Explorez les jeux vidéo de 2025 qui vont dominer les ventes !

En 2025, le monde du gaming promet une année révolutionnaire avec des titres phares prêts à marquer l’histoire. Entre suites très attendues et nouvelles franchises audacieuses, ces jeux s’annoncent comme les futurs best-sellers incontournables.

Voici un tour d’horizon des jeux les plus attendus, prêts à conquérir les joueurs et à battre des records.

Grand Theft Auto VI, le géant indétrônable

Le retour de la franchise Grand Theft Auto est l’événement majeur de 2025. Malgré des fuites massives pendant son développement, l’engouement pour GTA VI reste intact. Prévu pour l’automne 2025, Rockstar Games mise gros sur ce successeur à GTA V, l’un des jeux les plus vendus de l’histoire. Son lancement est si stratégique que d’autres éditeurs évitent toute concurrence directe à cette période.

Avec une bande-annonce attendue de longue date et un développement minutieux, GTA VI est le favori pour dominer les ventes de l’année. Les fans de la série espèrent un gameplay encore plus immersif et des innovations majeures.

Elden Ring : Règne de la nuit, un spin-off ambitieux

FromSoftware revient avec Elden Ring : Nightreign, une extension à son univers à succès. Ce RPG coopératif introduit des zones générées de manière procédurale et un gameplay plus rapide, une première pour la franchise. Les joueurs pourront choisir et personnaliser des personnages prédéfinis.

Avec la solide réputation de FromSoftware et l’enthousiasme pour Elden Ring, ce spin-off promet des ventes impressionnantes. Un test réseau début 2025 renforcera l’attente avant sa sortie officielle.

Marvel 1943 : La Révolte de l’Hydre

Marvel revient sur le devant de la scène avec Marvel 1943: Rise of Hydra, développé par Skydance Media. Ce jeu d’action-aventure suit Captain America, Black Panther et d’autres héros dans une mission palpitante pendant la Seconde Guerre mondiale. Avec Amy Hennig, créatrice de la série Uncharted, aux commandes, les attentes sont élevées.

Les fans de Marvel trouveront dans ce jeu une combinaison parfaite de narration captivante et de gameplay immersif. Prévu pour 2025, ce jeu vidéo pourrait s’imposer comme un incontournable.

Monster Hunter Wilds, l’appel de la nature sauvage

La franchise Monster Hunter poursuit son ascension avec Monster Hunter Wilds, prévu pour février 2025. Ce nouvel opus transporte les joueurs dans les Forbidden Lands, un monde ouvert rempli de monstres redoutables et de nouveaux outils, comme une monture aviaire.

Fort du succès de Monster Hunter World et Rise, ce titre promet de séduire les amateurs d’action et d’aventure. Avec une base de fans fidèles, les précommandes et les ventes initiales s’annoncent solides.

Intergalactic : The Heretic Prophet

Naughty Dog, le studio derrière Uncharted et The Last of Us, présente une toute nouvelle IP : Intergalactic: The Heretic Prophet. Ce jeu d’action-aventure de science-fiction suit un chasseur de primes traquant une cible sur une planète mystérieuse.

Avec Neil Druckmann en tant que directeur créatif, ce projet suscite déjà l’excitation des joueurs. Bien que sa date de sortie reste floue, Intergalactic promet une aventure immersive et innovante.

Avowed, un RPG signé Obsidian

Obsidian Entertainment, connu pour des classiques comme Fallout: New Vegas et The Outer Worlds, revient avec Avowed. Prévu pour février 2025, ce RPG ambitieux se déroule dans un univers fantastique riche et immersif. Les joueurs peuvent s’attendre à des combats stratégiques, des choix narratifs profonds et un monde vaste à explorer.

Avec une concurrence féroce à sa sortie, Avowed devra s’imposer par sa qualité et son originalité. Obsidian, réputé pour son storytelling, a toutes les cartes en main pour offrir une expérience mémorable et conquérir les amateurs de RPG.

Kingdom Come: Deliverance 2

Kingdom Come continue l’histoire de Henry, un fils de forgeron devenu une figure politique majeure. Les joueurs naviguent dans une Europe médiévale où chaque choix façonne le destin du héros. Avec un système de survie réaliste et une narration immersive, ce titre reste fidèle à son prédécesseur.

Prévu pour février 2025, il s’appuie sur le succès du premier opus, vendu à plus de 8 millions d’exemplaires. Warhorse Studios promet une expérience encore plus riche et consolide Kingdom Come: Deliverance 2 comme un incontournable pour les amateurs d’histoire et de RPG.

Split Fiction, une aventure coopérative unique

Josef Fares et Hazelight Studios reviennent avec Split Fiction, un jeu coopératif au concept innovant. Les joueurs incarnent deux auteurs piégés dans leurs propres récits. Prévu pour mars 2025, ce titre promet une expérience multijoueur unique grâce à son gameplay captivant.

Après le succès de It Takes Two, vendu à plus de 20 millions d’exemplaires, Hazelight reste une référence en matière de coopération. Avec un Friend Pass permettant à un seul joueur d’acheter le jeu pour deux, Split Fiction s’annonce comme un succès assuré.

Sid Meier’s Civilization VII

Civilization VII poursuit l’héritage de cette franchise légendaire, avec des nouveautés ambitieuses pour séduire les joueurs. Ce titre introduit des leaders personnalisables et des âges simplifiés pour enrichir l’expérience.

Firaxis Games promet le plus grand opus de la série, innovant sur tous les aspects. Avec plus de 70 millions d’unités vendues pour la franchise, Civilization VII s’inscrit dans la continuité de son succès. Les amateurs de stratégie retrouveront tout ce qui a fait la renommée de la série, enrichi par des fonctionnalités modernes.

Pokémon Legends : Z-A

Ce dernier transporte les joueurs dans Illumis, la célèbre ville de Pokémon X & Y. Prévu pour 2025, ce jeu vidéo s’inscrit dans la lignée de Pokémon Legends: Arceus, vendu à près de 15 millions d’exemplaires.

Avec l’éventuelle sortie de la « Switch 2 », ce jeu pourrait repousser les limites techniques de la franchise. Nintendo et Game Freak promettent une aventure riche en exploration et en combats stratégiques. Fidèle à son héritage, Pokémon Legends: Z-A devrait séduire à la fois les fans nostalgiques et les nouveaux joueurs.

Un calendrier de sorties déjà bien rempli

L’année 2025 s’annonce comme l’une des plus riches en sorties de jeux vidéo et les titres évoqués plus haut ne sont que la pointe de l’iceberg. Avec une industrie en pleine effervescence, les développeurs et éditeurs multiplient les annonces en offrant aux joueurs une diversité sans précédent.

Parmi les sorties les plus attendues, nous retrouvons Donkey Kong Country Returns HD dès le 16 janvier, Assassin’s Creed Shadows et Date Everything! en février, ou encore Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game en mars. Les fans de séries cultes ne seront pas en reste avec des titres comme Metroid Prime 4: Beyond, Death Stranding 2: On the Beach, et Borderlands 4.

La liste ne s’arrête pas là. Des projets ambitieux comme Dune: Awakening, The Outer Worlds 2, et Fable promettent de réinventer leurs univers respectifs. De nouvelles franchises comme The Legend of Baboo ou Ghost of Yōtei s’apprêtent également à marquer les esprits. Sans oublier des retours attendus tels que Virtua Fighter 5 R.E.V.O., Little Nightmares III et Slay the Spire 2.

Avec un calendrier aussi diversifié et chargé, 2025 s’annonce comme une année inoubliable pour les amateurs de jeux vidéo. Entre blockbusters, suites attendues et nouvelles expériences, il ne fait aucun doute que chaque joueur y trouvera son compte.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.