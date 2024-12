Game Awards 2024 : un déluge de jeux vidéo ! Voici toutes les annonces choc

Les Game Awards 2024 ont vraiment marqué leur 10ᵉ anniversaire en grande pompe. Ils ont offert un véritable feu d’artifice de révélations et de bandes-annonces. Entre le retour de sagas cultes, des collaborations surprenantes et des univers totalement inédits, cet événement a été un paradis pour les fans de jeux vidéo.

Pour célébrer cette décennie de succès, les Game Awards 2024 n’ont pas fait les choses à moitié. Cette édition a multiplié les premières mondiales. Ainsi, ils ont rassemblé des titres emblématiques, des suites attendues et des concepts innovants. Retour d’Okami, l’arrivée fracassante d’Intergalactic de Naughty Dog, ou encore les surprises comme un crossover entre Final Fantasy XVI et Tekken 8… les annonces ont fait languir les gamers du monde entier.

Les moments forts du Game Awards 2024

L’édition 2024 du Game Awards, tenue ce 13 décembre, était donc une véritable mine d’or. Entre retours de franchises légendaires et nouveaux univers à explorer, la soirée nous a offert un déluge d’annonces qui nous feront saliver jusqu’en 2026.

Un nouveau jeu signé Naughty Dog

Je vais donc ouvrir le bal avec Intergalactic: The Heretic Project. C’est la toute nouvelle pépite de Naughty Dog, les créateurs de The Last of Us. En développement depuis 2020, ce jeu incarne Jordan A. Mun, un chasseur de primes coincé sur une planète isolée depuis des siècles.

Un spin-off qu’on n’attendait pas

FromSoftware revient aussi avec Elden Ring Nightreign, un spin-off coopératif prévu pour 2025. Ce n’est pas une suite directe, mais plutôt une nouvelle perspective sur ce monde fascinant.

Ciri prend les rênes dans The Witcher 4

C’est officiel ! CD Projekt Red nous emmène dans une nouvelle saga avec The Witcher 4, et cette fois, c’est Ciri qui tient le rôle principal. Si la bande-annonce épique de six minutes est un avant-goût, je trouve déjà que ce jeu sera un incontournable.

Okami revient pour ensorceler nos cœurs

Ainsi, Okami aura une suite ! Enfin ! Hideki Kamiya, son créateur, est aux commandes dans son nouveau studio, Clovers. Si vous avez aimé l’esthétique et la poésie du premier opus, préparez-vous donc à replonger dans cet univers enchanteur.

Chaos en vue avec le jeu Borderlands 4

Gearbox a également dévoilé une bande-annonce explosive pour Borderlands 4, attendu en 2025. Dans ce jeu, vous affronterez un tyran nommé le Gardien du Temps dans un chaos d’armes folles et d’humour absurde. Si vous aimez le style Borderlands, ce sera une version « dopée aux stéroïdes ».

Pac-Man passe du côté obscur

Pour ses 45 ans, Pac-Man change de registre avec Shadow Labyrinth. Il s’agit donc d’une version plus sombre et audacieuse du célèbre mangeur de points. Un jeu de plateforme en 2D qui promet de réinventer la légende.

Sonic Racing revient, mais pas seul

Les fans de Sonic peuvent aussi se réjouir, car Sonic Racing : CrossWorlds arrive, avec Shadow en tête d’affiche. Pour l’instant, Sega reste discret sur ce jeu.

Les surprises continuent avec des grands noms et des nouveautés

Et ce n’est pas tout ! Fumito Ueda, le génie derrière Shadow of the Colossus, a également révélé Project : Robot. Il s’agit d’un jeu d’aventure mêlant un robot géant et un pilote minuscule dans un monde en péril.

Par ailleurs, Sega a confirmé le retour de la légendaire série de combats avec Virtua Fighter 6, pour le plus grand bonheur des fans de baston. De son côté, Turok : Origins fait un come-back, cette fois avec une mécanique coop pour traquer des dinosaures féroces.

Les développeurs de Blasphemous nous régalent aussi avec Ninja Gaiden : Ragebound, un jeu rétro au style unique qui s’annonce déjà culte.

Les révélations continuent de faire vibrer nos âmes de gamers ! Dans un crossover inattendu, Tekken 8 accueille Clive Rosfield de Final Fantasy XVI comme nouveau combattant.

Je suis sûre aussi que les fans de The Last of Us seront ravis d’apprendre que The Last of Us Part II débarquera sur PC dans une version remastérisée dès le 3 avril 2025.

En outre, les créateurs d’Overcooked reviennent avec Stage Fright, une comédie coopérative effrayante qui promet des fous rires et du chaos entre amis.

Alors, que vous soyez fan de RPG, de jeux d’aventure ou même de courses déjantées, cette édition des Game Awards 2024 a de quoi occuper vos rêves pour les années à venir.

