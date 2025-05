Top 5 meilleurs mini pc pour le gaming

Vous pensez qu’un ordinateur de jeu doit forcément prendre la place d’un frigo ? Détrompez-vous ! Les mini-PC ont évolué à une vitesse folle. Ils offrent aujourd’hui des perfs de folie dans un format ultra-compact. Que ce soit pour dominer vos parties en 4K, streamer sans lag ou économiser de l’espace, voici notre Top 5 des meilleurs mini-PC pour le gaming. Le premier du classement n’est pas forcément celui que vous avez en tête en ce moment même !

Critères de sélection des meilleurs mini PC pour le gaming

Puissance du processeur et performance de la carte graphique

Le choix d’un mini PC gaming performant repose sur plusieurs critères techniques qu’il convient d’analyser minutieusement. D’abord, la puissance du processeur constitue le premier élément déterminant. Les modèles haut de gamme avec Intel Core i7-13700H (14 cœurs/20 threads, 5.0 GHz Turbo) ou AMD Ryzen 7 7840HS (8 cœurs/16 threads, 5.1 GHz Boost) méritent leur place dans ce Top 5 des meilleurs mini-PC pour le gaming. Ces ordinateurs compacts assurent des performances optimales pour le gaming et le multitâche intensif.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

La carte graphique représente aussi un autre composant central. Une solution dédiée telle que la NVIDIA RTX 4060 (8 Go GDDR6) ou l’AMD RX 7600M XT (8 Go GDDR6) s’avère indispensable. Ces unités de gestion graphique permettent obtenir des fréquences d’images stables en 1080p Ultra. Elles assurent même des performances jusqu’à 60% supérieures aux GPU intégrés. Pour une meilleure compréhension, je vous invite à lire l’article intitulé « Il y a 25 ans, Nvidia transforme à jamais le monde du PC« .

Mémoires, connectiques, refroidissement et bien plus encore

Le stockage doit privilégier les SSD NVMe PCIe 4.0. Une moyenne de 7 000 Mo/s en lecture permet de réduire les temps de chargement à moins de 2 secondes sur la plupart des titres AAA. La mémoire vive ou RAM constitue également un facteur clé. Ainsi, 16 Go de DDR5 représentent le minimum requis aujourd’hui. Cela dit, une configuration idéale à 32 Go de RAM répond mieux aux besoins des gamers qui souhaitent jouer et streamer simultanément.

L’upgradabilité reste un aspect important. Les meilleurs modèles offrent des slots SODIMM supplémentaires et des emplacements M.2 disponibles pour des extensions futures. Sinon, les solutions de refroidissement (ventirads haute performance ou systèmes à heat pipes) sont à voir de près. Ces technologies doivent maintenir les températures sous 80°C en charge maximale pour éviter le throttling. Enfin, les connectiques modernes (Thunderbolt 4, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a) assurent la compatibilité avec les périphériques et écrans haut débit. Les technologies Wi-Fi 6E (3.6 Gbps) et Bluetooth 5.3 garantissent une connectivité sans fil optimale.

Configuration optimale pour un mini PC gaming

Processeur : Intel Core i9-13900HX (24 cœurs / 32 threads, boost à 5.4 GHz)

: Intel Core i9-13900HX (24 cœurs / 32 threads, boost à 5.4 GHz) GPU : NVIDIA RTX 4090 Mobile (16 Go GDDR6X, 175W TGP, DLSS 3)

: NVIDIA RTX 4090 Mobile (16 Go GDDR6X, 175W TGP, DLSS 3) RAM : 32 Go DDR5-5600 (CL40, extensible à 64 Go)

: 32 Go DDR5-5600 (CL40, extensible à 64 Go) Stockage : SSD NVMe Samsung 990 Pro 2 To (7 450 Mo/s)

: SSD NVMe Samsung 990 Pro 2 To (7 450 Mo/s) Refroidissement : Vapor chamber + triple flux (35 dB max)

: Vapor chamber + triple flux (35 dB max) Alimentation : 330W GaN (92% efficacité, 80+ Platinum)

: 330W GaN (92% efficacité, 80+ Platinum) Connectique : 2x Thunderbolt 4, 3x USB 3.2 Gen 2×2, HDMI 2.1

: 2x Thunderbolt 4, 3x USB 3.2 Gen 2×2, HDMI 2.1 Réseau : Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3

: Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.3 Dimensions et poids : ~2L, < 2 kg

: ~2L, < 2 kg Thermique : CPU < 85°C en charge, GPU stable à 2040 MHz

: CPU < 85°C en charge, GPU stable à 2040 MHz BIOS : Overclocking, gestion avancée des ventilateurs

: Overclocking, gestion avancée des ventilateurs Garantie : 3 ans (option extension disponible)

5. Lenovo ThinkCentre M920Q

Conçu à l’origine pour les professionnels, Lenovo ThinkCentre M920Q se révèle un candidat surprenant pour le gaming. Quelques modifications astucieuses suffisent ainsi à le transformer en redoutable station de jeu. Équipé d’un Intel Core i5-8500T (6 cœurs/6 threads) d’usine, ce mini PC polyvalent peut être boosté avec un Core i7-8700T et jusqu’à 64 Go DDR4-2666. Le véritable tour de force réside dans son upgrade GPU externe. Avec un dock Thunderbolt 3 (ajouté via une carte PCIe riser), il supporte une GTX 1660 Ti ou même une RTX 3060 pour atteindre 60 FPS en 1080p sur GTA V (Ultra).

Le châssis ultracompact (1,3 L) impose des défis thermiques : le CPU d’origine monte à 78°C en jeu. Cela nécessite un remplacement de la pâte thermique et un ventilateur nocturne low-profile pour éviter le throttling. Malgré cela, le bruit reste contenu à 34 dB(A). Côté stockage, un SSD NVMe 1 To (3 500 Mo/s) réduit les temps de chargement à moins de 5 secondes sur Warzone. Il faut aussi noter que l’alimentation d’origine reste limitée à 65W, mais peut facilement être remplacée par une 180W externe pour le GPU. Bref, celui qui ouvre le top 5 meilleurs mini pc pour le gaming est un modèle idéal pour les fans d’upgrade. Ne manquez pas non plus l’article intitulé Lenovo Legion Go : que vaut cette console portable ?

4. Asus ROG PN64

L’Asus ROG PN64 mise sur un processeur Intel Core i7-13620H (10 cœurs/16 threads) et une GPU RTX 4060 Mobile (8 Go GDDR6) pour du gaming 1080p/1440p haut de gamme. Sur Cyberpunk 2077 en DLSS 3, il atteint 75 FPS en Ultra, grâce à 32 Go DDR5-4800 et un SSD PCIe 4.0 1 To (7 000 Mo/s). Son refroidissement à vapor chamber et flux inversé maintient le CPU à 68°C, même en charge mixte, avec un bruit réduit à 30 dB(A) en mode Silence.

Ce mini PC dispose de USB4 40 Gbps, HDMI 2.1 8K et Wi-Fi 6E pour une latence quasi-nulle. Par ailleurs, son châssis en aluminium allie robustesse et portabilité. Le bloc alimentation 230W GaN (90% d’efficacité) reste froide après des sessions de jeu marathon. Le BIOS personnalisable permet d’optimiser les performances. Sinon, le design RGB minimaliste s’intègre dans tout setup. Avec sa garantie de 2 ans et son support client réactif, l’Asus ROG PN64 reste une référence. Il fait le bonheur des amateurs d’esthétique et de technologies de pointe.

3. Minisforum Venus NUCXi7

Le top 3 des meilleurs mini pc pour le gaming commence avec le Minisforum Venus NUCXi7. Ce modèle séduit avec un Intel Core i7-12700H (14 cœurs/20 threads) et une RTX 3070 Mobile (8 Go GDDR6). En tout cas, cet ordinateur compact offre une expérience de gaming 1440p fluide. Sur Fortnite en paramètres Épic, il dépasse 100 FPS, soutenu par 32 Go DDR4-3200 et un SSD NVMe 1 To (3 500 Mo/s). Son système de refroidissement à double ventilateur et triple heat pipe maintient le GPU sous 75°C même après des heures de jeu, avec un bruit maximal de 38 dB(A). Le châssis compact (2,5 L) intègre Thunderbolt 4, HDMI 2.1, et 2,5 Gb Ethernet, parfait pour les setups hybrides.

L’alimentation 330W 80+ Gold assure une efficacité de 85%, avec une consommation moyenne de 110W en jeu. Son prix attractif de moins de 900 euros et sa garantie de 24 mois en font un choix malin pour les gamers exigeants qui disposent d’un budget réduit. Sinon, son design sobre et des mises à jour BIOS mensuelles complètent un package équilibré. Quoi qu’il en soit, cette proposition est idéale pour ceux qui cherchent un compromis taille/puissance sans pour autant sacrifier les performances graphiques.

2. Zotac ZBOX MAGNUS ONE

La seconde marche de notre Top 5 meilleurs mini pc pour le gaming est occupée par Zotac ZBOX MAGNUS ONE. Ce modèle compact combine un CPU Intel Core i9-13900 (24 cœurs/32 threads) et une GPU RTX 4070 (12 Go GDDR6X) pour des performances 4K. Sur Horizon Zero Dawn en Ultimate Quality, il affiche 55 FPS. Cet ordinateur compact dispose de 64 Go DDR5-5600 de mémoire vive et d’un SSD Samsung 990 Pro 2 To (7 450 Mo/s).

Son système IceStorm 2.0 (double ventilateur + chambre à vide) maintient le GPU à 72°C, avec un bruit de 35 dB(A). C’est un niveau sonore remarquablement faible pour cette puissance. En termes de connectiques, ce mini PC embarque deux HDMI 2.1, une entrée USB4 40 Gbps et un port OCuLink pour ajouter un eGPU externe. L’alimentation 600W 80+ Platinum et le châssis modulaire (5,5 L) permettent des upgrades faciles (RAM, stockage). Garanti 3 ans et faisant l’objet de support technique 24/7, ce monstre configurable s’adresse aux enthousiastes prêts à investir environ 1 800 euros.

1. Beelink GTR7 Pro

Le Beelink GTR7 Pro s’impose comme une référence pour le gaming nomade, équipé d’un AMD Ryzen 7 7840HS (8 cœurs/16 threads, boost à 5,1 GHz) et d’un GPU intégré Radeon 780M (12 cœurs RDNA3), conçu pour le gaming 1080p. Sur Elden Ring en paramètres Medium, il maintient 60 FPS. Ce modèle brille aussi sur Cyberpunk 2077 en FSR 3, où il atteint 45 FPS en 1080p (Low). Son secret ? Une mémoire 32 Go DDR5-5600 (dual channel) et un SSD WD Black SN770 1 To (5 000 Mo/s en lecture). Cette configuration réduit les temps de chargement à moins de 3 secondes sur des titres triple A.

Le refroidissement Dual-Fan Silent+, combiné un triple heat pipe ainsi qu’un châssis en graphite, maintient le CPU à 65°C en charge maximale. Des pics à 72°C sont enregistrés lors de sessions prolongées. Le format ultraportable (0,6 L, 0,9 kg) cache des ports USB4 40 Gbps (support DisplayPort Alt Mode), HDMI 2.1 (8K/60Hz) et Wi-Fi 6E pour une latence de 7 ms en jeu en réseau.

L’alimentation 120W GaN (92% d’efficacité) reste froide au toucher même après 5h de jeu, et le mode Éco réduit le bruit à 22 dB(A), soit le niveau d’un murmure, comme enregistré via un sonomètre à 30 cm. Proposé à moins de 700 euros, avec une garantie de 2 ans, ce mini PC gaming fait de l’ombre à ses concurrents. Enfin, son design sobre, sans RGB inutile le rend plus polyvalent et convenable aux environnements professionnels.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.