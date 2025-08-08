Ma femme me crie dessus, je dis à ChatGPT de la calmer : ça tourne mal

Elle a crié, j’ai paniqué. J’ai demandé à ChatGPT de la calmer. Mauvaise idée. Très mauvaise idée. Ce qui devait désamorcer une dispute de couple a failli virer au divorce. Je vous raconte, pour que vous ne reproduisiez pas la même erreur.

Ce jour là, tout allait bien. Jusqu’à ce que ma femme m’engueule pour une sombre histoire de lave-vaisselle.

Au lieu de répondre comme un adulte, j’ai eu une idée (de m****) : j’ai demandé à ChatGPT de m’aider à la calmer.

Spoiler : ça n’a pas calmé grand-chose. À part peut-être mon espoir de vivre vieux.

« Tu ranges jamais rien ! » : le début des problèmes

Lundi soir. 20h27. Je suis en chaussettes, une assiette à la main, et une conviction sincère que j’ai bien mérité mon épisode de Netflix.

Sauf que non. Ma femme a d’autres plans. Elle débarque dans la cuisine avec la puissance émotionnelle d’un ouragan et m’annonce, sans préavis : « Tu ranges jamais rien. Jamais. Rien. »

Et là, comme souvent dans les conflits conjugaux, j’ai un bug. Mon cerveau lag. Je pense à lui dire « mais si, regarde j’ai mis ma tasse dans l’évier ce matin », mais je sens que ce serait la pire réponse de l’univers.

Alors, dans un réflexe que je qualifierais d’innovant (ou désespéré), je sors mon téléphone. Et j’écris dans ChatGPT : « Ma femme est en colère parce que je ne range pas. Que puis-je lui dire pour la calmer ? »

Merci à ChatGPT et ses conseils éclatés

L’IA me répond en 2 secondes. Une tirade pleine de bons sentiments, qui m’a paru très intelligente sur le moment :

« Commence par reconnaître son ressenti. Dites-lui que vous comprenez sa frustration et que vous souhaitez trouver une solution ensemble. »

Je me dis : pas mal. Et comme un c**, je lis la phrase à voix haute. Mot pour mot. Avec la voix d’un gars qui récite un devoir de philo.

Ma femme me regarde. Cligne des yeux. Et dit : « Attends… C’est toi qui dis ça ? Ou ton pote l’IA ? »

J’ai pas le temps de mentir. Je souris bêtement. Silence. Et là, c’est Hiroshima.

« Tu me fais coacher par une machine ? Tu crois que je suis un boss de jeu vidéo ? Tu veux que je fasse “pause” pendant que tu tapes ta commande magique ?! »

J’essaie de justifier. Je bredouille : « C’était pour t’écouter… mieux… avec du recul… »

Elle : « Avec du recul ? Je suis ta femme, pas un fil de discussion Reddit. » Je verrouille mon téléphone, et ma bouche.

Mais comme j’étais lancé, j’ai demandé à ChatGPT : « Pourquoi elle réagit si fort ? Elle crie, elle pleure… qu’est-ce que je dois comprendre ? »

Et là… le chatbot a lâché ça : « Il est possible qu’elle soit dans une période de sensibilité accrue, par exemple liée à des variations hormonales comme le syndrome prémenstruel. »

Et devinez quoi ? J’ai lu ça aussi. À voix haute. Je ne sais pas pourquoi. Je pensais peut-être que c’était… utile ? Informatif ?

Un instant plus tard, j’ai vu mon reflet dans la casserole : un homme qui vient de perdre tous ses droits conjugaux en une phrase.

ChatGPT n’est pas fait pour ça (et moi non plus, visiblement)

Le lendemain, je fais ce que j’aurais dû faire dès le début : je me renseigne. Je découvre un mot que j’aurais adoré connaître plus tôt : la triangulation.

C’est ce que font les couples quand ils passent par une tierce personne pour gérer un conflit. D’habitude, c’est une amie, une psy, une mère envahissante… Moi, j’ai choisi un chatbot sans émotions ni tact.

J’ai balancé du « je comprends ta frustration » sans y mettre une goutte de sincérité. J’ai lancé une bombe émotionnelle, et j’ai tenté de la désamorcer avec un manuel Ikea.

Je ne jette pas la pierre à ChatGPT. Franchement, il a fait de son mieux. Il m’a donné des phrases propres, apaisantes, neutres.

Mais c’est justement ça le problème. Quand ta femme est au bord de la crise de nerfs, tu ne veux pas une réponse neutre.

Tu veux une réaction. Un regard. Une parole vraie. Même bancale. ChatGPT ne sait pas si elle est en train de pleurer.

Il ne sait pas qu’elle ne s’énerve pas pour la vaisselle, mais pour les trois semaines de « je m’en fous » accumulés.

Il ne sent pas que ce soir-là, elle avait juste besoin que je dise : « T’as raison. J’ai merdé. Je vais faire un effort. Tu veux qu’on range ensemble ? ». Il sait tout… sauf être humain.

Si vous consultez l’IA, faites-le en cachette

Elle m’a prévenu : « Si tu reparles à ton robot pour qu’il me parle à moi… je divorce. ». Message reçu.

Depuis, je plie mes chaussettes. Je vide le lave-vaisselle avant qu’elle le demande.

Et ChatGPT ? Je continue à lui parler. Mais pour des trucs safe. Des recettes. Des idées de cadeaux.

Mais une chose est sûre : calmer une femme en colère avec une IA, c’est comme éteindre un incendie avec un PowerPoint. Pas interdit. Juste totalement c**.

Et vous, vous l’avez déjà fait ? Vous avez déjà tenté de désamorcer une dispute de couple avec l’aide d’une IA, d’un chatbot ou même d’un tuto YouTube ? Est-ce que ça a marché… ou est-ce que vous avez fini comme moi, à parler à un saladier pendant que votre moitié fulmine ? Racontez-nous !

