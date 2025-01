Nintendo dévoile enfin la Switch 2 ! Découvrez vite la console la plus attendue

On l’attendait, on l’espérait, on y croyait à peine… mais c’est officiel : la Switch 2 arrive en 2025 ! Dans une vidéo publiée aujourd’hui, le 16 janvier 2025, Nintendo a décidé de briser le silence en partageant les premiers détails sur sa nouvelle console. Ce n’est pas trop tôt Nintendo !

Depuis des années, Nintendo titille notre patience avec des mises à jour comme la Switch Lite ou la Switch OLED, mais cette fois, c’est la vraie révolution. Des rumeurs circulent depuis décembre sur la prochaine console, notamment des fabricants d’accessoires comme Dbrand et Genki, qui ont même dévoilé des maquettes basées sur des dimensions supposées.

Normal si, avec cette présentation officielle, Nintendo passe sous les projecteurs. Alors, êtes vous prêts ? Je vous raconte tout !

Une console à la hauteur des attentes (et un peu plus grande aussi)

Visuellement, la Nintendo Switch 2 reste fidèle à sa grande sœur tout en affichant quelques ajustements notables. La console, légèrement plus grande, arbore des manettes Joy-Con au look noir élégant avec des touches de couleur.

Et il y a eu un petit changement : les manettes ne glissent plus sur les côtés. Elles se fixent probablement grâce à un système magnétique comme l’ont évoqué les récentes fuites récentes.

Dans la vidéo, on les voit s’enclencher avec une simplicité déconcertante. Un nouveau bouton apparaît aussi sous le bouton d’accueil du Joy-Con droit, et, cerise sur le gâteau, il semble qu’on puisse utiliser les manettes comme une souris.

Autre amélioration : les boutons SL et SR ont été agrandis, offrant une prise en main plus confortable. La console se met aussi à jour côté connectique. On trouve désormais un port USB-C et une prise casque 3,5 mm sur le dessus.

Quant à la béquille, elle arbore un design en U plus pratique et robuste. La station d’accueil, de son côté, affiche des lignes arrondies pour un look modernisé. Et, comme pour la Switch originale, une poignée de manette permet d’accueillir les Joy-Con pour une expérience plus traditionnelle.

Pour l’instant, Nintendo n’a présenté qu’un seul jeu dans la première bande-annonce : un tout nouveau titre Mario Kart. Mais la meilleure nouvelle, c’est la rétrocompatibilité. Vos jeux physiques et numériques de la Nintendo Switch fonctionneront sur la Switch 2.

Attention toutefois, certains titres pourraient ne pas être totalement compatibles.

La Switch 2 est tellement attendue que beaucoup ont eu dû mal à croire que Nintendo l’a enfin dévoilé. Cependant, j’espère que vous, ami lecteur, êtes conscient que cette console a un défi de taille à relever.

Lequel ? Et ben, celui faire aussi bien que sa grande sœur. Avec ses 146 millions d’unités vendues, la première Switch est devenue la deuxième console la plus populaire de tous les temps, juste derrière la Nintendo DS.

Ce succès s’explique en partie par son concept hybride, alliant console de salon et portable, mais aussi par son incroyable catalogue de jeux. Des titres comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey ou encore Mario Kart 8 Deluxe ont marqué toute une génération.

Le fait est que certains gamers sont plutôt fidèles à leur habitude, ce qui est compréhensible. Si la première Switch offre tout ce qu’il lui faut, pourquoi la remplacer ? Heureusement pour la Switch 2, elle est rétrocompatible, ça en fait au moins un argument de plus pour séduire les joueurs.

En ce qui concerne sa date de sortie précise, elle reste encore un mystère. Cependant au moins, nous avons un indice : l’indicatif « 2025 ». Certaines rumeurs parlent d’une sortie entre juin et juillet. Mais nous aurons sûrement plus d’informations lors d’un événement Nintendo Direct consacré à la Switch 2, prévu le 2 avril 2025.

Et pour ceux qui veulent l’essayer avant tout le monde, des démos seront organisées en avril à New York, Los Angeles et Dallas. Les billets seront disponibles dès le 17 janvier à 15 h (heure de l’Est) sur le site de Nintendo.

Alors, qu’est-ce que ça fait de savoir que la Switch 2 sera entre vos mains dans quelques mois ? Et au fait, ce qui a été dévoilé est à vraiment à la hauteur de vos attentes ou bien vous en attendez plus de Nintendo ?

Partagez votre avis dans les commentaires !

