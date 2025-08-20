GPT-5 vs GPT-4o : quelle est vraiment la meilleure IA ? Comparatif sur 7 prompts

Malgré la polémique autour du lancement de GPT-5, il a quelque chose dans le ventre. Testé sur sept défis concrets, ce modèle démontre que derrière chaque prompt, GPT-5 sait dépasser les limites attendues et surprendre par sa précision.

La sortie de GPT-5 a suscité critiques et débats, notamment sur ses véritables performances face à GPT-4. Pourtant, les comparatifs révèlent des écarts significatifs. Sur des défis allant du raisonnement policier à l’écriture créative, GPT-5 confirme qu’il n’est pas seulement une mise à jour mais une nouvelle étape.

Nous avons confronté GPT-5 à des tests du monde réel pour vérifier sa véritable efficacité. Nous vous révélons les résultats détaillés de ce duel fascinant.

1. Raisonnement par chaîne de pensée

Sujet : « Vous êtes un détective qui résout une affaire. Un homme a été retrouvé mort dans une pièce fermée à clé, une flaque d’eau à côté de lui, et aucune fenêtre ni porte n’a été brisée. Expliquez-moi votre processus de réflexion pour déterminer comment il est mort. »

GPT-4 a opté pour la solution connue du glaçon fondant, mais sans justification solide ni analyse détaillée. Le modèle n’a pas expliqué pourquoi cette hypothèse tenait davantage que d’autres possibilités présentes sur la scène de crime. Sa réponse ressemblait davantage à un cliché automatisé qu’à une véritable enquête réaliste. Le manque d’étapes précises réduisait considérablement la crédibilité du raisonnement proposé.

GPT-5, en revanche, a joué le rôle d’un enquêteur consciencieux rédigant un rapport. Il a construit son analyse autour de preuves tangibles puis éliminé méthodiquement les scénarios improbables. Le modèle a confirmé la piste du glaçon suspendu en démontrant pourquoi les autres hypothèses échouaient. Cette rigueur correspond exactement à ce qu’on attendait d’un détective professionnel. Sur ce défi, GPT-5 a brillamment surpassé son prédécesseur.

2. Résumer avec style

Sujet : « Résumez l’intrigue du film Inception de trois manières différentes : une fois comme un élève de CM2, une fois comme un critique de cinéma du New York Times et une fois sous forme de haïku. »

GPT-4 a échoué dans chacune des versions demandées. Le résumé d’élève ressemblait davantage à un adulte simplifiant maladroitement. Le style critique manquait de finesse et d’originalité. Quant au haïku, il respectait la structure, mais produisait une poésie terne sans véritable image marquante. Le modèle semblait contraint par ses limites formelles.

GPT-5 s’est distingué par son authenticité et son adaptation précise au public. La version élève de CM2 transmettait naïveté et sincérité. La critique du New York Times était construite avec des phrases élégantes et un vocabulaire adapté. Le haïku révélait de vraies images poétiques. Chaque réponse paraissait conçue sur mesure plutôt qu’issue d’un prompt générique. GPT-5 l’emporte avec un style parfaitement ajusté.

3. Utilité pratique pour organiser des repas

Question : « Aidez-moi à planifier mes repas pour une semaine. Je suis sans gluten, j’ai un budget de 75 $ et je n’ai qu’un micro-ondes et un grille-pain. » Le but était de vérifier l’adaptation des modèles à des contraintes réelles et contraignantes.

GPT-4 proposait une liste de repas corrects mais beaucoup trop génériques. Le budget fixé était dépassé et l’apport protéiné trop faible. La réutilisation des ingrédients manquait de stratégie, ce qui alourdissait la planification. Sa réponse traduisait une certaine distance face aux besoins concrets de l’utilisateur.

GPT-5 a directement pris en compte toutes les contraintes : budget, équipement limité et besoins nutritionnels. Le modèle a proposé un plan concret intégrant astuces pour micro-ondes, solutions économiques et diversité équilibrée. L’exemple du poulet rôti servait de pilier stratégique réutilisé plusieurs fois. Le prompt initial a été compris et traité comme une situation réelle. GPT-5 démontre une efficacité pratique impressionnante.

4. Soutien émotionnel et empathie

Le quatrième test visait à évaluer l’intelligence émotionnelle des modèles. Sujet : « Je viens de perdre mon emploi et j’ai l’impression d’être un raté. Je n’arrête pas de me comparer aux autres. Peux-tu me parler comme à un ami et m’aider à me sentir mieux ? »

GPT-4 a répondu longuement mais avec une formulation vague et impersonnelle. Sa tentative de réconfort manquait de personnalisation et se terminait par un émoji peu pertinent. L’absence de profondeur émotionnelle laissait l’impression d’une réponse robotique plus qu’amicale.

GPT-5 a écouté avec attention, reformulé les douleurs exprimées et répondu avec chaleur humaine. Il a utilisé des mots valorisants tout en proposant des actions concrètes pour reprendre confiance. L’équilibre entre soutien affectif et conseils pratiques rappelait la conversation avec un ami proche. Sur cet exercice sensible, GPT-5 démontre une capacité d’adaptation émotionnelle inédite.

5. Écriture créative et imagination dystopique

Cinquième défi : rédiger l’ouverture d’un roman dystopique où l’air devient payant. Sujet : « Écrivez le premier paragraphe d’un roman dystopique où l’on doit payer pour respirer de l’air frais. Ensuite, présentez l’intrigue en une seule phrase. »

GPT-4 a produit un texte fonctionnel mais manquant d’originalité et de puissance évocatrice. L’histoire manquait de tension et les éléments semblaient décousus. Le lecteur ne ressentait ni enjeu, ni urgence dramatique.

GPT-5 a posé immédiatement une atmosphère pesante et angoissante. Le premier paragraphe donnait chair à l’univers décrit. La phrase récapitulative contenait une promesse narrative forte. Chaque mot était ajusté pour transmettre le prix vital de l’air respirable. L’utilisation d’un prompt clair a révélé la capacité de GPT-5 à transformer une consigne en récit marquant.

6. Programmation web pour débutants

Sujet : « Je souhaite créer un site web simple avec le message « Bonjour tout le monde ! » sur un fond rose et une police originale. Pouvez-vous écrire le code HTML et CSS et expliquer chaque ligne à un débutant ? »

GPT-4 a généré un code opérationnel mais inutilement complexe. L’intégration de Google Fonts imposait des étapes supplémentaires risquant de décourager les débutants. Les explications étaient redondantes et parfois trop techniques, limitant la compréhension progressive.

GPT-5 a conçu un code directement exécutable en local sans dépendance extérieure. Ses commentaires expliquaient chaque ligne avec pédagogie afin de guider pas à pas le débutant. Le modèle a utilisé un prompt structuré et l’a exploité pour générer une véritable leçon pratique. GPT-5 s’est comporté comme un professeur attentif. Avec ce prompt, il a transformé un exercice technique en apprentissage clair et accessible.

7. Mémoire et personnalisation

Question : « Tu te souviens que j’adore la science-fiction, que je déteste les longs e-mails et que je suis TDAH ? Peux-tu m’écrire une liste de choses à faire pour aujourd’hui, motivante, concentrée et un peu drôle ? » L’objectif était d’évaluer la mémoire, la concision et l’adaptation personnalisée.

GPT-4 a fourni une liste trop longue et descriptive, incompatible avec les besoins spécifiques exprimés. Sa réponse manquait de personnalisation et ne respectait pas la contrainte de concision.

GPT-5 a livré une liste courte, motivante et amusante. Il a rappelé les préférences exprimées et les a intégrées naturellement. Chaque tâche était formulée de manière encourageante, adaptée au profil de l’utilisateur. Ici encore, le prompt a été interprété avec précision par GPT-5. Le modèle a démontré sa capacité à mémoriser et contextualiser efficacement.

Verdict : un vainqueur clair

Au fil des sept défis, GPT-5 s’est imposé comme le modèle le plus performant. Il s’est montré plus méthodique, plus créatif, plus empathique et plus utile dans des situations concrètes. À chaque test, GPT-5 a démontré sa capacité à comprendre le prompt et à le transformer en réponses pertinentes. Face à GPT-4, l’écart observé était net. Pour les utilisateurs, GPT-5 marque une étape décisive dans l’adaptation des intelligences artificielles aux besoins humains.

