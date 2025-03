Tout savoir sur Twitter

Lancé le 21 mars 2006 par Jack Dorsey, Twitter est aujourd’hui devenu l’un des réseaux les plus populaires au monde. En effet, il rassemble 192 millions d’utilisateurs quotidiennement en 2021.

Mais qu’est-ce que c’est exactement ? Comment fonctionne-t-il ? Quelle utilité peut-on en tirer ? Et de quelle manière ce réseau utilise-t-il le big data ? Pour répondre à toutes ces questions, focus sur Twitter.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Twitter est l’un des meilleurs moyens de partager et de suivre l’actualité en temps réel. Mais qu’est-ce que c’est exactement ?

Twitter : qu’est-ce que c’est ?

Twitter est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés. Il permet à ses utilisateurs de suivre les différentes actualités, les meilleures tendances du moment et les intérêts de leurs amis et de leur famille. Techniquement, il est géré par la société Twitter Inc.

Comme sur d’autres réseaux sociaux (Facebook par exemple), les abonnés de Twitter disposent d’un journal pour voir leurs propres messages et leurs publications. Cependant, ils pourront également voir ceux des autres comptes Twitter qu’ils suivent.

Auparavant, la longueur maximale d’une publication sur ce réseau était de 140 caractères. Toutefois, elle est désormais de 280 caractères. Ce point différencie Twitter de ses rivaux car son principe repose donc sur l’échange de messages très courts.

Comment fonctionne ce réseau social ?

Un compte ou un identifiant Twitter peut représenter une personne, une entreprise, une communauté, un service, etc. Et lorsque vous avez un compte, vous pouvez effectuer plusieurs actions.

Ecrire un Tweet : Un tweet est un message d’un nombre limité de caractères qui peut contenir des images, des liens, des vidéos, etc. La durée des vidéos sur Twitter ne dépasse pas 2 minutes et 20 secondes pour un utilisateur standard.

Voir le fil d’actualités : Comme de nombreux autres réseaux sociaux, le fil d’actualité est la page d’accueil de votre compte. Les informations et les actualités de cette page apparaissent toujours par ordre chronologique, c’est-à-dire du plus récent au plus ancien.

Être suivi par les autres comptes : Ceux-ci sont appelés “Abonnés” ou “Followers”. Toute personne qui vous suit, d’où qu’elle soit, verra vos tweets apparaître sur son fil d’actualité. Vous pouvez également interagir avec eux si vous le souhaitez.

Suivre d’autres comptes : C’est l’action de “Suivre”. En suivant d’autres personnes (célébrités, hommes politiques, etc.), vous pouvez voir leurs tweets car ils apparaissent sur votre fil d’actualité. Vous pourriez « aimer » ces tweets en appuyant sur l’icône « j’aime » ou les commenter.

Reprendre les tweets de vos abonnements : Vous êtes autorisé à retweeter les tweets d’autres personnes en les transférant ou en les citant.

Mettre des Hashtag : Un hashtag est considéré comme un mot-clé. Grâce à ce hashtag, votre tweet sera ajouté à d’autres listes avec le même mot-clé. Ce concept a été inventé par Twitter mais d’autres réseaux spécialisés l’utilisent également comme Facebook, Instagram, Pinterest, etc.

Mentionner un autre utilisateur dans votre Tweet pour pouvoir l’avertir d’une chose.

Que peut-on découvrir sur Twitter ?

En plus de pouvoir communiquer avec vos proches, vous pourriez trouver n’importe quelle information sur Twitter comme des quotidiens, des comptes de célébrités ou d’influenceurs, des comptes de vos stars préférées, etc.

Ce réseau social est constamment mis à jour et changeant. Il donne aux utilisateurs le sentiment d’être « à la page ». En fait, les nouvelles de dernière minute sont souvent mentionnées sur Twitter avant qu’elles n’apparaissent ailleurs.

Pensez-y comme à une cascade constante d’informations, où les utilisateurs peuvent décider exactement de qui ils veulent que l’information provienne. Twitter est également très interactif. En effet, n’importe qui peut écrire un tweet et répondre aux tweets des autres.

Comment utiliser ce média social ?

Depuis sa création, Twitter est un phénomène mondial avec des centaines de millions de tweets par jour et des conversations qui ne passent pas inaperçues. Cependant, pour profiter des fonctionnalités de Twitter, il faut d’abord vous inscrire.

Quelles sont les étapes à suivre pour s’inscrire ?

Pour créer un compte Twitter, il suffit de disposer d’un compte de courrier électronique ou d’un numéro de téléphone portable. Apprenez à créer un compte Twitter en suivant ces étapes :

Rendez-vous sur le lien twitter.com ;

Cherchez la page pour l’inscription et cliquez sur l’onglet « sign up » ;

En suivant les directives données, complétez les informations nécessaires à votre propos : nom, adresse e-mail, etc. ;

Ensuite, choisissez l’option d’inscription souhaitée. Si vous avez choisi l’ inscription via votre e-mail , Twitter vous enverra un e-mail de confirmation à d’adresse pour confirmer votre compte. Si vous avez choisi de vous inscrire à partir de votre numéro de téléphone , Twitter vous enverra un code par sms. Il ne vous reste qu’à saisir le code de confirmation donné sur le champ prévu pour cela. ;

Après, vous devrez choisir votre nom d’utilisateur Twitter. Sur Twitter, le nom d’utilisateur doit être unique. Vous seriez avisé dans le cas où celui-ci aurait déjà été utilisé. Sachez qu’il est possible de changer votre nom à tout moment;

Et pour terminer, il ne vous reste plus qu’à personnaliser les paramètres et les informations nécessaires à votre compte selon vos préférences et vos envies.

Pour votre sécurité, Twitter affirme assurer une protection totale de vos données. Pour accéder facilement à ce réseau, Twitter est également disponible sur smartphone ou tablette via une application.

Quel est le principal objectif d’avoir un compte Twitter ?

Comme sur d’autres réseaux sociaux, le principal objectif est d’avoir le maximum de followers. Grâce à cela, vos messages pourraient atteindre le plus de personnes possibles. Le nombre de followers est d’ailleurs très utile pour :

Pouvoir partager un point de vue sur un quelconque sujet ;

Augmenter les visites sur votre site internet si vous en possédez ;

Partager des informations et des liens utiles au plus grand nombre de personnes ;

Être en contact avec plusieurs personnes.

Se servir efficacement de ce média social : comment s’y prendre ?

Tout en gardant son côté réseau social, Twitter constitue désormais un média. En France, certains professionnels et entrepreneurs utilisent cet outil pour diffuser des informations directes, pertinentes et adaptées à leurs besoins. Grâce à Twitter fr, ils touchent une cible plus large pour développer leur réseau.

Après avoir rejoint le réseau social, il faut commencer par établir une présence en ligne dans votre niche. Si vous souhaitez en savoir plus sur les autres et partager vos expériences avec de nombreux utilisateurs, cette étape de la méthode Twitter est toujours valable !

Non seulement vous devez suivre ceux qui vous intéressent, mais vous pouvez également en tirer parti en re-tweetant les messages que vous trouvez intéressants. Plus vous publierez de messages qu’il s’agit des vôtres ou de ceux de quelqu’un d’autre, plus vous serez mis en avant lorsque Twitter fera des recommandations.

Ainsi, pour maximiser l’impact de votre community manager sur Twitter, il est essentiel de savoir comment utiliser les images. Il faut ajuster la taille de vos tweets, obtenir des retweets, utiliser des liens dans le texte et utiliser le bon hashtag. Il ne s’agit pas de règles strictes et rapides. Chacun peut donc faire ce qu’il veut. Et n’oubliez pas que Twitter fr est un endroit idéal pour afficher votre propre marque.

Comment Twitter utilise le big data ?

Le terme « Big data » signifie littéralement : mégadonnées, grandes données ou données massives. Il s’agit d’un très grand ensemble de données qui sont utilisées pour la gestion de bases de données et l’information. Ces dites informations peuvent provenir d’un message que nous envoyons, de vidéos, de publications, etc.

L’importance de l’intelligence artificielle pour Twitter

Pour Twitter, l’intelligence artificielle est très importante car elle leur permet d’augmenter leurs revenus et d’assurer la sécurité de leurs utilisateurs. Entre autres, l’IA permet de désactiver le compte des terroristes, d’attirer plus d’abonnés et donc d’augmenter leurs revenus.

Comment se fait la gestion du big data par Twitter ?

À cette fin, le réseau utilise trois solutions : l’IA pour les Tweets, l’IA pour les conversations et l’IA pour la reconnaissance d’images et de vidéos.

L’IA pour les Tweets permet de montrer aux utilisateurs de Twitter les commentaires les plus pertinents qui vont les intéresser. Grâce à cette solution, ils n’auront plus à chercher parmi les milliers de réactions existantes.

L’intelligence artificielle liée aux conversations concerne les chatbots de Twitter. Une fois votre conversation engagée, vous recevrez des réponses à la fois satisfaisantes et objectives.

L’intelligence artificielle associée à la reconnaissance d’images et de vidéos permet d’identifier une photo. Mais elle permet également d’obtenir une excellente qualité d’image.

Comment protéger vos données des annonceurs sur Twitter ?

Twitter a commencé à partager avec les annonceurs des informations personnelles en avril 2020. Cette décision a été communiquée par le biais d’une notification indiquant que la capacité de contrôler les mesures publicitaires des applications mobiles a été supprimée. Auparavant, cette fonction pouvait être désactivée, mais plus maintenant.

Bien que cette mesure de protection ait été supprimée, il existe une page sur le Web où il est possible de bénéficier de nombreux paramètres, appelée page « Personnalisation et données ». À noter que cette page ne semble pas disponible sur l’application mobile.

Sur cette dernière, il existe plusieurs paramètres publicitaires qui permettent à Twitter de « personnaliser davantage » le contenu publicitaire. Ces informations sont basées sur l’« identité inférée », la localisation ou d’autres facteurs de l’utilisateur. Dans un premier temps, il est possible d’activer l’un ou l’autre de ces paramètres, mais dans le cas contraire, il suffit d’utiliser le bouton à bascule situé en haut de la page pour désactiver tous les paramètres de la page.

Application mobile

Sur mobile, pour désactiver certains accès des annonceurs à vos données, il faut rechercher « Annonces personnalisées » dans Paramètres et confidentialité. Cette dernière se trouve dans la rubrique Confidentialité et sécurité. Cette dernière permet de définir des préférences pour les publicités.

Il est possible de rechercher l’option « Personnaliser en fonction de votre identité présumée » en accédant à la section Paramètres et confidentialité > Confidentialité et sécurité. Cette section permet de déterminer l’activité en dehors de Twitter.

Pour vérifier les informations de localisation, il suffit de choisir « Personnaliser en fonction de l’endroit où vous avez été » dans Paramètres et confidentialité dans la rubrique Confidentialité et sécurité.

Twitter pourrait quitter Hong Kong à cause d’une nouvelle loi sur les données

Les entreprises technologiques sont déjà en désaccord avec le gouvernement de Hong Kong, et cette tension semble s’accroître. Le Wall Street Journal a révélé que l‘Asia Internet Coalition, une alliance technologique comprenant Facebook, Google et Twitter, a discrètement mis en garde Hong Kong.

Cette mise en garde indique que les entreprises cesseront leurs activités sur le territoire si les autorités procèdent à des modifications de la loi sur la protection des données.

En fait, cette mesure pourrait rendre les entreprises responsables des campagnes de doxxing. Les géants de la technologie craignent que leur personnel ne fasse l’objet d’une enquête criminelle si des utilisateurs partagent des informations personnelles en ligne.

Il s’agirait d’une « réponse totalement disproportionnée et inutile » qui pourrait entraver la liberté d’expression, écrit la Coalition. L’alliance a plutôt suggéré que Hong Kong réduise la portée des violations.

Le commissaire à la protection des données personnelles de Hong Kong a reconnu l’existence de la lettre. Toutefois, il a déclaré que de nouvelles mesures étaient nécessaires après que le doxxing a repoussé « les limites de la moralité et de la loi ».

Le commissaire a également insisté sur le fait que les lois modifiées n’auraient « aucune incidence » sur la liberté d’expression. Ces dernières ne décourageaient pas les investissements extérieurs dans la région de Hong Kong. Les amendements pourraient être approuvés d’ici la fin de l’année législative.

Le PDG de Twitter démissionne de son poste, justifiant sa décision par trois raisons

Jack Dorsey, le fondateur et PDG de Twitter a annoncé sa décision de quitter son poste dans son tweet publié le 29 novembre 2021. Il a souligné dans son message adressé à ses employés que les entreprises devaient « se détacher de leur fondateur. » Il a même déclaré que la tendance obsessionnelle à toujours faire diriger l’entreprise par son fondateur constitue « un facteur d’échec.

Jack Dorsey va continuer de faire partie de la direction de Twitter, jusqu’en mai 2022, afin de faciliter la transition. Il évoque les trois raisons qui le poussent à prendre une telle décision

La première raison concerne la désignation d’un nouveau PDG, Parag Agrawal. Ce dernier a toute sa « confiance » pour prendre la relève. La seconde porte sur le fait que Bret Taylor a été promu pour diriger le comité exécutif. Ce dernier possède une bonne connaissance de l’entrepreneuriat, de la technologie et de la prise de risque.

La dernière raison qu’il a donnée réside dans le fait qu‘il a confiance en ses équipes. Elles ont chacune le potentiel pour améliorer l’avenir de l’entreprise. En effet, cette décision de Jack Dorsey de s’éloigner de l’entreprise n’est pas la première.

De 2008 à 2015, il a cessé ses fonctions au sein de l’entreprise avant de reprendre son poste de PDG. Il faut noter que l’entrepreneur ne se retire pas totalement du secteur de la technologie étant donné qu’il dirige toujours une entreprise de paiement mobile, Square.

Découvrez les meilleurs conseils et stratégies clés X (Twitter) pour 2025

La plateforme X, anciennement connue sous le nom de Twitter, continue sa transformation significative en 2025. L’algorithme de X favorise désormais le contenu qui génère des conversations substantielles. Les publications qui suscitent des réponses thoughtful et des échanges prolongés obtiennent une visibilité considérablement accrue.

La fonctionnalité Spaces s’impose également comme un outil incontournable pour développer une communauté engagée. Ces salons audio permettent aux créateurs d’établir une connexion plus personnelle avec leur audience. La programmation régulière de sessions thématiques attire des auditeurs fidèles et transforme les abonnés occasionnels en membres actifs de la communauté.

Par ailleurs, les visuels adaptés spécifiquement aux dimensions de X obtiennent des taux d’engagement supérieurs. En effet, les formats optimisés pour la plateforme captent l’attention lors du défilement rapide du fil d’actualité. Les marques qui prospèrent sur X en 2025 comprennent que chaque tweet doit cibler un segment spécifique de leur public.

Enfin, les outils d’analyse avancés permettent une compréhension approfondie des performances. L’exploitation de ces données offre des insights précieux sur les horaires optimaux de publication, les sujets qui résonnent avec l’audience et les formats qui génèrent le plus d’engagement. Quant à la monétisation sur X, elle exige une stratégie cohérente et une présence de qualité.

Source : ité.imore.com

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.