Jeux Olympiques de Paris 2024 : explosion des mentions sur les réseaux sociaux

À moins de deux mois des Jeux Olympiques de Paris 2024, l'enthousiasme monte en flèche, plus de 3,5 millions de mentions ont été enregistrées sur les réseaux sociaux en mai. Cela équivaut à 100 000 mentions par jour. Ces chiffres montrent une présence écrasante et continue de l'événement sur ces plateformes. Comparativement à avril, il y a eu une augmentation de 25% des messages.

Les sujets dominants sur X / Twitter

Sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, trois thèmes se distinguent particulièrement en mai : l'arrivée de la flamme olympique, l'état de la Seine et les questions de sécurité. Ces sujets captivent les internautes et génèrent des milliers de discussions.

L'arrivée de la flamme olympique

L'événement le plus discuté en mai est l'arrivée de la flamme olympique. Avec plus de 265 000 tweets, l'entrée du Belem dans le port de Marseille a marqué les esprits. Une anecdote notable est le choix controversé du rappeur Jul pour accueillir la flamme. Cela a généré à lui seul 30% des posts relatifs à cet événement.

L'état de la Seine

Le second sujet le plus commenté concerne l'état de la Seine. Avec 77 821 tweets, les discussions tournent autour des déclarations d'Anne Hidalgo, maire de Paris. Beaucoup doutent de sa promesse de rendre la Seine baignable à temps pour les Jeux. Cela crée ainsi un débat intense.

La sécurité

La sécurité reste une préoccupation majeure. En mai, plus de 34 100 tweets ont été publiés sur ce sujet. Les inquiétudes persistent quant aux mesures de sécurité pour un événement de cette ampleur, faisant de ce thème un des plus récurrents dans les discussions.

Les influences sur Instagram et LinkedIn

Sur Instagram, plusieurs personnalités se démarquent par leur influence. Des influenceurs, sportifs et chanteurs partagent activement leur expérience du relais de la flamme. Parmi eux, Tiboinshape se distingue particulièrement avec des performances impressionnantes en termes de portée et d'engagement.

Les marques ne sont pas en reste et profitent de l'événement pour renforcer leur présence sur les réseaux sociaux, surtout sur LinkedIn. Sanofi, LVMH et CMA CGM figurent parmi les marques les plus influentes en mai. Sanofi a créé un décompte de l'événement, tandis que LVMH a présenté un coffret luxueux pour la flamme. Cette dernière illustre comment ces entreprises utilisent les Jeux Olympiques pour se démarquer.

Sanofi : un décompte de l'événement

Sanofi a lancé une campagne de décompte jusqu'aux Jeux Olympiques. La marque a généré un engagement considérable sur LinkedIn. Cette stratégie a permis à la marque de rester présente et pertinente dans l'esprit des internautes.

LVMH : un coffret luxueux pour la flamme

LVMH a également attiré l'attention avec un coffret luxueux pour la flamme olympique. Ce geste symbolique a renforcé l'image de la marque en associant son luxe à l'un des événements sportifs les plus prestigieux au monde.

L'engouement pour Paris 2024 sur les réseaux sociaux est indéniable. Avec des millions de mentions et une variété de sujets discutés, les Jeux Olympiques captivent le monde entier. Que ce soit à travers les discussions sur X, l'influence des porteurs de flamme sur Instagram, ou l'engagement des marques sur LinkedIn, Paris 2024 est déjà un événement incontournable bien avant son lancement officiel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

