Une Nintendo Switch 2 OLED ? Samsung est déjà sur le coup ! 

Franchement, personne ne s’attendait à ce que Nintendo revienne au bon vieux LCD avec la Switch 2. Tout le monde voulait un écran OLED. Les éloges reçus par le modèle OLED de 2021 en sont la preuve.

Mais ne perdons pas espoir car quelque chose, comme une Switch 2 refresh — une édition légèrement boostée, se trame dans les coulisses. Et devinez qui est sur le coup ? Samsung, bien sûr.

Si l’on croit Bloomberg, le géant coréen n’a pas dit son dernier mot et serait déjà en train de négocier en douce pour fournir les dalles OLED de la future version de la console.

La Switch 2 OLED est dans les coulisses

Officiellement, Nintendo justifie le retour au LCD par les progrès récents dans la technologie d’affichage. Et il est vrai que la Switch 2 est maintenant capable de gérer le HDR. Une petite révolution qui n’était pas possible sur l’ancien écran OLED.

Toutefois, entre nous, difficile de ne pas y voir un joli coup marketing bien orchestré. Le scénario est presque trop parfait pour être une coïncidence. Commencer avec un modèle LCD, plus accessible financièrement, puis dégainer la version OLED – la plus attendue et la plus chère – un peu plus tard.

C’est Samsung, déjà fournisseur des dalles OLED de la première Switch, qui serait en pole position pour cette éventuelle « Switch 2 OLED« . Selon Bloomberg, le constructeur coréen pousserait activement dans les coulisses pour décrocher ce contrat.

Attention ! Rien de ce qui a été dit n’est officiel pour l’instant

Notez bien, en effet, qu’il s’agit uniquement d’une rumeur. Rien d’officiel. Cela n’empêche que les signaux sont au vert. Tout indique que le cycle de renouvellement est déjà en marche.

Et qui sait, Nintendo reproduira peut-être le même schéma qu’en 2021 : relancer l’intérêt avec une version visuellement améliorée, au moment opportun. D’ailleurs, en voyant la popularité du Steam Deck OLED ou encore de la Zotac Zone, je comprends pourquoi Nintendo ne veut pas rater le coche.

Bref, si Nintendo suit le même tempo que pour la génération précédente, on pourrait bien voir débarquer une « Switch 2 OLED » quelque part autour de 2026.

Alors, quelle version de la Switch 2 préférez-vous ? L’OLED ou la LCD ? On attend votre réponse dans les commentaires !

