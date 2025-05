Nintendo Switch 2 : toutes les specs dévoilées, que vaut-elle face à la PS5 Pro ?

Puisque Nintendo est trop secret, Digital Foundry a décidé de passer aux aveux concernant la Switch 2 à sa place. Spécifications, écran, stockage, GPU boosté… on connaît désormais tout sur la nouvelle console.

Digital Foundry a effectué une analyse poussée. Ce qui a permis de dévoiler avec précision les coulisses de Big N. D’ailleurs, le site nous offre un aperçu détaillé non seulement des capacités du système, mais aussi des limites que devront anticiper les studios de développement.

Bien entendu, Nintendo n’a rien confirmé officiellement. On est donc toujours au stade de rumeurs. Seulement, ces données sont assez crédibles vu qu’elles ont été obtenues via des sources proches du développement, des leaks et des tests préliminaires menés en coulisses

Qu’est-ce que la Switch 2 aura à nous offrir ?

Eh bien, contrairement à la Switch originale, équipée d’un Nvidia Tegra X1 assez standard, la Switch 2 devrait embarquer un SoC largement personnalisé.

Digital Foundry indique que ce nouveau composant repose sur un processeur ARM Cortex A78C à huit cœurs. Sa fréquence varie selon le mode d’utilisation.

998 MHz lorsque la console est dans sa station d’accueil et 1 101 MHz en mode portable. Et oui, la fréquence est plus élevée en mode portable.

Cela va à contre-courant des habitudes, les consoles portables ayant généralement des performances réduites pour préserver la batterie.

Cependant, si l’on croit Digital Foundry, c’est pour compenser la baisse de la bande passante mémoire. Cette dernière qui passe de 102 Go/s en mode docké à seulement 68 Go/s lorsqu’on joue en nomade. Deux des huit cœurs seraient réservés au système, laissant les six autres aux développeurs pour les jeux et applications.

Une fréquence de 1,7 GHz est également mentionnée comme plafond théorique. Mais on ignore si elle sera réellement exploitée en conditions normales.

Côté graphique, ça s’annonce aussi impressionnant. Le GPU embarqué s’appuie sur la microarchitecture Ampere de Nvidia. La même que celle des cartes GeForce RTX série 30.

On y retrouve 1 546 cœurs CUDA, un bond spectaculaire comparé aux 256 du Tegra X1. Le GPU tourne à 1 007 MHz en mode station d’accueil et 516 MHz en portable, avec une vitesse maximale pouvant atteindre 1,4 GHz.

C’est encore loin des 10 Tflops de la PS5 Pro. Toutefois avec la bonne nouvelle que Digital Foundry a évoqué – on va y venir ci-dessous, la Switch 2 pourrait bien en surprendre plus d’un.

C’est tout ?

Certainement pas. La Switch 2 embarquera 12 Go de mémoire LPDDR5X, répartis en deux modules de 6 Go. Sur cette capacité, 3 Go seront réservés au système d’exploitation, tandis que 9 Go seront alloués aux développeurs.

Pour ce qui est de l’affichage, l’écran intégré devrait offrir une dalle de 7,9 pouces en 1080p, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Toutefois, selon Digital Foundry, la prise en charge du VRR (Variable Refresh Rate) via la sortie HDMI ne serait pas de la partie.

Et en effet, c’est assez surprenant étant donné la compatibilité de l’écran avec cette technologie. Mais bon, qui sait ! Peut-être que Nintendo réserve cette fonction à une future mise à jour logicielle, ou que des limitations matérielles soient en jeu.

Et comme je disais, il y a une bonne nouvelle, le support du DLSS (Deep Learning Super Sampling) est bel et bien confirmé. Confirmé par Digital Foundry évidemment.

Cette technologie de mise à l’échelle intelligente, développée par Nvidia, devrait permettre à la Switch 2 de délivrer des graphismes nettement plus détaillés. Et ce, tout en conservant une fluidité optimale.

Bref, Nintendo prévoit de lancer la Switch 2 dans le monde entier le 5 juin 2025. Les précommandes sont déjà ouvertes au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Deux configurations sont proposées. La version standard est à 449,99 $ / 395,99 £. Le pack comprenant une copie numérique de Mario Kart World, quant à lui, est au prix de 499,99 $ / 429,99 £.

Alors, qu’est-ce que vous en dites ? Vous préférez cette nouvelle console à la PS5 Pro ou ? À vous de nous le dire dans le commentaire !

