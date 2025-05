Cette nouvelle IA Nvidia crée des images… à partir de scènes 3D !

Blender en main, GPU superpuissant, et voilà un nouvel outil IA Nvidia qui arrive à bord du bateau création d’images. La marque transforme les scènes 3D en images 2D bluffantes, avec précision, contrôle et zéro galère de prompt.

Nvidia dévoile un outil inédit qui relie modélisation 3D et génération d’images par IA. Celui-ci permet aux créateurs de composer des scènes avec Blender, puis de les transformer en visuels 2D percutants. Fini les descriptions textuelles imprécises et les résultats aléatoires, ici, chaque élément placé dans l’espace 3D sert de guide clair pour l’IA. Bâtiments, véhicules, végétation, angle de vue… tout est personnalisable avant le rendu.

Mais dit donc Nvidia, de quel outil IA images s’agit-il ?

Nvidia a sorti un nouveau joujou pour les créateurs et les développeurs. Il se nomme Nvidia AI Blueprint. Concrètement, cet outil utilise Blender (le célèbre logiciel de modélisation 3D) pour que vous posiez les bases comme des bâtiments, voitures, arbres, même un dinosaure si ça vous chante.

Une fois votre scène esquissée, FLUX.1 prend votre mise en page 3D comme référence et génère un cliché. Vous savez, le générateur d’images IA développé par Black Forest Lab.

Je me souviens qu’Adobe a aussi tenté quelque chose dans ce style avec son Project Concept présenté en octobre dernier. Sauf que leur outil est encore en mode laboratoire. Je ne suis donc pas sûr qu’on le voie débarquer bientôt. Par contre, Nvidia AI Blueprint est déjà téléchargeable depuis le 30 avril. Voilà une belle manière pour s’occuper ce week-end. N’oubliez pas de partager vos expériences en commentaire !

Une main sur la scène, l’autre sur l’image

Avec Nvidia AI Blueprint, vous n’aurez plus besoin de préciser par exemple « rajoute un arbre à gauche », « non pas cette voiture », ou « je voulais un coucher de soleil, pas une explosion nucléaire ». Là, vous placez vous-même les objets, vous choisissez votre angle de vue.

Qui plus est, les objets 3D n’ont même pas besoin d’être détaillés. C’est juste une sorte de croquis intelligent. Vous voulez un immeuble à droite, deux voitures au centre, et un panda dans un arbre ? Vous le posez dans Blender, et le système comprend ce que vous voulez. C’est vous qui pilotez, pas une IA qui devine.

Nvidia AI Blueprint, c’est donc comme un flux de travail complet avec documents, exemples et environnement préconfiguré. C’est un vrai kit de démarrage pour customiser comme un professionnel… à condition d’avoir une machine de pointe. Parce que cet outil fonctionne uniquement sur les GPU Nvidia RTX 4080 ou plus.

