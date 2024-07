Les clés du séminaire réussi en 2024 : Le guide de Naboo

La start-up Naboo, leader de l'événementiel BtoB, a récemment publié son guide 2024 du séminaire au vert. Ce rapport exhaustif met en lumière les tendances émergentes d'un secteur en pleine mutation.

Un marché en pleine expansion

Le secteur des séminaires d'entreprise est en pleine effervescence, avec une croissance annuelle de 30% depuis la fin de la pandémie. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à chercher des lieux de rencontre pour leurs équipes, ce qui favorise l'émergence de nouvelles tendances.

Les régions les plus populaires pour l'organisation de séminaires sont l'Île-de-France et la région PACA, qui accueillent respectivement plus d'un quart et un cinquième des événements professionnels. Cependant, d'autres régions tirent leur épingle du jeu en mettant en avant leurs atouts spécifiques, comme la Nouvelle Aquitaine pour les sports nautiques ou l'Auvergne-Rhône-Alpes pour les activités de montagne.

Des lieux de séminaires plus authentiques et flexibles

Les entreprises cherchent de plus en plus à organiser leurs séminaires dans des lieux atypiques et authentiques, tels que les domaines en gestion libre et les écolodges. Ces établissements représentent désormais plus d'une réservation sur quatre, au détriment des hôtels qui étaient auparavant dominants sur ce marché. Les châteaux et les gîtes gagnent également en popularité auprès des entreprises.

Les critères de sélection des lieux de séminaires évoluent également, avec une demande croissante pour des équipements de loisirs en accès libre, une proximité avec une gare et la possibilité de privatiser le lieu. La tarification instantanée devient la norme, tandis que l'engagement RSE est de plus en plus pris en compte, avec une préférence pour les séminaires organisés à moins d'une heure des bureaux de l'entreprise.

Des budgets maîtrisés malgré l'inflation

Le marché des séminaires d'entreprise se divise en trois segments de coût, de 251 à plus de 451 euros par personne et par nuit. La majorité des événements se déroulent sur une seule nuit et rassemblent entre 11 et 45 participants. Cependant, l'inflation impacte significativement les budgets, avec une hausse des coûts de l'immobilier et de la restauration, ainsi que des commissions des intermédiaires.

Les Olympiades et la chasse au trésor restent les activités les plus populaires, mais de nouvelles tendances émergent, comme l'Escape game, l'atelier de survie en forêt ou la Murder Party. Les entreprises cherchent également à proposer des expériences plus originales, comme la Burger Party ou la dégustation œnologique.

Le secteur des séminaires d'entreprise est par ailleurs en train de connaître une seconde vague de transformation numérique, portée par les progrès de l'intelligence artificielle. Cette évolution permet une personnalisation accrue de l'offre, une tarification plus transparente et une instantanéité des prix. Les outils de réservation et d'organisation deviennent également plus performants et plus intuitifs. Cette évolution répond aux attentes croissantes des entreprises qui recherchent des expériences adaptées à leurs besoins spécifiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

