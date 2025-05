Netflix : attention ! Les tarifs augmentent en France dès ce mois-ci

Comme à son habitude, Netflix a profité de la présentation de ses résultats trimestriels pour annoncer une nouvelle hausse de ses tarifs. D’ailleurs, il semblerait que c’est une tendance désormais bien établie, car en France, certaines formules augmentent jusqu’à 33 %.

Netflix a confirmé la mise en œuvre de sa nouvelle grille tarifaire grâce à un e-mail envoyé à ses abonnés. Après une première annonce en avril, je dois avouer que ce n’est malheureusement pas une surprise. De plus, dès janvier, la plateforme laissait déjà entrevoir une hausse de ses prix en France. Dans sa lettre aux investisseurs pour le premier trimestre 2025, Netflix évoque un « ajustement tarifaire dans l’Hexagone », désormais en vigueur. Tous les abonnements sont concernés, avec une hausse particulièrement marquée pour la formule avec publicité.

La facture grimpe ! De nouveaux tarifs qui a entré en vigueur depuis avril 2025

C’est désormais chose faite ! Netflix vient d’appliquer officiellement ses nouveaux tarifs, en hausse sur l’ensemble des formules.

En fait, pour la formule standard avec pub si le tarif était de 5,99 €, Netflix va désormais le facturer à 7,99 € par mois, soit une hausse de 2 €.

Par ailleurs, la formule standard sera désormais à 14,99 € par mois contre 13,49 €, soit + 1,50 €. Et pour la formule Premium, le tarif est désormais à 21,99 € par mois s’il était à 19,99 €, soit une hausse de 2 €.

Accrochez-vous car ce n’est pas tout ! Le coût du partage de compte augmente également. Il faudra désormais débourser 5,99 € par mois pour ajouter un utilisateur sur un abonnement avec publicité.

Pour une formule sans publicité, il faudra compter 6,99 € par mois. Pour rappel, cette option reste réservée aux titulaires des offres Standard et Premium.

Facture Netflix : Une hausse de 83 % enregistré en dix

Si vous êtes un abonné Netflix, sachez que la hausse des prix est déjà appliquée aux nouveaux clients.

De plus, il y a fort à parier qu’elle sera étendue aux abonnements existants dès le mois prochain, voire le suivant.

Si vous hésitez à conserver votre abonnement, je pense que cette augmentation pourrait bien être l’occasion idéale de faire le point. Et pourquoi pas quelques économies.

Sachez également que cette nouvelle hausse s’inscrit dans la lignée de celle récemment appliquée aux États-Unis. Toutefois, les abonnés français ont du mal à le digérer.

En effet, on a enregistré une augmentation de 33 % pour les forfaits avec publicité. Par contre, les offres Standard et Premium enregistrent des hausses plus modérées de 10 à 11 %.

Le palier symbolique est franchi : le forfait avec pub atteint désormais 7,99 €, soit exactement le prix de l’abonnement de base de Netflix au moment de son arrivée en France en 2014. En revanche, la différence, c’est qu’à l’époque, il n’y avait pas de publicité.

En une décennie, les tarifs ont littéralement explosé de +66 % pour le Standard, +83 % pour le Premium.

Alors, qu’en pensez-vous de ce nouveau tarif de Netflix ? Partagez votre avis dans les commentaires !

