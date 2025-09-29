Promo Google Pixel 10 : 50€ de remise pour les French Days !

Nul besoin d’attendre pour profiter d’une baisse de prix sur le Google Pixel 10. Quelques semaines après sa sortie, le dernier smartphone de Google perd déjà 50 € sur Amazon à l’occasion des French Days, tombant à seulement 849 €.

Saisir une promotion sur un smartphone haut de gamme flambant neuf est assez rare pour être souligné. À peine lancé, le Google Pixel 10, dernier-né de Google, voit son prix chuter chez Amazon. Une véritable aubaine à l’heure où le ticket d’entrée pour le premium ne cesse d’augmenter.

Un smartphone pensé pour tous les usages

Avec le Pixel 10, Google reste fidèle à sa philosophie : proposer une expérience Android fluide, intelligente et tournée vers l’utilisateur.

Que ce soit pour capturer des clichés en haute qualité grâce au nouveau téléobjectif x5, profiter d’un écran Amoled ultra-lumineux pour le streaming, ou encore tenir une journée complète sans recharge lors de vos déplacements, ce modèle coche toutes les cases.

La dalle de 6,3 pouces impressionne par sa luminosité record (près de 2 900 nits en HDR), rendant la lecture confortable même en plein soleil.

La nouvelle puce Tensor G5, fabriquée par TSMC, améliore la gestion de la chaleur et l’autonomie, pour un smartphone plus endurant et agréable au quotidien.

Un zoom x5 qui change la donne

Le Pixel 10 conserve son design reconnaissable mais introduit des changements marquants côté photo.

L’ajout d’un téléobjectif optique x5 ouvre de nouvelles possibilités pour immortaliser vos sujets à distance, sans perte de qualité.

Si l’ultra-grand-angle recule un peu en résolution (13 Mpx contre 48 Mpx sur le Pixel 9), l’ensemble reste cohérent et permet de couvrir la plupart des situations photo et vidéo avec brio.

Autre atout notable : la compatibilité Qi2/MagSafe qui permet une recharge sans-fil pratique et universelle, jusque-là réservée aux utilisateurs d’iPhone. Un détail qui fait la différence pour ceux qui jonglent entre plusieurs appareils.

Une réduction impressionnante : le Pixel 10 tombe à 849 €

Lancé à 899 €, le Pixel 10 tombe aujourd’hui à 849 € sur Amazon, soit une économie de 50 € (–6 %). Une première remise significative sur un modèle à peine sorti, qui le rend plus compétitif face à ses rivaux Samsung ou Apple, souvent bien plus chers à caractéristiques équivalentes.

La fiabilité Google et la sécurité Amazon

Google s’impose depuis plusieurs années comme une référence sur Android avec des smartphones équilibrés et un suivi logiciel exemplaire. De son côté, Amazon assure la livraison rapide et la garantie constructeur, pour un achat en toute sérénité.

Foncez avant la fin des French Days

Le Google Pixel 10 est idéal pour ceux qui veulent un smartphone premium, fluide et endurant, sans franchir la barre symbolique des 1 000 €. À ce tarif, difficile de trouver un concurrent aussi polyvalent. Mais attention ! En pleine période des French Days, les stocks s’écoulent vite.

