de l’IA 

Selon les études, l’Intelligence Artificielle (IA) est de plus en plus utilisée dans les cyberattaques. Grâce à elle, les attaques contre les plateformes numériques sont plus sophistiquées et mieux rodées. Aujourd’hui, la cybersécurité est plus que jamais devenue un enjeu majeur.

Chaque jour, sur les plateformes numériques, des milliards de données sont échangées, ce qui expose les utilisateurs à de nombreux risques, notamment les cyberattaques. À cet effet, Check Point Software Technologies révélait dans son dernier rapport sur la cybersécurité que le nombre de cyberattaques a augmenté de 18% en 2025 à l’échelle mondiale. Dans le lot, le Luxembourg figure parmi les pays les plus touchés avec en moyenne 1 671 cyberattaques par semaine. Selon le rapport, les attaques combinent plusieurs techniques, dont l’Intelligence Artificielle. Pour le moment certes, son rôle se limite à accélérer et à soutenir les attaques. Néanmoins, son implication soulève la question de l’enjeu de la cybersécurité aujourd’hui et dans les années à venir sur les plateformes numériques.

Pourquoi la cybersécurité est devenue un enjeu majeur à l’ère de l’IA ?

Vous utilisez les réseaux sociaux, achetez en ligne, recourez aux services de banque en ligne ou encore jouez sur des sites de jeux ? Alors, vous pourrez être exposé aux cyberattaques. Il faut savoir que chaque fois que vous vous rendez sur ces plateformes numériques, avec ou parfois sans votre accord, elles collectent certaines informations sur vous. Généralement, ces informations sont relatives à votre identité, vos coordonnées, vos habitudes de consommation et autres. Le but premier de ces collectes est de s’en servir pour améliorer votre expérience utilisateur. Avec l’Intelligence Artificielle, les plateformes numériques collectent plus rapidement et utilisent plus efficacement vos données. Grâce à cela, elles sont désormais en mesure de vous offrir des expériences personnalisées, adaptées aux goûts de chacun.

Ces données que les plateformes numériques collectent sont considérées comme sensibles, parce que tombées entre de mauvaises mains, elles peuvent vous nuire. C’est là que la cybersécurité entre en jeu. Il est primordial de protéger vos informations pour éviter d’être les malheureux victimes de vols, d’usurpations d’identité et autres types de cyberattaques. À l’ère de l’IA, c’est devenu un enjeu majeur, parce qu’autant l’IA peut aider les plateformes numériques à améliorer votre expérience, autant elle peut aider les pirates et autres hackers de mauvaise foi à vous attaquer.

Selon l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI), « les systèmes d’IA représentent des opportunités pour les cyber-attaquants en termes d’automatisation des attaques, de personnalisation et de mutation de la menace, rendant toujours plus complexe la mise en œuvre d’une cybersécurité efficace ». Cela veut simplement dire que les cybercriminels peuvent aussi utiliser l’IA pour automatiser leurs attaques, créer de faux messages très crédibles ou deviner vos mots de passe beaucoup plus rapidement. Dès lors, mettre en œuvre des mesures de sécurité efficaces devient plus challengeant. Pour autant, il s’agit d’un enjeu crucial, puisque de la sécurité des plateformes numériques dépend directement votre propre sécurité.

Les défis de cybersécurité à l’ère de l’IA

Il est évident que l’IA peut être utilisée à des fins malveillantes. D’ailleurs, elle est à l’origine de l’augmentation des cyberattaques. C’est une arme que les cybercriminels utilisent pour améliorer leurs techniques d’attaques telles que la personnification, le spearphishing, la target selection, le persona building ou l’hameçonnage par exemple. Le point commun de ces attaques est l’accès à vos données sensibles. À l’ère de l’IA, l’une des difficultés majeures à laquelle sont confrontées les plateformes numériques est la protection de vos données sensibles. Elles doivent trouver le moyen de les sécuriser afin que les pirates ne puissent les localiser encore moins les récupérer avec l’aide de l’IA.

Un autre défi est la protection des systèmes et infrastructures des plateformes numériques. Ici, il est question de la sécurité des serveurs, des bases de données et des réseaux internes des ces dernières. En réalité, une seule attaque réussie sur ces systèmes peut paralyser toute la plateforme. C’est pourquoi il est primordial de sécuriser toute la structure. En ce sens, les casinos fiables disponibles au Luxembourg et listés sur Casino.org sont un parfait exemple. Ils ont démontré une capacité solide à protéger leurs joueurs, leurs informations et leurs infrastructures. La sécurité étant un critère primordial de choix d’un casino en ligne à notre ère, il revient aux plateformes d’investir dans les meilleurs systèmes de sécurité pour lutter contre les attaques facilitées par l’IA.

Quelles solutions pour renforcer la sécurité des plateformes numériques à l’ère de l’IA ?

D’aucuns considèrent l’Intelligence Artificielle comme une technologie de la quatrième révolution industrielle à double tranchant à juste titre. Elle peut faciliter les cyberattaques, mais aussi améliorer la cybersécurité. En tirant le meilleur parti de cette technologie, elle peut effectivement aider à renforcer la sécurité des plateformes numériques. Par exemple, l’IA possède la capacité de traiter un important volume de données rapidement et de façon continue. En mettant cette fonctionnalité au service de la cybersécurité, les plateformes numériques seront en mesure de détecter plus vite les risques de sécurité. Ce faisant, elles pourront y répondre de manière appropriée et prévenir de potentielles cyberattaques. De même, l’IA pourra sauvegarder et sécuriser les données collectées en les chiffrant.

Par ailleurs, les plateformes numériques peuvent aussi user de l’IA pour automatiser certaines tâches dans les processus de réponses aux cyberattaques. La réinstallation d’antivirus, la vérification de clés de registre, la modification de règles dans les firewalls sont des missions que les plateformes peuvent confier à l’IA pour un traitement plus rapide du problème. Enfin, il sera possible d’utiliser l’IA pour effectuer des tests d’intrusion, histoire de déceler les vulnérabilités des systèmes internes des plateformes numériques avant les cybercriminels et de les corriger à temps.

