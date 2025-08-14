GPT-5 : une équipe de doctorants dans ta poche ? La vraie puissance de l’IA

OpenAI a dévoilé jeudi GPT-5, décrit par Sam Altman comme « une équipe d’experts de niveau doctorat dans votre poche ».

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

L’entreprise affirme que ce nouveau modèle est plus rapide, plus précis et plus compétent que ses prédécesseurs. Les améliorations concernent particulièrement le codage, l’écriture et l’exécution de tâches complexes.

Altman estime que revenir à GPT-4 paraît désormais « assez misérable » tant la différence de qualité est perceptible. Cette présentation marque un moment stratégique dans la compétition mondiale autour des modèles d’IA avancés.

Des capacités renforcées pour coder et créer du contenu

Lors de l’événement, OpenAI a mis en avant la capacité de GPT-5 à concevoir des logiciels complets à partir d’instructions simples. Yann Dubois, responsable de la formation post-formation, parle d’« un tout nouveau monde de codage d’ambiance ». L’idée est que même des utilisateurs sans compétences techniques puissent créer un site ou une application entièrement fonctionnels.

GPT-5 établit aussi un record sur le benchmark SWE-Bench Verified, dédié aux performances d’ingénierie logicielle. Cette approche élargit considérablement le public pouvant exploiter les capacités de programmation d’un modèle d’IA.

Nouvelles options de personnalisation pour les utilisateurs

Dès son lancement, GPT-5 permet de choisir une couleur personnalisée pour les discussions et de sélectionner parmi plusieurs personnalités prédéfinies. Les profils disponibles incluent « cynique », « robot », « auditeur » et « nerd ».

L’intégration possible avec Gmail, Google Agenda et Google Contacts ajoute une dimension pratique à l’expérience. Ces choix visent à rapprocher l’IA du style de communication préféré de l’utilisateur. Cela traduit aussi la volonté d’OpenAI d’élargir les usages au-delà du simple échange textuel.

Des améliorations annoncées sur la précision et la sécurité

Nick Turley, responsable de ChatGPT, affirme que GPT-5 produit moins d’hallucinations et neutralise mieux la flatterie excessive. Alex Beutel, directeur de la recherche en sécurité, indique que 5 000 heures de tests ont été menées par des experts. Une nouvelle méthode, baptisée « complétions sécurisées », a été conçue pour limiter les réponses potentiellement dangereuses.

Plutôt que de refuser ou d’accepter une question, le modèle cherche désormais à fournir une réponse sûre mais pertinente. Cette approche vise à traiter différemment les questions techniques ambiguës pouvant avoir un usage problématique ou légitime.

Un contexte concurrentiel particulièrement intense cette semaine

Le lancement de GPT-5 intervient alors qu’Anthropic a dévoilé Claude Opus 4.1 et que Google a présenté Genie 3. OpenAI avait déjà publié deux modèles open source en début de semaine. Ce rythme souligne la rapidité avec laquelle les grands acteurs de l’IA enchaînent leurs annonces.

Depuis le lancement de ChatGPT en 2022, la technologie est désormais intégrée dans des chatbots, des assistants virtuels et même des générateurs vidéo. Avec plus de 700 millions d’utilisateurs, ChatGPT reste un point central de l’écosystème.

Un pas de plus vers l’intelligence artificielle générale

Interrogé sur la possibilité que GPT-5 atteigne l’intelligence artificielle générale, Altman tempère les attentes. Selon lui, le modèle reste incapable d’apprendre en continu sans réentraînement. Il admet cependant que « le niveau d’intelligence et les capacités sont énormes » par rapport aux versions passées.

Pour Altman, si l’on remontait cinq ans en arrière, GPT-5 apparaîtrait déjà comme une étape importante vers cette ambition. Cette prudence s’accompagne d’un optimisme certain sur la trajectoire future des modèles développés par OpenAI.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.