Optimisation digitale pour les Jeux Olympiques de Paris 2024

À l'approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Salesforce se positionne en tant que Supporteur Officiel. Leur mission ? Utiliser leur expertise en gestion de la relation client pour améliorer l'expérience des spectateurs. L'objectif est clair : créer une connexion unique entre fans et athlètes tout en valorisant la diversité et l'égalité.

Digitalisation et personnalisation au cœur de la stratégie

Le COJOP a débuté son travail de digitalisation dès 2020. Les données de cinq millions de contacts ont été centralisées grâce à Service Cloud. Cela a permis une communication ciblée et proactive avec le public, via Salesforce Customer 360.

Les fans inscrits au Club Paris 2024 peuvent choisir leurs contenus préférés pour optimiser leur engagement. Cette approche garantit que chaque fan reçoit des informations pertinentes et engageantes, adaptées à ses intérêts personnels.

Optimisation des communications grâce au Marketing Cloud

Salesforce déploie deux stratégies principales via Marketing Cloud. La première concerne l'envoi automatique de contenus personnalisés dès l'inscription ou l'achat de billets. La seconde stratégie consiste en des communications massives pour les grandes annonces, avec un taux d'ouverture des emails de 80%.

Ces méthodes ont prouvé leur efficacité. Elles améliorent la portée et l'impact des messages envoyés, ce qui est crucial pour maintenir l'engagement du public avant et pendant les Jeux.

Interopérabilité des données avec MuleSoft

Le Comité d'organisation utilise MuleSoft pour assurer l'interopérabilité des données entre les différents systèmes. Cela permet une centralisation des données en temps réel, essentielle pour des événements comme la voile, où les données météo sont cruciales pour la validation des résultats. La flexibilité offerte par MuleSoft facilite également la gestion des imprévus et la mise à jour des informations en continu.

Viet Hung Alain Nguyen, Directeur Délégué SI des Jeux chez Paris 2024, souligne l'importance de MuleSoft. Cette solution facilite la connexion entre différentes applications.

« L'intégration de MuleSoft dans notre infrastructure Salesforce est un véritable atout pour nous. Cette solution nous permet de connecter de manière fluide et efficace une variété d'applications entre elles. Cette intégration nous confère un gain de temps significatif notamment sur les développements d'interface, et apporte robustesse et performance sur les échanges de données entre les systèmes critiques », affirme Viet Hung Alain Nguyen.

Une plateforme unifiée pour une communication efficace

Carole Colin Kjaer, Directrice digital data et CRM pour Paris 2024, explique que la plateforme Salesforce a déjà prouvé son efficacité. Avec 80 millions d'e-mails envoyés fin 2023, la plateforme doit gérer la communication avec près de 8 millions de contacts pendant les Jeux.

Cette capacité à segmenter et personnaliser la communication assure une interaction réussie avec chaque spectateur. La plateforme permet ainsi une expérience fluide et personnalisée pour tous les participants.

En somme, Salesforce joue un rôle crucial dans la réussite des Jeux de Paris 2024 pour garantir une expérience mémorable et personnalisée pour tous les participants, avec un impact durable sur le plan social et culturel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

