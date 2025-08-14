Mauvaise nouvelle : OpenAI va mettre des pubs dans vos discussions ChatGPT

OpenAI veut gonfler ses revenus ! Et l’une des idées sur la table, c’est d’inviter la pub dans vos discussions ChatGPT. Eh oui, votre pire cauchemar numérique pourrait bien devenir réalité.

Imaginez, vous posez une question à ChatGPT, vous attendez la réponse avec impatience, et là une pub surgit. Rien de plus agaçant, n’est-ce pas ? Et je ne peux que comprendre. Cette décision risque de faire grincer des dents. Mais pas celles d’OpenAI. Pour la société, c’est visiblement un moyen efficace de gagner plus.

Des pubs sur les discussions ChatGPT, oui, mais en douceur

Il semble que les revenus des abonnements ChatGPT ne suffisent plus à OpenAI. L’entreprise explore donc d’autres pistes pour gagner davantage. Parmi elles, glisser de la publicité dans vos discussions avec l’IA.

"We would have to be very thoughtful and tasteful about it…" -> OpenAI's Nick Turley, the Head of ChatGPT, about the future of ads in ChatGPT



"If we ever did that I’d want to be very, very careful and deliberate because I really think that the thing that makes ChatGPT magical… pic.twitter.com/WKq3ChbAWz — Glenn Gabe (@glenngabe) August 14, 2025

Nick Turley, responsable de produit de ChatGPT, l’a confirmé dans une interview. Il ne ferme pas la porte à cette idée. Autrement dit, voir apparaître des pubs au milieu d’une réponse de chatGPT est un futur proche.

Comment cela pourrait se présenter ? Peut-être sous forme de liens vers des sites tiers ou des suggestions de produits pertinents. Il est aussi possible pour l’entreprise d’opter pour des liens d’affiliation intégrés dans les recommandations.

Et pourquoi pas, pour les plus téméraires, des dialogues publicitaires déguisés en échanges amicaux. Turley promet toutefois que, si publicité il y a, elle sera pensée « avec beaucoup de réflexion et de bon goût ». Il assure de toujours préserver l’expérience utilisateur et rester transparent.

Un « dernier recours »

Turley reste nuancé sur le sujet de la pub dans ChatGPT. « Nous développons d’autres produits, et ces produits pourraient avoir des dimensions différentes. Peut-être que ChatGPT n’est pas fait pour la pub, car il est profondément centré sur les objectifs des utilisateurs », a-t-il expliqué.

Mais ça ne veut pas dire que la publicité est exclue. Elle pourrait apparaître dans d’autres services. Il a aussi rappelé que le système d’abonnement à ChatGPT a encore un énorme potentiel pour rapporter de l’argent, et que beaucoup de pistes restent à explorer.



Ce n’est pas surprenant. Parce que d’après les chiffres publiés en avril, le service totalise plus de 700 millions d’utilisateurs, avec 20 millions d’abonnés payants. Et à en croire Bloomberg, OpenAI a de quoi être optimiste côté revenus, surtout avec le lancement de GPT-5. La société prévoit 12,7 milliards de dollars cette année. Soit plus du triple des 3,7 milliards générés en 2024.

The report on OpenAI's revenue by futureresearch is out, showing:



$1.9B for ChatGPT Plus (7.7M subscribers at $20/mo),

$714M from ChatGPT Enterprise (1.2M at $50/mo),

$510M from the API, and

$290M from ChatGPT Team ( 80k at $25/mo)https://t.co/IvptxJrJ4T pic.twitter.com/9GTBe3X5Gf — Jeremy Nixon (@JvNixon) July 11, 2024

Même Sam Altman, le patron d’OpenAI, reste partagé. Lors d’un événement à Harvard, il avait confié que l’idée de pubs dans ChatGPT lui semblait troublante. Pour lui, c’est un « dernier recours ». Cependant en juin, dans le premier épisode du podcast d’OpenAI, il a précisé qu’il n’était pas complètement fermé à l’idée.

