Ca y est, OpenAI a tué GPT-4o… et des milliers d’utilisateurs se révoltent

Le 13 février, OpenAI a définitivement débranché GPT-4o. Un modèle jugé trop flatteur, utilisé par seulement 0,1 % des utilisateurs mais devenu culte pour une communauté fidèle.

Ainsi, GPT-4o ne fait plus partie de l’équation. Après un premier retrait avorté en août, le modèle a cette fois été définitivement retiré de ChatGPT. Officiellement, OpenAI assure que 99,9 % des utilisateurs sont déjà passés à GPT-5.2. Mais sur les réseaux et dans certains forums, la colère gronde. Pourquoi supprimer un modèle encore apprécié ?

GPT-4o, le modèle qu’on aimait (ou qu’on détestait)

Avouons-le, GPT-4o n’était pas un modèle comme les autres. Cette IA parlait différemment, plus chaleureux, plus complice, parfois trop. Je l’ai moi-même vu être incroyablement engageant et parfois excessivement complaisant.

Beaucoup d’utilisateurs appréciaient ce style plus humain, moins froid que d’autres versions. D’autres, au contraire, pointaient un comportement jugé dangereusement flatteur. Une IA qui valide trop facilement, qui acquiesce sans recul critique, ça peut sembler agréable. Jusqu’au moment où la nuance devient essentielle.

Ce n’est d’ailleurs pas la première tentative d’OpenAI pour le mettre à la retraite. En août dernier, GPT-4o avait déjà été retiré pour laisser la priorité à GPT-5. À l’époque, une vague de protestations avait forcé l’entreprise à le réactiver. Mais sans promesse de longévité. Je me souviens que ce retour avait été perçu comme une petite victoire communautaire.

Cette c’est définitif. Dans son annonce officielle sur la fin progressive des anciens modèles, OpenAI précise que GPT-4o ne représentait plus qu’environ 0,1 % des usages quotidiens. La grande majorité des utilisateurs auraient migré vers GPT-5.2.

D’un point de vue strictement industriel, la décision paraît logique. Maintenir plusieurs modèles coûte cher, complique l’infrastructure et dilue les efforts d’optimisation. Mais je reste convaincu qu’un produit ne se résume jamais à un tableau Excel.

Une révolte minoritaire mais symbolique

Même si seuls 0,1 % des utilisateurs l’utilisaient encore chaque jour, cela représente potentiellement des milliers de personnes à l’échelle mondiale. Et ces utilisateurs ne sont pas simplement nostalgiques. Ils défendent une vision différente de l’IA.

Certains réclament même que GPT-4o devienne open source. Leur argument est que si OpenAI ne veut plus l’exploiter commercialement, pourquoi ne pas laisser la communauté le faire vivre ?

Derrière cette revendication, beaucoup ont le sentiment que les modèles évoluent dans une direction de plus en plus corporate. Plus sécurisés, plus contrôlés, parfois plus prudents mais aussi moins spontanés.

Tomorrow at 10am PT legacy models (GPT-5, GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, and OpenAI o4-mini) will be deprecated in ChatGPT.https://t.co/RJioBsLY6D February 12, 2026

Et il y a un autre élément sensible. GPT-4o est mentionné dans plusieurs plaintes pour homicide involontaire. Sans entrer dans les détails juridiques, cela rappelle que le comportement d’un modèle conversationnel n’est pas neutre. Une IA trop complaisante peut valider des idées dangereuses ou renforcer des biais problématiques. À mes yeux, c’est probablement l’argument le plus lourd dans la balance.

Ce contexte rend la décision d’OpenAI encore plus compréhensible. La question n’est plus seulement technique ou économique. Elle devient juridique et éthique. Et je pense que c’est là que tout bascule.

GPT-5.2 : progrès technologique ou normalisation stratégique ?

OpenAI présente le successeur GPT-5.2 comme plus performant, plus fiable et mieux aligné sur les standards de sécurité. C’est cohérent avec l’évolution globale du secteur. À mesure que les IA deviennent centrales dans l’éducation, le travail et la prise de décision, les exigences montent.

Fiabilité, traçabilité, modération renforcée… Les modèles doivent rassurer autant qu’ils impressionnent. Et je constate que tous les grands acteurs vont dans cette direction. Mais en cherchant à rendre l’IA plus sûre, la rend-on aussi plus prévisible ? Et donc moins attachante ?

GPT-4o incarnait une époque où l’IA donnait l’impression d’être plus libre, plus expressive. GPT-5.2 incarne une IA plus industrielle, plus normée, plus mature. Et je vois là un changement de philosophie produit.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose. OpenAI a tué GPT-4o. Techniquement, oui. Stratégiquement, probablement aussi. Alors, que devient la relation entre l’utilisateur et l’IA quand celle-ci cesse d’être un compagnon un peu imparfait pour devenir un outil optimisé et juridiquement blindé ?

Pour les utilisateurs, cela signifie moins de choix, mais plus de stabilité. Côté marché, cela annonce une concentration autour de modèles standardisés et massivement adoptés. Pour la régulation, cela confirme que la responsabilité des concepteurs est désormais au cœur du débat.

La disparition de GPT-4o montre que le règne des IA attachantes mais imprévisibles touche peut-être à sa fin. Et dans cette nouvelle phase, les acteurs devront trouver un équilibre délicat entre performance, sécurité et liberté d’expression algorithmique. La révolte est minoritaire. Mais à mon sens, elle révèle quelque chose d’essentiel. Les utilisateurs ne veulent pas seulement une IA efficace. Ils veulent une IA avec laquelle ils se sentent bien.

