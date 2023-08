Borderlands 4 : le jeu et sa date de sortie dévoilés par un leak

Tôt cette semaine, un leak a dévoilé que Borderlands 4 va sortir dans les jours à venir. La date de sortie sera-t-elle donc officialisée ?

Un porte-parole de l’actrice concernée a clarifié que c’était une erreur que Bordelands 4 soit mentionné dans son curriculum vitae. En réalité, elle joue un rôle dans Borderlands EchoVision Live, et non Borderlands 4. Néanmoins, la sortie officielle de Borderlands 4 reste très attendue après le succès fou de Borderlands 3. On n’a pas encore de nouvelles sur le développement du jeu pour PC, PS5 et Xbox Series X|S. Quoi qu’il en soit, des préoccupations subsistent. Et le leak sur Borderlands 4 a suscité l’intérêt des fans.

L’erreur est humaine

Un communiqué a affirmé qu’Angie Jho Lee n’est autre qu’un doubleur pour la Borderlands EchoVision Live, annoncée le mois dernier lors de la San Diego Comic-Con. La série se déroule dans l’univers de Borderlands et a été créée avec Gearbox Entertainment certes, mais elle ne relève pas du jeu Borderlands. Il a donc été demandé à Angie Jho de corriger cette mention sur son profil personnel afin de préciser son vrai rôle dans la série.

Il est évident que les spéculations concernant Borderlands 4 sont basées sur un malentendu. Les admirateurs ne doivent pas encore noter la sortie de Borderlands 4 sur Google agenda, comme l’insinue ce leak.

Sur Reddit, un utilisateur a relevé la référence à « Borderlands 4 » dans le CV de l’actrice Angie Jho Lee. Le CV mentionne son interprétation du personnage « Aiyumi » dans le jeu, qui pourrait être un pseudonyme pour un personnage. Un développeur mentionne également sur sa page LinkedIn une sortie de Borderlands 4 pendant les vacances de 2023, même si cela paraît peu plausible. Les informations pourraient être obsolètes et la sortie du jeu aurait été reportée en interne.

Borderlands 4 en développement ? Rendez-vous en 2024 pour la sortie officielle

Deux autres leak évoquent Borderlands 4 en ligne, laissant entendre que le jeu pourrait en réalité être en développement. Mais les informations diffusées cette année semblent peu crédibles. La date de sortie a-t-elle été dépassée ? Quoi qu’il en soit, Borderlands 4 est prévu pour 2024 et pas avant.

Pour le moment, il est essentiel d’aborder ces informations avec précaution. De leur côté, ni Gearbox Software ni l’autre partie n’a réagi aux spéculations sur leur compte Twiter. Nous ne prévoyons pas que cela change, mais nous utiliserons cet article en cas de changements. En attendant, il paraît raisonnable de s’attendre à une éventuelle annonce de Borderlands 4 dans les mois à venir.