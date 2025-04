Lenovo Legion Go : que vaut cette console portable ?

Alors que les joueurs exigent toujours plus de puissance et de mobilité, les consoles portables sont en plein essor. Dans cette arène ultra-concurrentielle, le Lenovo Legion Go se pose en prétendant sérieux. Le concurrent du Valve Steam Deck et de l’ASUS ROG Ally promet une expérience gaming haut de gamme sans compromis. Mais entre les promesses marketing et la réalité, y a-t-il vraiment matière à craquer ?

Spécifications techniques du Lenovo Legion Go

Le cœur du Lenovo Legion Go repose sur son processeur phare, l’AMD Ryzen Z1 Extreme. Ce composant haut de gamme a été spécialement optimisé pour les joueurs exigeants. Il assure des performances inégalées même dans les titres les plus gourmands. Avec une architecture conçue pour minimiser la latence et maximiser la réactivité, ce processeur assure une expérience de jeu fluide et sans accroc. La diversité des jeux modernes impose des exigences élevées en matière de rendu graphique et c’est là que les graphiques AMD RDNA entrent en jeu. Cette technologie de pointe restitue des textures riches, des effets lumineux réalistes et une immersion visuelle à couper le souffle, que ce soit dans les mondes ouverts ou les jeux compétitifs.

L’écran QHD+ de 8,8 pouces est l’un des points forts de cette console portable. Avec une résolution élevée et des couleurs fidèles, il révèle chaque détail avec une netteté exceptionnelle, tout en conservant une taille pratique pour une utilisation nomade. Le taux de rafraîchissement élevé et la réactivité de l’affichage en font un allié indispensable pour les sessions prolongées. Soutenu par une RAM de 16 Go LPDDR5X, le système reste réactif même lors des séquences les plus chargées. Il dispose assez de mémoires vives pour écarter les ralentissements et les temps de chargement excessifs.

Une autonomie calculée pour durer

La batterie de 49,2 Wh offre une endurance adaptée aux joueurs mobiles. Que vous soyez en déplacement ou simplement installé dans votre canapé, cette capacité permet plusieurs heures de jeu sans interruption. L’efficacité énergétique du processeur AMD joue un rôle clé dans cette optimisation, réduisant la consommation d’énergie sans sacrifier les performances. Pour les utilisateurs souhaitant prolonger encore leur session, des options de recharge rapide sont disponibles, minimisant les temps d’attente entre deux parties.

Grande connectivité et manettes détachables

En matière de connectivité, le Lenovo Legion Go intègre la dernière norme Wi-Fi 6E. Cette technologie assure des transferts de données ultra-rapides et une connexion stable, essentiels pour le jeu en ligne sans latence. Les manettes détachables offrent une flexibilité unique qui permet de passer d’un format compact à une prise en main plus traditionnelle selon les préférences. Leur ergonomie soignée et leurs commandes réactives en font des accessoires indispensables pour les joueurs qui recherchent précision et confort. Que vous préfériez les RPG en solo ou les affrontements multijoueurs, cette console s’adapte à tous les styles de jeu sans compromis.

Que vaut le Lenovo Legion Go face à ses concurrents ?

Le Lenovo Legion Go s’appuie sur le processeur AMD Ryzen Z1 Extreme, une version optimisée pour les appareils mobiles. Ce composant central assure des fréquences d’horloge élevées et une architecture multicœur performante. Face à lui, le Steam Deck utilise un APU AMD personnalisé (Van Gogh) qui reste légèrement en retrait en termes de puissance brute. Cela se ressent notamment dans les jeux gourmands en ressources. Autre concurrent de taille, l’ASUS ROG Ally embarque également un Ryzen Z1 Extreme (ou un Ryzen Z1 en version basique). Cette console bénéficie d’optimisations logicielles qui lui permettent parfois de tirer son épingle du jeu dans certains benchmarks graphiques.

Côté mémoire, les trois modèles proposent tous 16 Go de RAM. Seulement, le Legion Go se distingue avec une technologie légèrement plus rapide et moins énergivorre que la LPDDR5 de ses concurrents. Cette différence se concrétise avec les jeux ou applications qui nécessitent des chargements fréquents ou un multitâche intensif.

Écran et qualité d’affichage

Le Legion Go se démarque clairement avec son écran QHD+ (2560 × 1600) de 8,8 pouces qui propose une densité de pixels bien supérieure à celle de ses concurrents. La Steam Deck, avec son écran 7,4 pouces en 1280 × 800, reste en deçà en termes de finesse d’image, tandis que l’ASUS ROG Ally propose un Full HD (1920 × 1080) sur 7 pouces, ce qui est déjà un bon compromis.

Cependant, la taille plus généreuse du Legion Go permet une immersion visuelle accrue, notamment dans les jeux riches en détails. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz (contre 120 Hz pour l’Ally et 90 Hz pour la Steam Deck OLED) en fait également un choix privilégié pour les joueurs compétitifs qui recherchent une fluidité maximale.

Autonomie et flexibilité

En matière d’autonomie, le Legion Go creuse l’écart grâce à sa batterie de 49,2 Wh. C’est légèrement plus généreuse que celle de l’Ally (40 Wh). Cette capacité reste tout de même comparable à celle de la Steam Deck. Cette console a une batterie 40 Wh pour le LCD et 50 Wh pour la version OLED. Toutefois, la consommation énergétique varie en fonction des réglages de performance.

Le Legion Go excelle dans les scénarios équilibrés (TDP réglable entre 10W et 30W). Entendez qu’elle peut tenir jusqu’à 4 à 6 heures en mode éco, contre 3 à 5 heures pour l’Ally et 5 à 8 heures pour la Steam Deck OLED (grâce à son écran plus économe). Pour les sessions prolongées, Lenovo propose également un mode de recharge rapide, un avantage non négligeable pour les joueurs nomades. Enfin, la modularité des manettes du Legion Go lui donne un avantage unique. Cette particularité permet une utilisation en mode tablette ou avec un support intégré, là où la Steam Deck et l’Ally restent des appareils plus traditionnels.

Une console optimisée pour les jeux AAA

Il ne suffit pas d’avoir du matériel puissant, encore faut-il savoir l’optimiser pour les jeux les plus gourmands. C’est là que le Lenovo Legion Go révèle tout son potentiel grâce à Windows 11. Ce système d’exploitation assure une intégration parfaite entre logiciels et matériels. Cet OS a l’avantage de la compatibilité avec un grand nombre de jeux AAA. Il offre une latitude incroyable aux gamers qui souhaitent installer et configurer leurs hits préférés à volonté. Il n’y a presque aucune limite pour explorer leurs mondes numériques les plus variés.

Avec Windows 11, chaque joueur peut ajuster ses réglages de manière précise afin de booster les performances ou privilégier la qualité graphique. Grâce au gestionnaire spécifique du système, il est possible de maximiser les graphismes AMD RDNA pour bénéficier de pixels et d’effets lumineux exceptionnels. De plus, Lenovo propose fréquemment des mises à jour et patchs d’optimisation pour rendre les sessions de jeux compatibles avec les nouvelles sorties annoncées sur le marché.

Accessoires et personnalisation

Le Lenovo Legion Go ne déçoit pas non plus en termes de personnalisation, proposant toute une gamme d’accessoires parfaitement adaptés aux besoins divers des gamers. Puisqu’il s’agit de vivre des expériences uniques, avoir le choix parmi une multitude d’options est essentiel. De nombreux accessoires accompagnent le Lenovo Legion Go.

La console est notamment livrée avec les chargeurs ultra-rapides pour respecter le besoin constant en énergie. Ces équipements peuvent être cruciaux lors de longues séances sans accès immédiat à une source d’alimentation principale. Par ailleurs, pour les adeptes du streaming, les kits de capture d’image permettent d’enregistrer ou partager facilement votre gameplay. Cela transforme une simple partie en événement communautaire live. Bien sûr, des coques et étuis protègent l’appareil contre les rayures éventuelles durant les transports quotidiens. Les supports modulables facilitent quant eux le passage d’un jeu individuel à un affichage commun engageant.

Avis personnel sur le Lenovo Legion Go

le Lenovo Legion Go impressionne par sa construction solide et son assemblage irréprochable. Les matériaux utilisés donnent une sensation de qualité premium, avec une finition qui justifie son positionnement haut de gamme. Certains pourraient regretter cependant son poids légèrement plus élevé que celui de ses concurrents directs, en l’occurrence l’ASUS ROG Ally ou la Steam Deck. Mais après plusieurs heures de jeu, je peux affirmer que cette différence devient vite imperceptible, surtout lorsque l’on considère l’écran plus grand et les fonctionnalités supplémentaires offertes par le Legion Go.

Ce qui séduit immédiatement, c’est la finesse de l’affichage. L’écran QHD+ de 8,8 pouces offre une clarté et une richesse de détails qui placent la barre très haut. Les couleurs vibrantes, les noirs profonds et le respectable taux de rafraîchissement de 144 Hz apportent une fluidité remarquable. L’interface, basée sur Windows 11, est à la fois familière et bien optimisée pour une utilisation tactile. Contrairement à d’autres consoles portables qui nécessitent des réglages fastidieux, le Legion Go propose une expérience plug-and-play pour la majorité des jeux. Cette efficacité procure un vrai soulagement pour ceux qui veulent jouer sans complications.

Les manettes détachables ajoutent une touche pratique. Elles permettent de passer rapidement d’un format portable à une utilisation plus classique. Même avec un prix relativement élevé, la polyvalence et les performances justifient l’investissement pour les joueurs exigeants. Après des jours d’utilisation, je considère le Legion Go comme l’une des meilleures options du marché pour ceux qui recherchent à retrouver dans une console portable la puissance, le confort et l’immersion.

