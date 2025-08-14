GPT-5 : pourquoi OpenAI supprime toutes les autres versions de ChatGPT ?

OpenAI a dévoilé GPT-5, présenté comme « le modèle le plus intelligent, rapide et utile ». Ce lancement s’accompagne d’une décision radicale : tous les anciens modèles sont fermés, ce qui laisse GPT-5 seul sur scène.

🔥 Nous recommandons Gemini Gemini transforme la manière dont vous interagissez avec l’IA, en combinant texte, images, audio et vidéo pour offrir des réponses et solutions multimodales. Que ce soit pour la rédaction, la programmation, ou l’analyse de données, Gemini fournit des outils puissants pour optimiser votre productivité. Disponible dans plusieurs produits Google comme Gmail, Google Docs, et Google Workspace, Gemini facilite la collaboration et l’efficacité au sein des équipes, quelle que soit leur taille. J'en profite

« Avec GPT-5, nous abandonnons tous nos anciens modèles », a déclaré Tina Kim, chercheuse chez OpenAI. Sam Altman compare cette sortie au passage des écrans classiques aux écrans Retina, invisibles pixel par pixel. Selon lui, il s’agit désormais de « parler à un expert sur un sujet précis ».

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Altman a affirmé que GPT-5 surpasse tous ses prédécesseurs en matière de codage, d’écriture et même de santé. Le modèle est décrit comme un système de « raisonnement » qui travaille par étapes successives pour résoudre un problème. Cette approche vise à produire des réponses plus précises, notamment en mathématiques, sciences, droit et finance.

L’entreprise met également l’accent sur une réduction importante des hallucinations, problème récurrent des modèles précédents. En parallèle, GPT-5 intégrerait une cybersécurité renforcée pour limiter les risques d’attaques ou de détournements malveillants.

Cybersécurité : entre assurance et prudence

OpenAI affirme que GPT-5 est plus résistant aux tentatives de piratage, mais reste prudent sur l’épreuve du temps. Des rapports récents, notamment de Wired, ont pointé des failles sérieuses dans l’écosystème ChatGPT.

La fonctionnalité « Connecteurs », qui facilite l’accès à un compte Google, est évoquée comme un point d’attention. L’entreprise assure que la nouvelle architecture limite les vulnérabilités connues, mais reconnaît que la validation dépendra aussi des retours d’expérience. La cybersécurité, domaine hautement mouvant, exige une surveillance constante face à des menaces en évolution permanente.

Une personnalisation plus poussée avec quatre profils distincts

Pour enrichir l’expérience utilisateur, GPT-5 propose quatre personnalités prédéfinies : « cynique », « robot », « auditeur » et « nerd ». Cette nouveauté vise à offrir des réponses adaptées au ton recherché par l’utilisateur.

Selon OpenAI, cette approche permet une meilleure identification au style de réponse et renforce la cohérence. Cette personnalisation reste toutefois optionnelle, laissant place à l’interaction classique avec un modèle neutre. Elle répond à une demande croissante pour des IA capables d’ajuster leur langage et leur attitude.

Altman tempère l’enthousiasme autour de l’AGI

Malgré les annonces, Sam Altman insiste sur la distance qui sépare GPT-5 d’une véritable intelligence artificielle générale. « Je déteste le terme AGI, car tout le monde l’utilise différemment », a-t-il déclaré. Il estime néanmoins que GPT-5 marque une étape importante vers des systèmes réellement performants. Selon lui, « il manque encore quelque chose d’important pour atteindre cette forme d’intelligence ». L’objectif reste de créer un outil qui bénéficierait à l’ensemble de l’humanité, tout en restant sûr d’utilisation.

Une sortie qui s’inscrit dans un contexte économique effervescent

Quelques jours avant l’annonce, OpenAI avait déjà publié deux modèles ouverts, gpt-oss-120b et gpt-oss-20b. Leur impact devrait être limité face à l’ampleur médiatique de GPT-5. Par ailleurs, l’entreprise serait en négociation pour une vente secondaire de ses actions. Cela pourrait atteindre 500 milliards de dollars de valorisation.

Cette dynamique illustre l’importance stratégique accordée à l’IA par les investisseurs. Le lancement de GPT-5 pourrait donc renforcer cette attractivité et consolider la position d’OpenAI sur un marché extrêmement concurrentiel.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.